MLB／建議馬林魚用當地人 A-Rod：買馬恰多

2018-01-30 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）給出重新打造馬林魚的建言，那就是募集當地出生的球員。 美聯社 分享 facebook

身為現任CEO基特（Derek Jeter）的前隊友，以及長期住在邁阿密的居民，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）給出重新打造馬林魚的建言，那就是募集當地出生的球員。

「A-Rod」透過電話專訪表示，邁阿密擁有世界上最有潛力的棒球市場，因為當地擁有許多有力人士，球迷的背景多元，但都有良好的知識水準，這能從去年舉辦的經典賽就看得出來。

雖然有開發潛力，但馬林魚票房長期居末，再加上以基特為首的新團隊近期火速拍賣掉多位球星，讓球隊未來更被看衰；這種賣即戰力以換取新秀的重建方針，讓「A-Rod」提出不同的經營策略。

「世界上最好的球員或許就住在球場附近，馬林魚除了可以選秀時挑進當地新秀外，也可以將離鄉打拚的明星選手帶回邁阿密，例如馬恰多（Manny Machado）或荷斯莫（Eric Hosmer）。」

「A-Rod」建議馬林魚實施「本土化」，以拉近當地市場；目前是自由球員的荷斯莫從小在邁阿密出生和長大，而預計在下個冬天衝擊自由市場的馬恰多，甚至在球衣日選擇「邁阿密先生」當自己的暱稱。

大聯盟當今還有許多來自邁阿密的優秀球員，例如同樣還在等新合約的馬丁尼茲（JD Martinez）、小熊球星瑞佐（Anthony Rizzo）和國民游擊手透納（Trea Turner）等。

「A-Rod」說，自己在這裡住了很久，也看過馬林魚重建了幾次，清楚當地的球迷對冠軍的渴望，「我永遠希望當地隊伍能表現良好，我現在就跟每個人一樣，正盯著他們看。」

當被問到去年馬林魚轉售時，是否想過也入股當老闆，「A-Rod」這麼說，「我當時沒考慮太多，但我也不會跟你說從沒想過，因為我的確接到很多邀約電話。」