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MLB╱自由球員春訓營開跑 待業球星挫折又疑惑

2018-02-28 16:19世界日報 體育新聞組╱綜合報導

33歲克里帕恐怕沒想過今年的春訓會過得如此糟糕，找不到工作的他得參加球員工會舉辦...
33歲克里帕恐怕沒想過今年的春訓會過得如此糟糕，找不到工作的他得參加球員工會舉辦的自由球員春訓營。 美聯社
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去年擔任休士頓太空人的後援投手「眼鏡哥」克里帕德（Tyler Clippard），在成為自由球員後，在冷清的市場上至今仍找不到工作，甚至連小聯盟約都簽不到；克里帕德參加了球員工會14日開始自辦的「自由球員春訓營」，和其他的自由球員繼續努力尋求回到大聯盟的機會。

自由球員春訓營27日舉辦了一場對抗賽，和佛州當地的日本球隊比賽，連同克里帕德在內的38名自由球員，都希望能夠有好表現，吸引球探注意，重新拿到大聯盟合約，克里帕德在這場比賽投了2局無安打。

克里帕德去年繳出大聯盟9季個人最差數據，雖然隨隊拿下世界大賽冠軍，33歲克里帕恐怕沒想過今年的春訓會過得如此糟糕。這些自由球員們想知道，為什麼好幾隊都放棄老鳥，改用比較低薪的新人，球員工會周五隊馬林魚、運動家、海盜和光芒隊提出申訴，指責球隊沒有適當分配收益。

35歲的左投高其蘭尼（Tom Gorzelanny）說：「球隊每年的目標難道不是贏世界大賽嗎？沒有人會說省錢比贏球重要。」有2名球員在參加自由球員春訓營後，同意簽下小聯盟合約，也有許多頂級的自由球員選擇自行訓練，如艾里耶塔（Jake Arrieta）、柯布（Alex Cobb）等名投。

不過大聯盟各大春訓營陸續開訓，目前為止逾百名選手，包括許多球星都還沒簽約，不少人連小聯盟約都簽不到，完全凍僵的自由市場是史上罕見。

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