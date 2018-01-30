親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
HBL
NBA
MLB
棒球
澳網
籃球
WTA台灣公開賽
綜合
路跑

責我機關未予核准 廈航宣布取消70班兩岸春節加班機

女大生零下40度只穿短裙出門 雙腿凍傷紫成一大片

MLB／建議馬林魚用當地人 A-Rod：買馬恰多

2018-01-30 09:25聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）給出重新打造馬林魚的建言...
「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）給出重新打造馬林魚的建言，那就是募集當地出生的球員。 美聯社
分享

身為現任CEO基特（Derek Jeter）的前隊友，以及長期住在邁阿密的居民，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）給出重新打造馬林魚的建言，那就是募集當地出生的球員。

「A-Rod」透過電話專訪表示，邁阿密擁有世界上最有潛力的棒球市場，因為當地擁有許多有力人士，球迷的背景多元，但都有良好的知識水準，這能從去年舉辦的經典賽就看得出來。

雖然有開發潛力，但馬林魚票房長期居末，再加上以基特為首的新團隊近期火速拍賣掉多位球星，讓球隊未來更被看衰；這種賣即戰力以換取新秀的重建方針，讓「A-Rod」提出不同的經營策略。

「世界上最好的球員或許就住在球場附近，馬林魚除了可以選秀時挑進當地新秀外，也可以將離鄉打拚的明星選手帶回邁阿密，例如馬恰多（Manny Machado）或荷斯莫（Eric Hosmer）。」

「A-Rod」建議馬林魚實施「本土化」，以拉近當地市場；目前是自由球員的荷斯莫從小在邁阿密出生和長大，而預計在下個冬天衝擊自由市場的馬恰多，甚至在球衣日選擇「邁阿密先生」當自己的暱稱。

大聯盟當今還有許多來自邁阿密的優秀球員，例如同樣還在等新合約的馬丁尼茲（JD Martinez）、小熊球星瑞佐（Anthony Rizzo）和國民游擊手透納（Trea Turner）等。

「A-Rod」說，自己在這裡住了很久，也看過馬林魚重建了幾次，清楚當地的球迷對冠軍的渴望，「我永遠希望當地隊伍能表現良好，我現在就跟每個人一樣，正盯著他們看。」

當被問到去年馬林魚轉售時，是否想過也入股當老闆，「A-Rod」這麼說，「我當時沒考慮太多，但我也不會跟你說從沒想過，因為我的確接到很多邀約電話。」

馬林魚A-Rod馬恰多
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

洋基新秀籌碼多 投手補強可拖到開季後

2018-01-30 07:00

MLB／青木宣親閃電重返日職 效力老東家養樂多

2018-01-30 09:09

MLB／笑臉人掰掰 印地安人明年起不用酋長圖

2018-01-30 08:21

MLB／憶費南德茲 史丹頓：預測我60轟拿MVP

2018-01-30 10:10

MLB／簽約進度緩慢 傳達比修在等道奇

2018-01-30 11:03

MLB／道奇球場粉絲節 逾3萬人捧場

2018-01-29 15:59

MLB／釀酒人補強太猛 自家投手驚到摔壞手機

2018-01-29 11:38

MLB／重訓不減重 洋基沙巴西亞改吃素

2018-01-29 11:23

MLB／達比修有最可能加盟小熊 結果近日出爐

2018-01-29 10:34

MLB／釀酒人外野爆滿 布勞恩願改守一壘

2018-01-29 09:04

MLB／賈吉史丹頓連線？ 專家建議中間安插左打

2018-01-29 09:03

2017大聯盟重要自由球員 最新簽約狀況

2018-01-27 10:15

A-Rod黑翻紅變媒體新寵 基特反被眾人厭惡

2018-01-26 07:00

單季163場出賽、轟遍30隊 莫努生涯兩大壯舉

2018-01-25 07:00

方祖涵／MLB2008特殊選秀 沒有被遺忘的33勝投手

2018-01-23 16:25

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

波拉斯狂銷毒藥合約 各隊老闆超怕再當冤大頭

2018-01-23 07:00

新生代強投接班 3無名小將蓄勢待發

2018-01-19 07:00

太空人再添王牌柯爾 美聯最強輪值成型

2018-01-18 07:00

網羅光芒先生、海賊王 巨人新一季有望東山再起

2018-01-17 07:00

神救援也是地雷股 霍蘭下一站落腳何處？

2018-01-17 07:00

大谷翔平二刀流衝擊 夢幻遊戲規則要怎麼改？

2018-01-16 07:00

王建民回饋台灣棒球 現在正是最佳時刻

2018-01-15 07:00

水手被偷走的那16年 重返季後賽遙遙無期

2018-01-12 07:00

潛水艇牧田挑戰大聯盟 五大下勾名投作典範

2018-01-12 07:00

攻守難兼顧 千禧世代野手進入名人堂最大障礙

2018-01-11 07:00

魔術、攝影、寫作全都來 盤點大聯盟球員嗜好

2018-01-09 07:00

荷斯莫打擊守備瑕疵多 買家球隊得三思

2018-01-05 07:00

巔峰時間太短 千禧世代強投進名人堂有難度

2018-01-05 07:00

2018新年快樂 盤點穿過18號的大聯盟名將

2018-01-02 07:00

巨人、洛磯加入戰局 國聯西區將成瘋狂叢林

2018-01-01 07:00

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00

小熊破咒靠「魔球」 雙城、響尾蛇成追隨者

2017-02-15 15:43
看更多

熱門文章

NBA／卡特、吉諾布里老將互飆 創NBA空前紀錄

2018-01-29 16:28

NBA／快艇交易震撼彈 葛里芬到活塞續組雙塔

2018-01-30 08:59

NBA／詹姆斯率騎士打出拚勁 送活塞8連敗

2018-01-29 12:22

NBA／暴龍教練執教「詹皇隊」 德羅展準備噴垃圾話

2018-01-29 15:50

NBA／隊友因傷報銷 衛少準大三元率雷霆8連勝

2018-01-29 11:14

HBL／田本玉過度換氣再發作 高苑輸東山吞連敗

2018-01-29 21:00

NBA／戴維斯超越衛斯特 榮登鵜鶘隊史籃板王

2018-01-29 17:12

HBL／松山「勵正」連線 延長激戰壓下泰山

2018-01-29 22:11

MLB／釀酒人補強太猛 自家投手驚到摔壞手機

2018-01-29 11:38

HBL／教頭改走暖男路線 滬江連勝回報

2018-01-29 14:58

超越棒球的國民外交 張泰山也是台灣之光

2018-01-30 07:00

MLB／重訓不減重 洋基沙巴西亞改吃素

2018-01-29 11:23

韓職／打破對台概念 NC恐龍簽王維中放手一搏

2018-01-29 12:11

洋基新秀籌碼多 投手補強可拖到開季後

2018-01-30 07:00

NBA／鮑爾持續休兵 華頓：不急著讓他復出

2018-01-29 14:48

NBA／吉諾布里回歸 馬刺多點開花擊敗國王

2018-01-29 12:57

NBA／祭重賞 明星賽勝隊每人293萬

2018-01-29 13:44

NBA／明星賽教頭出爐 暴龍火箭主帥對決

2018-01-29 14:43

HBL／教練緊張到手抖 普門延長賽苦勝陽明

2018-01-29 17:12

NBA／葛里芬全能演出 快艇終結鵜鶘4連勝

2018-01-29 13:01

NBA／暴龍主場銅牆鐵壁 湖人中止4連勝

2018-01-29 14:35

NBA／衛少60秒送3助攻鎖勝 雷霆八連勝

2018-01-30 01:15

中職／官辦熱身賽312開打 天母球場首次登場

2018-01-29 15:51

澳網／費德勒澳網奪冠 仍排世界第2緊追納達爾

2018-01-29 22:23

韓職／占洋將缺 王維中拿「公道價」

2018-01-30 00:36

SBL／璞園主場周 抽汽車得主竟是自家人李家慷

2018-01-29 11:58

MLB／笑臉人掰掰 印地安人明年起不用酋長圖

2018-01-30 08:21

影／HBL經典回顧 「宜中三劍客」紅到拍偶像劇

2018-01-29 12:10

MLB／青木宣親閃電重返日職 效力老東家養樂多

2018-01-30 09:09

國體法／泳協會員人頭名單 驚見「複製人」

2018-01-29 23:11

韓職／洋將平均年薪100萬美元 王維中接近平均值

2018-01-29 19:52

NBA／目標季後賽 波爾辛吉斯要尼克補強

2018-01-30 09:49

韓職／李大浩來台春訓 樂天一軍不和台灣球隊交手

2018-01-29 18:35

NBA／葛里芬遭交易 前隊友砲轟教練才是問題

2018-01-30 10:30

HBL／不負雙帥期待 南山女籃二連勝

2018-01-30 00:29

NBA／快艇交易動未停 續兜售喬丹、威廉斯

2018-01-30 10:10

MLB／建議馬林魚用當地人 A-Rod：買馬恰多

2018-01-30 09:25

圖輯／HBL邱子軒再飆分 東山擊敗高苑

2018-01-29 20:01

圖輯／HBL林勵飆25分 松山延長賽退泰山

2018-01-29 22:31

HBL／松山「勵正」連線 泰山晉級拉警報

2018-01-30 00:20
看更多

留言

Top