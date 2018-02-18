親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
NBA
MLB
棒球
平昌冬奧
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

MLB／明星一壘手何斯默 傳8年42億加盟聖地牙哥教士

2018-02-18 21:49中央社 聖地牙哥17日綜合外電報導

美國職棒大聯盟MLB明星一壘手何斯默漫長的自由球員生涯顯然接近尾聲。美國媒體今天報導，他將與聖地牙哥教士隊簽訂一紙8年1億4400萬美元（約新台幣41億8400萬元）合約。

「今日美國報」（USA Today）報導，一位熟悉內情、不願透露姓名的MLB主管指出，何斯默（EricHosmer）簽下這紙多年合約後，將成為教士隊史上薪資最高的球員。

今日美國報上個月報導，教士及堪薩斯市皇家兩隊都提供7年合約想要網羅何斯默，但何斯默希望爭取一紙8年合約。

教士隊球季一結束就爭取何斯默加盟，何斯默在聖地牙哥會見球隊高層。最終，教士隊同意何斯默的要求。

現年28歲的何斯默，過去2季效力堪薩斯市皇家擔任一壘手，連續2季單季貢獻生涯新高的25支全壘打。

何斯默上季在皇家的打擊率3成18，上壘率3成85，長打率4成98，貢獻25支全壘打，94打點。

他2008年以選秀探花加盟皇家，7年生涯打擊率2成84，127支全壘打，566打點。

何斯默2016年入選明星隊；擔任一壘手的他曾4度贏得金手套獎。

何斯默加盟後，教士隊一壘手麥爾斯（Wil Myers）可望重回外野。

麥爾斯2017年和教士隊簽下6年8300萬美元合約，是教士隊史上最優渥合約，現在將被何斯默刷新。

教士皇家
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

MLB／吳昇桓未通過體檢 與遊騎兵合約破局

2018-02-18 12:45

四大職業運動一敗塗地 紐約希望只剩洋基

2018-02-15 07:00

新官上任會帶三把火？ 3位名門菜鳥主帥新挑戰

2018-02-14 16:15

2017大聯盟重要自由球員 最新簽約狀況

2018-02-13 10:35

四大運動之最強王者 波士頓當之無愧

2018-02-13 07:00

吳昇桓經驗老到 有望擔任遊騎兵終結者

2018-02-09 07:00

低知名度高天花板 誰是MLB2018明星賽黑馬？

2018-02-09 07:00

雙城牛棚塵埃落定 達比修有是補強最後一步？

2018-02-05 07:00

棒球賽愈打愈久 投手愛磨才是罪魁禍首

2018-02-02 07:00

1.5小時連補兩大將 釀酒人強勢問鼎季後賽

2018-02-02 07:00

洋基新秀籌碼多 投手補強可拖到開季後

2018-01-30 07:00

A-Rod黑翻紅變媒體新寵 基特反被眾人厭惡

2018-01-26 07:00

單季163場出賽、轟遍30隊 莫努生涯兩大壯舉

2018-01-25 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

波拉斯狂銷毒藥合約 各隊老闆超怕再當冤大頭

2018-01-23 07:00

新生代強投接班 3無名小將蓄勢待發

2018-01-19 07:00

潛水艇牧田挑戰大聯盟 五大下勾名投作典範

2018-01-12 07:00

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA明星賽／布克破紀錄 抱走三分球大賽冠軍

2018-02-18 10:37

NBA明星賽／向卡特致敬 米契爾奪灌籃大賽冠軍

2018-02-18 11:40

NBA／美國籃球名人堂13人入圍 奈許基德領銜

2018-02-18 11:37

談政治遭批 詹皇霸氣回：我不會閉嘴

2018-02-18 13:19

NBA明星賽／丁威迪擊敗馬卡南 技術挑戰賽奪冠

2018-02-18 09:40

MLB／吳昇桓未通過體檢 與遊騎兵合約破局

2018-02-18 12:45

NBA／詹皇批川普不在乎人民 惹怒福斯主播

2018-02-18 16:49

網球／鹿特丹公開賽 最老球王費德勒晉級決賽

2018-02-18 08:35

MLB╱球探肯定 塞揚獎名投復出有望

2018-02-18 16:15

NBA／灌籃大賽 得主米契爾：從小開始準備

2018-02-18 19:36

羽球／中租羽球新秀 獲日秘密武器奧援

2018-02-18 10:15

花滑／技術藝術兼具 羽生結弦無人能及

2018-02-18 17:01

日職／陽岱鋼熱身賽首安出爐 巨人5：7不敵起亞虎

2018-02-18 18:55

花滑／體認與滑冰不可切割 羽生結弦不輕言退休

2018-02-18 18:34

網球／卡達公開賽 捷克女將克薇歐娃爆冷晉決賽

2018-02-18 08:20

冬奧／競速滑冰女子500公尺 黃郁婷第22名坐收

2018-02-18 20:43

羽球／冠軍教練欒勁 開發中租新秀潛力

2018-02-18 10:11

羽球／中租當推手 盼培育羽球亞奧運國手

2018-02-18 10:13

冬奧╱武大靖也犯規 中國奪牌夢碎

2018-02-18 16:22

冬奧╱中國女子冰壺 一日兩勝

2018-02-18 17:09

NBA╱小布：湖人招募 不靠「說服」

2018-02-18 16:43

紐約網賽／四強賽落敗 錦織圭對未來抱持信心

2018-02-18 05:59

冬奧／賽程順利進行 國際奧委會肯定

2018-02-18 19:47

冬奧╱第13面獎牌到手 比約根追平史上最多

2018-02-18 17:01

MLB／明星一壘手何斯默 傳8年42億加盟聖地牙哥教士

2018-02-18 21:49

高球／澳洲女子公開賽 南韓高真榮摘冠

2018-02-18 20:25

越野滑雪／女子4x5公里接力 挪威摘金

2018-02-18 03:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top