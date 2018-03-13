傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

球場上真槍實彈，不留情面，然而有些茶餘飯後的軼事總有另一番滋味，球員的名字即是其中之一，大聯盟官網時常以球員名字的諧音或雙關創造幽默效果，少數球員同名同姓的案例也讓人會心一笑、留下印象。

如楊恩（Chris Young）便有外野手楊恩（34歲，待過響尾蛇、運動家、洋基、紅襪）和投手楊恩（38歲，待過遊騎兵、教士、大都會、水手、皇家），兩人去年在大聯盟都還有出賽紀錄，彼此也交手過19打席，打者楊恩毫無招架之力，16打數無安打，被投手楊恩賞了8張老K（另有3次保送）；和NBA球員同名同姓的紅襪巴恩斯（Matt Barnes）與太空人費雪（Derek Fisher）上演投打對決時，也引起不少話題。

大聯盟的同名同姓球員，投手楊恩(左)吃定了打者楊恩(右)！ 歐新社資料照片 分享 facebook

去年上演谷底翻身「灰姑娘傳奇」的明尼蘇達雙城，也有關於同姓的「冷知識」，主角是桑塔納（Ervin Santana）與兩屆塞揚桑塔納（Johan Santana）。

桑塔納（Santana）在中南美洲算是相當普遍的姓氏，半世紀前就有搖滾樂團以此命名，而大聯盟也有其他位桑塔納，有之前待過雙城的「工具人」桑塔納（Danny Santana）、釀酒人外野手桑塔納（Domingo Santana）和休塞季轉隊的砲手桑塔納（Carlos Santana）。

既然桑塔納的存在並不是什麼新鮮事，何以雙城的前後任王牌桑塔納會被特別拿來撰文分享？原因是：現役雙城「厄文」（Ervin）改過名字，他以前就叫做「勇漢」（Johan）─雙城的前後任「桑塔納」曾經是同名同姓的！

雙城的前後任王牌投手桑塔納曾經是同名同姓，但分別是左投(右)和右投(左)。 歐新社資料照片 分享 facebook

為了清楚分辨不同的兩人，原名Johan Ramon Santana的桑塔納以下稱為「E山」、全名Johan Alexander Santana則稱「山大王」，做為區別。

1999年，「山大王」透過規則五選秀的連動交易來到雙城，2000年首度站上大聯盟投手丘；「E山」在同年9月被安納罕天使簽下。

2003年，「山大王」兼顧先發後援，拿下12勝3敗、防禦率3.07成績，首度單季雙位數勝投，也就在這年，還在小聯盟的20歲「E山」決定改名：「球壇只需要有一位Johan Santana就足夠了。Ervin聽起來很讚，我喜歡這名字。」當時的他如此說道。

「山大王」的兩座塞揚獎分別是2004年和2006年，而2005年正是「E山」登上大聯盟的那年，由天使隊友柯隆（Bartolo Colon）抱走塞揚。「山大王」以銷魂變速獨領風騷、K遍各家強打，「E山」亦逐漸站穩天使輪值、提供貢獻。

山大王在2006年打敗王建民，二度拿下美聯賽揚獎。 歐新社資料照片 分享 facebook

2008年開季前，「山大王」離開雙城，「E山」在這年投出好成績、生涯第一次獲選明星賽，若干年後，輾轉待過皇家和勇士的「E山」落腳雙城，至今仍是雙城隊史自由球員最大合約。

曾經同名同姓、後來同姓不同名，同樣都投過無安打比賽，也前後在雙城擔任王牌投手、率領球隊進軍季後賽，命運盤根錯節，緣分著實有趣。

桑塔納去年投出了大聯盟最多的5場完投與3場完封，今年球季結束後恐怕不會留在雙城。 陳志強攝影 分享 facebook

「E山」桑塔納與雙城合約轉眼來到最後一年，由於手指受傷錯過開季，很可能無法達成200局的條件以執行明年球季選擇權，代表今年可能是他在雙城的最後一季了。

無論如何，一左一右的「桑塔納」都為雙城球迷製造過許多重要飽滿的回憶，是獨一無二且永遠難忘的。