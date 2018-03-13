MLB／44歲老投手柯隆夠強 玩球功力讓遊騎兵折服

2018-03-13 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



44歲老將柯隆（Bartolo Colon）與遊騎兵簽下小聯盟合約。 歐新社 分享 facebook 年紀比鈴木一朗大5個月的44歲老將柯隆（Bartolo Colon），上個月和遊騎兵隊簽下小聯盟合約，希望開季有機會搶到一席先發投手；儘管他的球速不再是全盛時期的95英里上下，但玩球功力一流，還是有辦法解決打者，ESPN指出，這位老投手讓遊騎兵不想留人也難。

柯隆生涯20年打過10支球隊，2005年在天使隊奪下美聯塞揚獎，累積240勝紀錄在大聯盟史上排名56，也是現役最多勝投手，領先排名第2的洋基隊沙巴西亞（CC Sabathia）3勝。

遊騎兵開季5名先發投手競爭激烈，柯隆昨天對天使隊熱身賽先發4局，只被揮出兩支安打，失1分非自責，熱身賽出賽3場合計8.2局，防禦率只有1.04。

ESPN指出，柯隆不靠球速，而是靠精準控球、配球，有效解決一堆年紀只有他一半的打者，遊騎兵年輕投手也從這位老經驗投手的身上學到很多。

遊騎兵總教練班尼斯特（Jeff Banister）表示，柯隆能夠大量搶下好球數，直球很會跑，很清楚知道自己要怎麼投球，也不會被任何狀況擾亂。

柯隆若能登上大聯盟，年薪將是175萬美元，另外按照投球局數設定激勵獎金，他說：「在大聯盟很久了，不會想太多，做好自己的工作最重要，其餘就交給球團。」