MLB／釀酒人外野爆滿 布勞恩願改守一壘

2018-01-29 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



布勞恩。 美聯社 分享 facebook 釀酒人上周一口氣補進肯恩（Lorenzo Cain）、葉力奇（Christian Yelich）兩大外野手，陣中外野人選爆滿，布勞恩（Ryan Braun）表示自己願意改守內野。

為了紓緩外野壓力，總經理史騰（David Stearns）表示，球隊已與布勞恩討論過，春訓時會看看他在一壘的表現。「無論他們要我守哪個位置我都可以。」布勞恩不排斥球隊的安排，「我們會互相討論，相信會交換很多意見，看看球隊陣容發展。」

布勞恩甚至表示自己也願意守二壘，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）笑說，「對啊，他還說可以守游擊，但我想還是一壘就好。」

近來讓球員採多重守位並不少見，布勞恩表示，「現在的比賽狀況，球隊有工具人時會更有幫助，因為季中時不時可能有人受傷，當球員能夠守越多位置，對球隊越有幫助。」

布勞恩在2007年以三壘手身分拿下新人王，不過112場出賽出現26次失誤，隔年開始就移防外野至今，布勞恩表示，「我小時候都守內野，所以接過不少滾地球，我會好好跟有內野經驗的人聊聊。」

布勞恩的合約要走到2020年，而且還有拒絕交易條款，釀酒人可能交易另兩位外野手，桑塔納（Domingo Santana）或菲力普（Brett Phillips），好補強投手戰力，若交易成功，布勞恩可能繼續留在外野。

釀酒人積極補強，顯示球隊已經脫離重建期，將以拚冠為目標，布勞恩表示，「我好興奮，我想大家都是，我們球隊比一個星期前更強，大家都希望在一支不斷補強而不是丟掉好球員的球隊，我想他們兩位都是聯盟最棒的外野手。」