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大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00梁起華

我要是洛杉磯天使隊的「胖艾伯」普荷斯(Albert Pujols)的話，我心裡可能也會有點小不爽、酸酸的，只因為今年來了個「他」，老普在「他」這個23歲年紀時，當年球季可是有3成59打擊率、43支全壘打、124分打點的一名重砲手，但這些都是過去式了，天使隊和所有媒體目前只見「他」新人笑，卻不管老人「酸」……

「他」是誰？就是來自日本的小鬼叫大谷翔平！因為這年輕人的到來，洛杉磯天使隊今年在投打方面要排出史上最艱鉅、傷腦筋的陣容，而曾經輝煌、曾經全盛的普荷斯也要跟著改變。

因應大谷翔平要輪流擔任先發投手和指定打擊，天使全隊陣容安排將會受到很大的影響。 ...
因應大谷翔平要輪流擔任先發投手和指定打擊，天使全隊陣容安排將會受到很大的影響。 美聯社
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過去的一兩個月，一講到洛杉磯天使隊，話題全都圍繞在大谷身上，偶爾會點到楚奧特(Mike Trout)與大谷間的「政治正確」互動，再不然也會提到教練索夏(Mike Scioscia)如何排陣容。但好像沒啥人提到普荷斯的。其實細心一點的人球迷應該知道，今年不但是天使隊很關鍵的一年，對普荷斯的幾項個人里程碑紀錄也很重要。

已經開始走下坡、但又半隻腳踏進名人堂的普荷斯，在本球季還有好幾項個人生涯紀錄要追，包含2000生涯打點(目前1918打點，今年球季有望)、生涯3000支安打(現差32支，今年鐵定)和生涯614支全壘打(還差16支可追上小葛瑞菲，居史上第6，本季也很有機會)。

但現在這些紀錄能否達成，和大谷如何被套入有極大的關聯。首先，因為大谷的關係，天使的先發投手群可能會排出六人輪投名單。再來，大谷只要是能有機會先發擔任打擊者時，普荷斯將重拾一壘手手套守一壘。問題在這，老普去年守一壘的場次只有六場比賽，再前一年只有28場，守一壘本身的問題不大，但它畢竟還是個守備位置，普荷斯能否靈活守備是一件事，若按照大谷要能有三百次打席(以每場四次打席來算，約需出賽107場擔任指定打擊)，胖艾伯約需擔任一壘手的場次要接近一百場(有些場次可以輪休或當指定打擊)，所以普荷斯以38歲的狀況，能否吃下一百場來當一壘手，這又是一個更大的問號！

原本普荷斯本季可以輕鬆而且風光地再刷新幾項幾錄，但面對大谷翔平這顆突如其來的變化...
原本普荷斯本季可以輕鬆而且風光地再刷新幾項幾錄，但面對大谷翔平這顆突如其來的變化球，普荷斯可能會面臨不少困難的狀況。 美聯社
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老普在上周接受美國主流紙媒記者訪問，談到自己目前在隊上的定位時，語氣頗帶玄機與酸味，他說「我不知道目前情況是如何？」「也沒有任何人告訴我未來的(陣容使用)計畫是甚麼？」「我只知道我還在隊上，我的責任就是穿上隊服然後上場打球，剩下的就看著辦吧！」

資深一點的球迷大概都還有印象，老普在聖路易紅雀隊時，一開始是守三壘的，防守基本功應該是有的，他在紅雀隊時，還以一壘手之姿拿過兩次金手套獎，但怕的是若未來以一周出場四次擔任一壘的吃重份量來看，受傷的機率會增大。

今年對洛杉磯天使團隊來說也是非常重要的一年，天使隊老教頭索夏的合約明年到期，該隊在加入了老牌二壘手金斯勒(Ian Kinsler)、柯札特(Zack Cozart)和大谷後，天使隊目前在季前預估，應該是在季後賽邊緣的球隊。

從球隊老闆和管理階層來看普荷斯，他當時簽了10年2億4000萬的天價合約，今年進入第七年，外加若打到三千安，他還可多領三百萬紅利。但實際上是，老普加入天使隊後，球隊只有一年進季後賽，而且第一輪就被剃光頭，六年來他的打擊率沒一年到三成，全壘打只有一季到40支，三振率逐年增加、長打率逐年下降……。

普荷斯去年球季上場守備6場，今年加重守備工作之後，可能對他江河日下的打擊表現會有...
普荷斯去年球季上場守備6場，今年加重守備工作之後，可能對他江河日下的打擊表現會有更嚴重的衝擊。 美聯社
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根據棒球權威分析雜誌Lindy’s Sports的數據，若拿一名球員的綜合評價值(WAR)和年薪做比例，普荷斯去年薪水2600萬，WAR值是-2.0，居Overpaid(報酬與表現不符合)的第一名，第二名是底特律老虎隊的卡布雷拉(Miguel Cabrera)….，可見得普荷斯今年在表現上將頗有壓力！

可以這麼說，天使隊今年的造化除了大谷和楚奧特之外，老普是否能打出在天使隊的生涯代表季和大谷之間的融洽相處等，也是值得關心與注意的。

大谷翔平普荷斯楚奧特

梁起華

長年旅居紐約，對美式運動如棒球、美足和籃球極度熱衷，尤其對於大學美足與籃球有深度研究，超喜愛挖每位球員的生長與養成背景，死忠的密西根州大(MSU)斯巴達人隊球迷，Go Green~ Go White~！

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