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MLB／曲球K掉大谷 克蕭：誰叫他沒選我們

2018-03-08 08:58聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

克蕭在熱身賽面對大谷翔平，以一記曲球賞出三振。 美聯社
克蕭在熱身賽面對大谷翔平，以一記曲球賞出三振。 美聯社
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在「大谷爭奪戰」落敗的道奇，今天靠王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）討回顏面，他在熱身賽面對大谷翔平，以一記曲球賞出三振，更在賽後拋出幽默喊話：「誰叫他沒選我們，祝他好運囉。」

大谷翔平今天繼續以打者身分上場，在天使迎戰道奇之戰擔任先發指定打擊、第7棒，2打數沒有安打，第1打席遭到三振，第2打席敲出雙殺打，打席率已經跌破1成、來到0成91。

克蕭先發3局被敲3安打、無失分，第3局首打席面對大谷翔平的對決成為全場焦點，而他在球數2好2壞後送出一記刁鑽的曲球，大谷只能看著球掉進好球帶角落，站著遭到三振。

賽後被問到與大谷的對決時，克蕭表示，在這記三振過後，對於大谷沒選道奇可以稍微釋懷了，「誰叫他沒選我們，祝他好運囉！」他也提到這個打席對決的想法，「我當時已經連投4顆直球，所以感覺應該要來顆慢速的。」

大谷翔平則是提到，「下次他再對我投這顆球，我也不知道能不能打到，當時在2好球的情況下，其實我有預料到這球，但我覺得有點低，所以決定放掉，下一次我會嘗試至少打成界外。」

能與大聯盟對決最強投手對決，大谷也說：「我常在電視上看到克蕭，當然，在打擊區上對他實際對決，感覺還是很不一樣，雖然只是春訓，但能對決克蕭還是滿特別的時刻。」

大谷在熱身賽的打擊率持續下修，但總教練索夏（Mike Scioscia）仍給出肯定，「他看球看得滿精準的，克蕭那顆曲球掉在邊邊角角，等他獲得更多打席，他會越來越自在。」大谷今天賽前照表操課進行牛棚練投，準備周六回到「投手大谷」的身分，預計將在墨西哥聯盟先發登板。

克蕭大谷翔平道奇

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