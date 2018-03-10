MLB／臉書看大聯盟 獨家授權FB直播25場

2018-03-10 10:14 中央社 華盛頓9日綜合外電報導



大聯盟宣布將獨家授權FB，播出25場MLB本季賽事。 美聯社 分享 facebook 社群媒體巨擘臉書（Facebook）和美國職棒大聯盟（MLB）今天宣布，將由臉書獲獨家授權，播出25場MLB本季賽事。

法新社報導，此舉標誌著美國大型職業運動聯盟首度授權臉書獨家轉播例行賽，也是臉書、亞馬遜（Amazon）、推特（Twitter）和雅虎（Yahoo）近期爭相將體育內容擴大上線的最新角力。

亞馬遜、推特和雅虎都已開始轉播職業美式足球聯盟（NFL）部分賽事，臉書則在上季直播20場MLB例行賽，不過是與電視台同步。

臉書和大聯盟表示，球賽將於影音平台FacebookWatch上透過MLB Live頁面轉播；每週播出一場，大多是平日下午的比賽。

大聯盟副主席裴狄特（Tony Petitti）在聲明中說：「與臉書合作，反映出大聯盟及球隊正努力與全世界民眾搭上線。」

裴狄特說：「這是往前邁進的一大創舉，為多元、熱情的球迷族群提供服務，讓他們每週在臉書上觀賞比賽，享有獨特的互動體驗。」

大聯盟表示，30支球隊的老闆都同意與臉書的合作。他們並未公開合約價格。

4月4日（週三）Facebook Watch上播出的第一場MLB比賽，由費城費城人在花旗球場（Citi Field）對上紐約大都會。不過幾個「選定國外地區」將無法收看，目前尚未公布是哪些地區。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）