MLB／林子偉連5戰未安打 打擊率掉到1成48

2018-03-15 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



紅襪隊今天在熱身賽對戰雙城，旅美好手林子偉休息兩天後，以替補二壘手的身分登場，兩個打數都遭三振，連續5場比賽未有安打，打擊率掉到1成48。

林子偉在熱身賽出賽15場，合計27個打數揮出4支安打，未有任何長打、打點，獲得6次保送，但也吞下10次三振，近兩戰4個打數就吞3K。

紅襪左投塞爾（Chris Sale）熱身賽第2場先發任務，先發5局只被揮出兩支安打，飆出7次三振，領軍2：1獲勝；他在熱身賽合計9局只被4安、失1分，已經賞給對手12K。

塞爾已連續6季投出二位數勝投，近兩季都有17勝，本季打算用更多速差做為投球策略，今天對雙城之戰的直球最慢87英里，最快飆到97英里，搭配拿手的滑球，讓雙城打線一路掛零。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說：「一開始看到球速，心臟都要停了，心想發生什麼事？但塞爾突然開始改變球速，一連串飆出火球，今年球季看來就是如此吧。」

紅襪30日開幕戰對決光芒，柯拉還未宣布先發投手，一般預料塞爾已有心理準備，再投兩場熱身賽就要在客場上陣；他表示，今天能夠改變速差、也有控球， 調整狀況真的不錯，算是春訓最好的日子之一。

林子偉6局下出場守備，未發生任何失誤，9局下完成再見刺殺，但打擊沒有表現，第7、9局都揮空三振。