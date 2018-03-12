大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

大谷翔平(中)在春訓時打擊表現不佳，不但僅有1支安打，而且還頻頻遭到三振。 美聯社 分享 facebook

今年大聯盟春訓最受矚目的莫過於「二刀流」的大谷翔平能否有所表現，雖然他過去在日本職棒投打都頗有可觀，一般多認為他還是投優於打，而且將來終究免不了要放棄打擊成為專職投手。大谷目前出賽5場，11個打數被三振4次只擊出1支一壘安打，打擊率0.091的成績似乎也初步印證了這個觀點。最近雅虎運動知名作家帕桑（Jeff Passan）更在一篇「大谷打擊被判定不及格」的文章中提出，多位球探在看完大谷面對大聯盟投手的表現後都不約而同地表示，現階段的他有需要下農場好好磨練一番才具備登上大聯盟的資格。

最讓大谷在打擊上感到「苦手」的，莫過於近年來許多大聯盟投手投得特別好的曲球。這種早在19世紀就被發明出來的變化球曾經因為滑球、指叉球等新興變化球廣受歡迎而漸少被使用。但在近年來大聯盟速球越來越快的同時，許多投手都發現，球速與快速球足足有15英哩（24公里）落差又具有大幅度沈降的曲球可作為配球的利器。再加上大聯盟好球帶位置年年「向下發展」，進壘前急遽下墜的曲球就成了進攻好球帶的絕佳武器。

受到這些有利因素的推波助瀾，現今許多頂尖投手都練就一手好曲球。目前大聯盟所有投手的球路中，最刁鑽難打的可能就屬印地安人兩屆賽揚獎得主克魯柏（Corey Kluber）時速高達84英哩以上的曲球（有些人認為他的握法及球路變化應屬於滑球，但克魯柏堅稱自己投的是曲球）。根據大聯盟官方的Statcast數據統計，克魯柏去年投出曲球時，對手打者的打擊率只有一成——259個打數只擊出26支安打，而且只有7支是長打。當克魯柏投出曲球時，打者揮棒落空的比例高達三成（820記曲球，揮空243次），將近去年全大聯盟打者10.5%揮空率的三倍。

印地安人王牌先發克魯柏有最頂級的曲球當武器，去年球季平均每9局三振次數高達11.7，想要從他手中打出安打相當不容易。 美聯社 分享 facebook

帕桑在文章中指出，有球探認為由於急速迴轉下墜的曲球在日本職棒相當罕見，反觀大聯盟曲球的使用越來越廣泛，這對大谷來說將會是一大難題。也的確，目前為止大谷在春訓最令人印象深刻的兩次打擊吃癟都是栽在曲球上。一次是在面對克蕭（Clayton Kershaw）時眼睜睜看著他投出一記凌厲的大外角曲球削過好球帶吞下三振，另一次則是被響尾蛇隊的賈德利（Zack Godley）連塞兩顆曲球並且揮空第二顆慘遭三振。就因為現階段大谷對曲球表現得如此地一籌莫展，也才會有球探毫不客氣地指稱：「他就像是個高中打者，沒面對過真正投得好的曲球。怎能要求一個高中生空降大聯盟？」

左投大曲球威力特別驚人，克蕭就是其中的翹楚，大谷翔平當然對他是一籌莫展。 美聯社 分享 facebook

當然並不是每位投手都像克蕭，甚至賈德利那樣投得一手好曲球。克蕭是現役最強投手，速球、滑球、曲球樣樣精通自不必說，賈德利也是目前僅次於克魯柏的曲球好手，他去年投曲球的比例高達35.4%——甚至比快速球（32.9%）還要高，對手打者碰上他投曲球時的打擊率及長打率也分別只有.152及.249，還是「初心者」的大谷正面對決這兩大曲球高手，完全被壓制也算是情有可原。

但不可忽視的是，在最近這一波曲球熱的風潮下，擅投曲球的投手已經越來越多。除了上述三位投手外，先發投手中包括克蕭的隊友希爾（Rich Hill）、與大谷身在同區的太空人投手摩頓（Charlie Morton）及麥卡勒斯（Lance McCullers）、費城人王牌諾拉（Aaron Nola）、國民的「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），以及救援投手羅伯森（David Robertson）、艾倫（Chad Allen）、終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）也都是個中翹楚。其中希爾跟摩頓正是靠苦練出一手好曲球才東山再起，年輕的麥卡勒斯還曾以曲球握法登上《運動畫刊》封面作為專題報導。與此同時曲球成了大聯盟投手的顯學。與十年前相比，現今投手使用曲球的比例增加了22%，甚至球速跟變化幅度還屢創新高。

道奇隊左投希爾三不五時丟出一顆慢吞吞的曲球，常讓打者節奏大為混亂。 美聯社 分享 facebook

曲球，這個擁有上百年歷史，被美國人暱稱「查理大叔」（Uncle Charlie）的迷人球路一直是許多打者心中的夢魘。過去一位教練曾經在跟大學教授爭論曲球到底會不會下墜時如此說道：「如果你堅信曲球其實不會下墜，請務必把這個好消息告訴那些因為不會打這種球而高掛球鞋的球員們。他們有些現在在加油站打工，有些在碼頭做粗活，還有進精神病院的。」仍在不斷成長的大谷如果想繼續在大聯盟維持二刀流，面對已經苦惱前輩們百餘年，如今「魔性」更是空前強大的曲球，勢必得盡快找出破解之道。