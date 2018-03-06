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大谷使用說明書 決定索夏20年執教命運

2018-03-06 07:00Dennis

時間又到了令棒球迷興奮的三月天，大聯盟春訓再度躍上體育新聞版面。而今年天使春訓營更是許多爭先恐後媒體駐紮的焦點。主要原因，就是今年天使擁有一位最大咖新秀加盟，也就是令人所熟悉的大谷翔平。況且2018球季即是天使主帥索夏(Mike Scioscia)所執教第19個球季，至於本季是否會是他於安納罕主政的最後一季，其實與大谷本季成敗有著密切關係。

2018球季即是天使主帥索夏(右)所執教第19個球季，至於本季是否會是他於安納罕...
2018球季即是天使主帥索夏(右)所執教第19個球季，至於本季是否會是他於安納罕主政最後一季，與大谷翔平本季成敗有著密切關係。
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進入到2018球季，索夏與天使合約即將於季後期滿，在他主政天使期間，也曾是美聯一股不可小覷的球隊，但在過去5季裡，由於天使農場新秀匱乏，再加上從自由球員市場網羅的大咖球員，來到加州後總是出現水土不服，令天使戰力青黃不接，就算陣中有大聯盟最佳球員楚奧特(Mike Trout)，可是天使戰績總是在B段班中沈浮，無法突破美聯西區。

就當索夏對於天使處境無計可施之際，擁有投打雙刀流實力大谷翔平，可說是索夏一舉解決投打戰力不足及時雨。可是大谷翔平究竟是否擁有其傳說中實力，而他的傳說能否在太平洋彼岸持續，就成為索夏於這次春訓十分重要觀察重點。

以日本貝比．魯斯(Babe Ruth)之名加盟天使的大谷，其實一直以來都在大聯盟球探觀察名單中。不用多作介紹，身高6尺4寸，體重200磅的大谷光是身材，就比許多日職前輩都還要來得出色。雖他沒有達比修有般令人瞠目結舌的多樣變化球，但是他那一顆毫無灌水102英里速球，與在打擊區所能展現出打擊威力，就值得大聯盟球探對他大書特書。而他年僅23歲就有機會挑戰大聯盟，其未來性與期待感也都是其他赴美圓夢日職前輩無法匹敵的優勢。主帥索夏既然有了大谷這張投打活棋，要如何撰寫其適合大聯盟使用說明書，就是考驗索夏執教功力的時刻，畢竟如今大谷戰場是在大聯盟，而非過去日職。

索夏有可能為大谷採用6人輪值方式應付2018年賽季，可是依天使現有先發投手群，要...
索夏有可能為大谷採用6人輪值方式應付2018年賽季，可是依天使現有先發投手群，要排出5人就已有不少難度。 美聯社
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按照原本定位，大谷應該是2018領銜天使先發輪值頭號王牌，但是大聯盟投ㄧ休四輪替慣例，和長達162場比賽漫長賽季，早已習慣日職投一休六大谷能否適應如此乃是索夏必須所考量重點。按照媒體報導，索夏很有可能為大谷採用6人輪值方式，來應付2018年賽季，可是依照天使現有先發投手群，要排出5人就已有不少難度，更何況要找6個人？

而且在大谷輪休期間將會以打者身份出賽，如此一來，大谷能否應付162場比賽，其實很令人懷疑？直到目前為止，大谷在春訓營表現可說是可圈可點，球迷們總是能在精彩回顧中屢屢見到大谷用三振來解決打者，但是這畢竟只是春訓而己。

擁有地表最強的楚奧特(前)，但只要大谷受傷，天使要在美聯西區站穩腳步基本上是十分...
擁有地表最強的楚奧特(前)，但只要大谷受傷，天使要在美聯西區站穩腳步基本上是十分困難。 路透
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況且，大谷來到美國前和許多日職投手相同，其實是有傷在身，天使並不是不知道這點，所以如果索夏過度依賴大谷，是很有可能導致大谷成為下一個進入開刀房旅美日籍投手。在普荷斯(Albert Pujols)持續老化，先發求助無門，就算擁有地表最強的楚奧特，只要天使再失去大谷，索夏想要令天使在美聯西區站穩腳步基本上是十分困難的，因此索夏為大谷量身打造使用說明書，將會是他能否繼續執掌天使帥印的必要物件。

老化體育

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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