MLB／大都會雷神連2年投開幕戰 提博遭下放

2018-03-14 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



「雷神」辛德賈德成為自2008年到2010年桑塔納（Johan Santana）以來，大都會第一個連2年搶下開幕戰先發的投手。 美聯社 分享 facebook

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）春訓賽第4場先發，一開賽飆出99哩的球速，4.2局投球被敲4支安打，丟掉2分其中1分為自責分，送出3個保送和5次三振，終場大都會以1：6輸給太空人，辛德賈德吞下第2敗。

賽後球隊還是宣布讓辛德賈德擔任開幕戰先發投手，於台灣時間3月30日在主場對上紅雀。

辛德賈德上賽季因右背闊肌撕裂傷，只先發7場、投30.1局，留下1勝2敗，防禦率2.97的成績，因此包含大都會官方、總教練卡洛威（Mickey Callaway）、投手教練艾蘭德（Dave Eiland），甚至「雷神」本人，都認為狄葛隆（Jacob deGrom）更有資格得到開幕戰先發的肯定。

狄葛隆去年整季15勝10敗，防禦率3.53，場次、局數和三振都創下生涯新高，可惜受到背傷耽誤春訓行程，大都會將他安排在本季第2戰亮相。

辛德賈德意外成為自2008年到2010年桑塔納（Johan Santana）以來，大都會第一個連2年搶下開幕戰先發的投手，卡洛威表示，「我認為他值得，他看起來狀態很好，他這個休賽季也做了很多功課，讓他的身體達到理想狀態。」

大都會調整陣容，前NFL明星四分衛提博（Tim Tebow）成了第一波遭下放的名單之一，將前往小聯盟春訓營，這段期間的大聯盟春訓，他19打席苦吞11K，打擊率不到一成。