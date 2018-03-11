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MLB／相信大谷 天使教頭：內部數據顯示結果該更好

2018-03-11 07:57聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大谷翔平昨天在春訓第3度先發，被墨西哥聯盟的隊伍在3局中得到6分，投球成績不如預期，不過天使總教練索夏（Mike Scioscia）還是排定好大谷的下一場先發的時間，預計最快將讓他在台灣時間17號對上洛磯。

大谷翔平投熱身賽至今，還沒遇到太多真正的大聯盟打者，第一場先發對釀酒人時春訓才剛起步，對手陣中並沒有太多開幕時會在大聯盟的球員，第2場再對釀酒人是個「B game」、友誼性質居多，因此下一場先發，對大谷來說或許才是真正的考驗。

索夏表示，根據天使從大谷翔平投球時所收集的數據來看，並不像帳面成績這般沮喪，「很多內部數據顯示，比賽結果應該會比我們所看到的來得更好。」舉例來說，昨天的比賽，大谷64球中有42球是好球，比例相當不錯。

「大谷翔平的數據和我們其它投手比起來，在春訓這段期間裡旗鼓相當。」索夏強調。

為了讓大谷翔平維持「二刀流」，天使都以「投1休5」以上的節奏在使用，下場先發預計也是休息6天以上，設定的球數為75球，而明天對上遊騎兵的比賽，大谷將擔任先發指定打擊。

雖然大谷翔平投球實績不佳，但昨天大聯盟球探們給出的評價裡，還是認為他的投球具有大聯盟水準，不過打擊卻只有高中生模樣，本季應該在小聯盟修練個500打席，一名球探表示，「他還沒看過好的曲球，只看過速球和變速球，你不會要求高中生直接來打大聯盟吧？」

大谷翔平大聯盟天使

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