MLB／賈吉史丹頓連線？ 專家建議中間安插左打

2018-01-29 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



史丹頓(左)與賈吉。 美聯社、路透 分享 facebook 洋基季後從馬林魚交易來國聯MVP史丹頓（Giancarlo Stanton），和自家重砲賈吉（Aaron Judge）組成「50轟連線」，不過由於兩人都是右打，有專家建議洋基安排打線時，最好安插一名左打在史丹頓和賈吉中間，以免遭到對手針對。

美國知名棒球記者歐尼（Buster Olney）指出，賈吉和史丹頓當然可以排在2、3棒或者3、4棒，但這有可能讓敵隊刻意排上擁有絕佳外角滑球的右投壓制，根據過往經驗，賈吉和史丹頓在面對這種類型的投手時，皆無法占得上風。

因此歐尼給出建言，總教練布恩（Aaron Boone）或許放棄讓兩名全壘打王「背靠背」上場，在賈吉和史丹頓的打序中間安排一位左打，歐尼認為柏德（Greg Bird）和葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）都可以勝任「鋸齒」打線的另一半，防止對手專門派出頂級右投。

不過一般的右投還是很難從這兩位強打身上吃到甜頭。史丹頓上賽季對右投的打擊率2成70，和面對左投時的3成23有段差距，而且對右投的470個打數敲出44支全壘打，然而對左投127打數就有15轟；相較之下，賈吉的對右投有較佳的2成98打擊率，而且去年52轟裡，有44轟是從右投手中敲出。