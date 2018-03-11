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MLB／多等一周和雙城簽約 林恩少賺800萬美元

2018-03-11 08:44聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

又有一名自由球員用一年短約找到新東家，美媒報導，雙城以1200萬美元（約新台幣3.6億元）的價碼，帶回先發投手林恩（Lance Lynn），另有200萬美元的激勵獎金，只待體檢通過就能正式生效。

這是雙城這一個月內所做的第4筆補強，在爭搶達比修有失利後，他們先是向光芒交易來歐多瑞齊（Jake Odorizzi），接著又買下前美聯防禦率王桑契斯（Anibal Sanchez），以及重砲莫里森（Logan Morrison），展現積極重返季後賽的決心。

林恩的到來也讓雙城正式組成開季先發輪值，在桑塔納（Ervin Santana）有可能5月初才從手術復出的情況下，林恩將和歐多瑞齊、貝里奧斯（Jose Berrios）和吉布森（Kyle Gibson）暫時先以4人輪值撐場。

消息指出，林恩上周拒絕了雙城2年2000萬美元的合約，原因是他被要求轉任牛棚，沒想到多等了一星期，林恩雖然要回先發投手的位置，錢包卻縮水800萬美元。

30歲的林恩2016年因為Tommy John手術整季報銷，之前他在紅雀有4個完整賽季，2度投破200局，並且連3年拿到15勝以上，還是2012年明星賽的一員；去年他傷癒復出，有33場先發，11勝11敗，防禦率3.43的成績。

雙城Ervin Santana

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