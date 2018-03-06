球員養成長期穩定 紅雀是奪冠最大黑馬

一路走來始終穩定如一，似乎成了紅雀隊的最大特色，聖路易球迷從來不必擔心他們會像某些球隊為了重建而擺爛。紅雀上一次勝率不到五成已經是11年前，上一次在分區墊底更遠在1990年。進入21世紀後紅雀平均每季拿下91勝（僅次於洋基），有一半的年份贏得分區冠軍（9次）並且兩次勇奪世界大賽冠軍，即使稱他們為21世紀最強球隊似乎也並不為過。

紅雀從2000年以來已經12次打進季後賽，其中4度打到世界大賽，實在是相當驚人。 歐新社資料照片 分享 facebook

然而這隻常勝軍的鋒頭近兩年明顯被終於揚眉吐氣的小熊給搶盡了。繼前年破除魔咒拿下百年來首座冠軍後，小熊去年雖然出人意料之外地陷入低潮，讓紅雀得以緊追在後大半季，甚至在八月中一度並列第一，但最終仍只能眼看小熊有驚無險地拿下另一座分區冠軍。而這僅僅是紅雀在21世紀這18年來第二次連續兩季未能挺進季後賽。

紅雀高層當然不甘於連續三年被小熊壓著打。球季才剛結束，他們就迫不及待地找了準備清倉大拍賣的馬林魚新任老闆基特（Derek Jeter），大談巨砲史丹頓（Giancarlo Stanton）的交易，結果卻慘遭這位全壘打王以拒絕交易條款打槍，只好退而求其次換來他的前隊友——另一位明星外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）。接下來兩大球星——金鶯游擊手馬恰多（Manny Machado）及藍鳥三壘手唐納森（Josh Donaldson）都曾一度被紅雀鎖定，不過最後也都無疾而終。再加上小熊大肆補強投手陣容，又在上個月贏得達比修的青睞，填補了艾里耶塔（Jake Arrieta）離隊留下的空缺。此消彼長之下，也難怪大多數媒體都預測紅雀今年依舊不是小熊的對手，頂多只有爭奪外卡的份。

紅雀雖然沒有在自由市場搶下任何重量級的球員，但從馬林魚換來的歐蘇納(中)卻可能讓紅雀打線升級成憤怒鳥！ 美聯社 分享 facebook

但紅雀不搞竭澤而漁，在年年保持競爭力的同時、他們始終在為未來做最好的打算。球員養成一直是紅雀的最大強項。在先發投手方面，他們一連養出賈西亞（Jaime Garcia）、林恩（Lance Lynn）、瓦卡（Michael Wacha）及有賽揚名投馬丁尼茲（Pedro Martinez）接班人美稱的現任王牌投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）。在賈西亞被交易出去、林恩成為自由球員後，紅雀又培養出另一位堪當大任的先發投手威佛（Luke Weaver）。一度被視為最強投手新秀的雷耶斯（Alex Reyes）雖然因為手肘韌帶手術最快要到五月才能重返球場，但紅雀農場上猶有年僅21歲就在去年登上大聯盟的潛力新秀佛拉赫提（Jack Flaherty），隨時足以填補先發投手的戰力空缺。

馬丁尼茲上季的表現雖然比不上前年，但他的投球局數已衝到205局，而且投出2場完封，逐漸進入大投手之林。 美聯社 分享 facebook

紅雀的野手養成能力更為神奇，每年持續不斷總會有一兩位初出茅廬就一鳴驚人的新秀。從較早的外野手傑伊（Jon Jay，2010年OPS+ 110）、克雷格（Allen Craig，2011年OPS+ 151）、內外野兼修的卡本特（Matt Carpenter，2012年OPS+ 125）及一壘手亞當斯（Matt Adams，2013年OPS+ 129）開始，一直到2015年甚至同時有皮斯卡提（Stephen Piscotty，OPS+ 130）、葛里恰克（Randal Grichuk，OPS+ 134）及范姆（Tommy Pham，OPS + 123）三位外野手一起嶄露頭角，最近兩年又接連出了兩位游擊新星狄亞茲（Aledmys Diaz，OPS+ 134）及德容（Paul DeJong）。可惜的是，這些野手多半在下一年遭遇撞牆期，或許紅雀就是看準這一點，才在去年球季結束後接連送走季初才簽下長約的皮斯卡提跟還年輕的葛里恰克。

紅雀培養多年的外野手范姆(左)終於在30歲前打出名聲，他上季只出賽128場就送出23轟、並且有25次盜壘成功，打擊率高達.306。 歐新社資料照片 分享 facebook

這隻以卡本特、馬丁尼茲及當家捕手莫里納（Yadier Molina）等自家養成球員為骨幹的球隊，雖然不像小熊、太空人、道奇等超強球隊那樣群星熠熠，靠著一流的識人眼光與養成系統，在補進歐蘇納這位強打後，進階數據網站Fangraph預測他們今年可望拿下87勝，比去年進步4場而且在國聯僅次於小熊、道奇及國民位居第四。雖然為了交易歐蘇納不得不送走不少潛力股，根據新秀分析網站Baseball America公佈的最新農場評比，他們也還能排到第13位——遠高於倒數第三的小熊。換句話說，手中仍掌握不少交易籌碼的紅雀只要能夠在季中緊咬小熊甚至幸運地站上第一，就有可能與金鶯或藍鳥等球隊重新坐上談判桌，換來另一位足以左右戰局的超級球星。因此，若要評估國聯中區以至於世界大賽冠軍鹿死誰手，恐怕都不能忽略了紅雀這匹黑馬。