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四大職業運動一敗塗地 紐約希望只剩洋基

2018-02-15 07:00梁起華

隨著2月中旬大聯盟春訓開始，球員們紛紛往美國氣候較佳的佛羅里達和亞利桑納州報到，經過漫長的苦寒冬季後，棒球的影子終於看見了！

過去幾個月的寒冷冬天，不管是在美國還是台灣都是冷到不行，但是對居住在紐約的筆者這種紐約客、體育迷來說，2017年真是一個寒冷、不堪的體育年……看看北美四大球類職業運動紐約八隊的表現：美足紐約巨人隊鎮寶四分衛小曼寧(Eli Manning)在季末兵敗山倒的情況下，還被首次拉下先發寶座，巨人隊戰績3勝13負最後末居國聯(NFC)最後一名。使用同一球場的噴射機爭氣點，多拿兩勝共5勝11負，也是長年積弱不振。

紐約巨人季末最後一戰徹底被達拉斯牛仔打趴，不但比數是難看的3：19，吞下5連敗後...
紐約巨人季末最後一戰徹底被達拉斯牛仔打趴，不但比數是難看的3：19，吞下5連敗後總戰績只有3勝13敗，在國聯排名最後。 歐新社資料照片
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還沒打完的冰球更丟臉：紐約遊騎兵( 尤其「冰」)和島人隊分居東區第一與第二…..不過是倒數的。NBA呢？布魯克林在開季第一場就失去林書豪，等於失去票房與實力，紐約尼克隊前幾天主將波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)十字韌帶裂傷進行手術，兩隊今年進季後賽的希望渺茫。

紐約是世界之都，但走在曼哈頓上的紐約人向來冷漠無情，或許這是老天是要給紐約客一個懲罰吧！往下看看車程只有三小時的費城，老鷹隊連個替補四分衛都可以帶球隊拿下超級盃。再往上看看波士頓，同樣也是三個多小時車程，四種運動樣樣好看、樣樣行。筆者也利用日前UDN專欄作家Tyrus Chen的標題對個下聯「三大運動之最強亡者、紐約當之無愧」！

自從主將波爾辛吉斯(右)本季報銷之後，尼克本季季後賽希望也幾乎全數破滅。 歐新社...
自從主將波爾辛吉斯(右)本季報銷之後，尼克本季季後賽希望也幾乎全數破滅。 歐新社資料照片
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就剩紐約洋基隊了(抱歉了，大都會隊，雖然我離你很近…..)，在去年11月洋基隊帶給紐約球迷一絲希望，今年初洋基為要將這一絲希望化為2018年的美夢與希望。

連同去年的戰績算起，洋基隊已經有25年連續每季拿下超過五成勝率了，這是四分之一的世紀。這個紀錄位居大聯盟史上第二，第一呢？還是洋基隊，於1926年至1964年一共連續37年拿下五成以上勝率。可見洋基隊還是紐約的鎮寶之隊無誤。

不過五成戰績是不夠的，它無法彌補整個紐約職業運動的戰績不堪與低迷，就連去年意外中打進美聯冠軍戰，最後連好教練吉拉迪(Joe Girardi)也被換掉。

洋基隊在休季期間看似做了重磅交易，把超級巨砲史丹頓(Giancarlo Stanton)換來，連同賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)、一壘手博德(Greg Bird)和游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)形成史上無敵打線。

不過洋基比較讓人擔心的是先發投手與內野手兩個區塊，在去年底先是爭奪大谷翔平失利後，接著又沒網羅到前匹茲堡海盜隊的柯爾(Garrit Cole)；在內野防線的二壘和三壘位置上，目前暫定是由農場新秀托瑞斯(Gleyber Torres)和安堵哈爾(Miguel Andujar)來頂著，兩人上大聯盟後，在紐約、在星字輩出的洋基隊，是否能走出星光大道也是問題。

洋基隊在走掉吉拉迪後，進入布恩(Aaron Boone)時代，壓力不小。洋基隊的長年隨隊記者，也曾是紐約時報等大報、且得過獎的體育專欄作家柯萊皮許(Bob Klapisch)，在去年11月洋基把吉拉迪換掉後，發文說洋基會後悔的，他並續發出一篇文章Advice on managing for success(譯：執教成功的建言)，文章幾點值得給布恩做參考：1. 新教練需多聽總管凱許曼(Brain Cashman)的，和他和平共存。2. 與球員的關係保持適當距離，少言多做，但是卻不能相敬如冰。3.搞定桀驁不遜的捕手桑契斯，這傢伙天分十足，但是不專心又有時不受教。

布恩接任洋基總教練工作，這是個極度吃力又不容易討好的位置，新球季開始恐怕會是非常...
布恩接任洋基總教練工作，這是個極度吃力又不容易討好的位置，新球季開始恐怕會是非常辛苦。 歐新社資料照片
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無論如何，紐約的體育新希望，就從今年的洋基開始！

洋基大都會尼克

梁起華

長年旅居紐約，對美式運動如棒球、美足和籃球極度熱衷，尤其對於大學美足與籃球有深度研究，超喜愛挖每位球員的生長與養成背景，死忠的密西根州大(MSU)斯巴達人隊球迷，Go Green~ Go White~！
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