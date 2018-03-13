手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

經過了多年低迷，太空人好不容易於上季捧回夢寐以求的世界大賽冠軍，頓時看在國民隊球迷眼裡，可是分外眼紅，因為自從博覽隊來到華盛頓特區後，這支隊伍所經歷過的黑暗期可不比上屆冠軍太空人短，但直到今日，仍舊是期待世界大賽能夠降臨這美國首善之區的球隊。

無大聯盟總教練經驗的馬丁尼茲，執教國民首季就要承受不小戰績壓力。 美聯社 分享 facebook

華盛頓特區上ㄧ次有職業球隊拿下總冠軍，已是25年前往事，雖在這特區內政治氛圍濃厚，可卻也無法抵擋當地市民對於職業球賽熱愛與冠軍的渴望。2005球季，華盛頓特區迎來了來自加拿大蒙特婁博覽隊，改名美國意識濃厚的國民隊，直到2011球季，進入到一段漫長重建期。但最令球迷失望，莫過於近年來改頭換面兵強馬壯，卻始終無法突破國聯分區系列賽惡夢。

國民高層為冠軍的努力可說是不遺餘力，不僅在市場內大力補強，且靠著業餘選秀所選進的哈波(Bryce Harper)與天才小史(Stephen Stragsburg)兩名超級大物，因此實力與期待度，在過去5季，總是引人注目，而也因此拿下三季國聯東區冠軍，可就是始終與國聯冠軍賽無緣。如此一來，就算老教頭貝克(Dusty Baker)在國民期間戰功彪炳，最終還是於上個季後慘遭撤換。

塞揚級薛則，毫無疑問是頭號王牌。 美聯社 分享 facebook

貝克後繼者乃是毫無大聯盟總教練經驗的馬丁尼茲(Dave Martinez)。過去長期擔任鬼才教頭麥登(Joe Maddon)得力副手，他主政首季就要承受不小戰績壓力，因再怎麼看，國民都是國聯東區首屈一指的球隊，再加上今年是哈波的合約年，所以本季很有可能是最後一次，有機會問鼎世界大賽的球季。

想要證明一名好教頭功力，給他一票蝦兵蟹將並使他打出好成績是一個辦法。其實，若給他一群才華洋溢的天之驕子，更能考驗該名教練執教實力，而馬丁尼茲處境就是後者。過去國民隊不缺才華，可就是無法破繭而出，在此期間也消耗了兩名在美國堪稱是教父級別的老教頭強森(Davey Johnson)和貝克。而馬丁尼茲究竟要用什麼方法來領導這支大牌林立的隊伍，並超過過去成績，應該是本季的觀賽重點。除了要駕馭哈波這匹桀傲不遜的悍馬外，馬丁尼茲另一個挑戰是要如何把開季先發名單給醞釀出來。

天才小史，只要能有完備使用說明書，就可為國民隊帶來不少助力。 路透 分享 facebook

先從先發輪值說起，塞揚級薛則(Max Scherzer)，毫無疑問是頭號王牌，排在第二位的天才小史，只要能有完備使用說明書，就可為國民隊帶來不少助力。這也是為何馬丁尼茲從紅雀隊找來李立奎斯特(Derek Lilliquist)，來擔任投手教練的主因。李立奎斯特過去在紅雀的執教功力有目共睹，在此相信他是能夠為天才小史撰寫完好的使用說明書，也能把天才小史的潛能持續激發出來。緊接在天才小史後面的羅亞克(Tanner Roark)與岡薩雷茲(Gio Gonzalez)都是十分稱職的三、四號先發，至於第五號先發，現在就要由一票老將和新秀來競爭。如此看來，國民先發輪值只要沒有出現重大傷痛或是走鐘，要不然這應該是國聯東區內最穩固的先發陣容。

至於在打線方面，由哈波、辛瑪曼(Ryan Zimmerman)與墨菲(Daniel Murphy)所組成的中心打線，應該是不會有太大的變動。在這特別值得一提是國民隊招牌球星辛瑪曼。辛瑪曼過去曾歷經過不小的低潮，而他去年東山再起，為自己打出近乎生涯年成績，同時入選全明星賽，可說是上季最叫國民球迷欣慰勵志故事。由於大聯盟隊伍紛紛開始選擇用敬遠戰術在哈波的身上時，所以辛瑪曼能否再次接下中心棒次的重擔，也就成為國民隊打線能否再次發揮關鍵。

今年是哈波的合約年，所以本季很有可能是國民最後一次，有機會問鼎世界大賽的球季。 路透 分享 facebook

馬丁尼茲在他16年球員生涯裡，打過9支球隊，但從未踏上世界大賽的舞台。而執教後的他，曾追隨著麥登腳步分別在光芒與小熊時期，一嚐世界大賽滋味。可是在這兩次的經驗中，馬丁尼茲始終是個配角。如今在他旗下的球員乃是大聯盟內最有才華一群人，因此馬丁尼茲要如何突破過去強森與貝克所不能突破的國聯分區系列戰障礙，為華盛頓特區迎來久違的國聯冠軍賽，甚至世界大賽，可說是這位菜鳥教頭如今最重要課題。