MLB／沒搶到馬丁尼茲 響尾蛇簽下快腿戴森

2018-02-20 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



戴森被響尾蛇簽走。路透 分享 facebook 在馬丁尼茲（J.D. Martinez）確定加盟紅襪後，響尾蛇也宣布改以2年、750萬美元合約（約新台幣2.25億元）簽下外野快腿戴森（Jarrod Dyson），另含激勵獎金，每年達成100場、125場出賽，各獲5萬美元，而每滿350、400、450打席，也可再加5萬美元。。

馬丁尼茲去年季中從老虎轉隊到響尾蛇，季後成為自由球員，響尾蛇原本打算以高薪短約簽回，但馬丁尼茲最終選擇紅襪提供的5年、1.1億美元（約新台幣33億元）合約。

雖然響尾蛇宣布時機巧妙，但大聯盟官網報導，無論能否挽回馬丁尼茲，響尾蛇都會簽下戴森，目前還會繼續補強外野，而ESPN也證實戴森已經通過體檢。

戴森去年效力於水手隊，打擊率2成51，有5發全壘打、30分打點，雖然火力不算亮眼，但28次盜壘是全隊最高，9月因右鼠蹊部拉傷，賽季提前報銷。

在馬丁尼茲、布蘭柯（Gregor Blanco）成為自由球員後，響尾蛇剩下波拉克（A.J. Pollock）、培洛塔（David Peralta）以及托馬斯（Yasmany Tomas）三名先發外野手，40人名單中僅剩下另2名外野手，戴森的加盟可補強板凳深度。