MLB／塞爾首投熱身賽飆5K 教頭：說好的省力咧

2018-03-10 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪強投塞爾春訓首次登板出，看來就已經準備好衛冕美聯三振王的頭銜。 路透 分享 facebook

紅襪強投塞爾（Chris Sale）看來已經準備好衛冕美聯三振王的頭銜，春訓賽首度亮相，他投4局被敲2支安打掉1分，但也送出5次三振，而且球速已經來到96和97哩。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）笑著說，「我看到後跟板凳教練羅尼基（Ron Roenicke）說，『那個，我們不是一直說好要保留實力嗎？』」

塞爾去年下半季出現續航力問題，除了導致紅襪在美聯分區系列賽遭太空人淘汰外，自己也因此錯過塞揚獎，今年春訓他和教練團討論，決定「延緩開機」，減少熱身賽場次改投模擬賽，直到今天春訓熱身賽都開打兩周，才正式登板首秀。

投手教練勒凡吉（Dana LeVangie）也在第1局結束後就跟塞爾提醒，不過他老兄回應，「我終於第一次在不同球場和不同隊對抗，當然會想上去較勁，不過與此同時，我也知道終極目標，我們正朝向那努力著。」

塞爾用了58球完成任務，其中41球是好球，4局下他被首位打者迪崔克（Derek Dietrich）敲出二壘安打，接著讓包爾（Justin Bour）用高飛犧牲打得分，紅襪最終4：5輸給馬林魚，塞爾無關勝敗。

紅襪雖然還沒宣布開幕戰先發投手人選，但按照投一休四的節奏，美國時間3月30日對光芒的比賽，剛好是塞爾輪值日。

效力紅襪的旅美小將林子偉此役替補登場，一打數無安打，打擊率下降到1成74。 路透 分享 facebook

林子偉替補登場

我國小將林子偉今天6局下以替補三壘手身分出賽，一上場立刻有守備機會，擋下滾地球傳往一壘抓到出局，不過同個半局，他無力抓到卡斯楚（Starlin Castro）軟弱滾地球、形成內野安打，馬林魚最終在這個半局拿到4分，是逆轉比賽的關鍵。

林子偉下一局移防游擊，並在8局下參與一次雙殺守備，而在第7局的唯一一次打擊機會，林子偉擊出左外野飛球出局，打擊率下降到1成74。