A-Rod黑翻紅變媒體新寵 基特反被眾人厭惡

人生一時的風光或失意，往往不能代表長久的成功或失敗，世界上十之八九的人生旅途肯定都充滿潮起與潮落。就算是大家長年公認的大紅人或大反派，也可能在短短幾年、幾個月、甚至幾天的光景，就扭轉生軌跡方向和大眾對他們的觀感。這道理適用於各個行業、各個領域，而棒球當然也不例外，最近這半年來，我們就一起親眼目睹了一對有瑜亮情結多年的知名棒球明星，出現聲譽大翻轉的黃金交叉。他們是90年代和21世紀初的棒球金童：基特（Derek Jeter）和「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

90年代中後期，基特和A-Rod兩人都是快速竄紅的新世代強打游擊手，因此經常被媒體放在一起相提並論。當時私底下，他們也是密不可分的好友，非常欣賞彼此。然而，原來有機會發展成棒壇佳話的兄弟情，最後卻在名利的糾葛間變質。

A-Rod(左)從2004年轉隊到洋基之後，他與隊友基特(右)一直就是球隊的當家球星與紐約媒體的焦點。 2004 Topps 球員卡 分享 facebook

據傳，由於身在紐約洋基的基特快速累積高人氣和高媒體關注，令在西雅圖水手打球、明星鋒芒略遜基特一籌的A-Rod心生妒忌。從2000年A-Rod簽下破球史紀錄的10年兩億5200萬美金合約開始，他就在媒體上明說暗諷基特之所以沒辦法拿到他的合約，是因為基特的打擊不夠好、領導風範不足、能打出佳績其實是靠隊友罩等等，在訪問中說了不少貶損基特的話，讓基特非常不爽。雖然A-Rod曾親自前往基特位在坦帕灣的家登門道歉，但於事無補，兩人的關係就此迅速走下坡，再也無法回到他們生涯早期的樣貌。

後來A-Rod在2004年加入洋基，他跟基特發展出極度緊繃的瑜亮情結，站在內野防區同一側、共享同一個休息區的他們，對彼此的厭惡不減反增。當然，在紐約，所有人都力挺當時除了場外花邊新聞之外形象良好的基特，即便A-Rod在洋基的前半段打得十分出色，但他跟基特的對立，使他經常被塑造成反派，而他屢次在季後賽吃鱉的表現也幫了自己大倒忙。

更別提之後A-Rod被兩次爆出使用禁藥，第一次在2009年，他受訪坦承在2001至2003年間為求表現而用藥，第二次則捲入2013年邁阿密生技診所禁藥案風波，被大聯盟官方當做殺雞儆猴的祭品，直接遭處禁賽一年的重罰。這些事件都讓A-Rod的聲譽掃地，跌進人生的最低谷；與此同時，基特正風光的打破各種生涯里程碑紀錄，受到世界棒球迷無與倫比的愛戴，並於2014年以完人球員的姿態結束職業生涯。

A-Rod在顛峰時期為人太過高調而且盛氣凌人，在禁藥事件爆發後，迅速淪為人人喊打的落水狗。 2016 Topps Stadium Club 分享 facebook

那時候沒有人料得到、甚至想像，A-Rod跟基特的公眾形象會出現如今這麼大的變化。

2016年，成績衰退的A-Rod被球團逼退，季中草草結束球員生涯。不過退休後的A-Rod可沒自怨自艾、自甘墮落，反而開始全心全意投入在家庭生活、自己在2003年成立的投資公司《A-Rod企業》（A-Rod Corp.）以及媒體公關，並經營各種副業，包含房地產、建築、運動健身、媒體娛樂等，另外展開他在《FOX Sports》的播報生涯，還積極耕耘社群媒體，不斷拓展個人品牌的曝光度，同時提升個人形象。

原本就很有商業頭腦的A-Rod，2014年被禁賽時並沒有閒著，反而去大學進修商管課程，並積極延伸他在商業界的人際網絡，結識股神巴菲特（Warren Buffett）和摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）等巨擘級人物，因此能把《A-Rod企業》經營得有聲有色。

另外，他的家庭生活也堪稱美滿，雖然2008年和前妻離婚，但他和兩個女兒保持良好關係，經常能在重要場合看到他帶著女兒出席，他也頻繁地在Instagram上跟粉絲分享他跟女兒的日常互動，展現充滿父愛的一面。當然，跟知名女藝人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的高調姊弟戀，亦在在證明A-Rod現在家庭事業兩得意。

至於棒球本業方面，從小就把棒球視為陽光、空氣、水的A-Rod，對棒球的熱愛眾所週知，而他也把這份熱情轉化為實際的場上表現和退休後豐富的棒球知識。他完美結合樂於溝通的個性和棒球專業，搭配訓練有素且精準洗練的口條，成為非常稱職的棒球球評，甚至可說是電視棒球分析的爆紅新星。

A-Rod(右)離開球場後積極開創人生第二春，目前感情事業兩得意。 美聯社 分享 facebook

本周稍早，多篇報導指出A-Rod已跟另一家美國知名運動電視網《ESPN》達成協議，2018賽季將加入《ESPN》黃金棒球轉播時段「週日晚間棒球」（Sunday Night Baseball）的轉播陣容，擔任球評。這代表原本已經在美國《FOX Sports》擔綱棒球分析師和大聯盟季後賽評述的羅德里奎茲，新賽季的例行賽將在《ESPN》做球評，並於季後賽轉戰《FOX Sports》播球，這是美國棒球媒體界前所未見的情況，顯示A-Rod在棒球轉播圈的受歡迎程度和專業形象都達到了新高峰，成為炙手可熱的媒體寵兒。

畫面轉到另一邊，基特退休後同樣馬不停蹄經營周邊事業，創辦讓運動員發聲的《球員論壇》（Players’ Tribune），並參與多本棒球童書的策劃與出版，也算是有所成就。此外，他跟超模女友戴維斯（Hannah Davis，現已改名Hannah Jeter）結婚並在去年八月喜獲千金，亦可謂家庭事業兩得意。然而，他建立20餘年的「棒球完人」名聲，從他開始回歸棒球本業、追逐渴望已久的「經營球隊」人生夢想之後，就日漸崩壞。

2017年初，前邁阿密馬林魚老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）宣布要轉售球隊，早就企盼自己當球團老闆多年的基特，眼見機不可失，很快加入投標。姑且不論投標過程中，因投資金額不多又想掌握管理大權，導致跟原先的合夥人理念不合破局，經歷一波三折後才跟以紐約富商雪曼（Bruce Sherman）為首的投資團隊完成馬林魚的收購，基特買下球隊後的種種行徑，都令人嚴重懷疑他是否不適合管理球隊。

基特上任沒多久，就先請球隊總裁山普森（David Samson）炒掉四位球團知名的總裁特助：「馬林魚先生」寇乃（Jeff Conine）、前冠軍教頭麥基恩（Jack McKeon）、名人堂成員道森（Andre Dawson）及培瑞茲（Tony Perez），然後再解雇山普森。先不談基特不願親自跟這些球界地位甚高的特助溝通解雇事宜是不是妥當，送走這些過去對球團有重要象徵意義且不造成任何薪資負擔的人士，本身就很沒必要。

這個行為也預示了後來基特不願與球迷和球員溝通、總是單方霸道行事的管理風格，而交易掉看板球星史丹頓（Giancarlo Stanton）正是一大經典案例。除了一上任就表明要大砍球隊薪資、打掉重練，讓原本滿心期待他會快速扭轉馬林魚隊命運的球迷大失所望，基特處理史丹頓交易的粗糙手法更令許多球迷無法接受、乃至發怒。

據說基特本人在談史丹頓交易案時，鮮少親自跟史丹頓對話、協調，大多只透過中介人總管希爾（Michael Hill）傳話。另外，為了快速脫手史丹頓的鉅額合約，加上史丹頓擁有不可交易條款，基特在談判桌上斡旋更好交換條件的空間很小，因此最後讓洋基以非常低價值的包裹，就換到了國聯MVP史丹頓，而馬林魚一方除了減少薪資負擔，其他報酬的未來效益都極其有限。

清掉史丹頓的合約，基特進一步交易走薪資已經上漲的外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）。眼見球隊就要跌入深不見底的戰績深淵、人氣地獄，馬林魚陣中其他優質的年輕球員如耶律齊（Christian Yelich）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）等人紛紛求去，且公開在媒體上放話，可說是對基特高層失望透頂。

基特(左)接手馬林魚後立刻大刀闊斧進行整頓，但手法卻過於粗糙，而且忽略球員與球迷感受，引發怨聲連連。 美聯社 分享 facebook

更令人不解的是，基特並沒有參加去年底的大聯盟冬季會議，錯失了跟外界溝通以及與其他球隊高層建立關係的良機，反而選擇在會議期間去看美式足球新英格蘭愛國者與邁阿密海豚的比賽。坐領500萬美金的管理職高年薪，卻不參與對棒球事務、球隊經營十分重要的冬季會議，然後還要喊說球團財務困難需要徹底打掉重建，這一切的一切都難以服人。

當然，由於基特才剛上任不到半年，現在要論斷他經營馬林魚的成敗還嫌太早，但至少他從上任到現在的各種作為，處處為人詬病，亦予人「他或許還不了解作為球團管理人應有的高度跟處事風格」的印象，而這也導致基特淪落馬林魚球迷的眼中釘，形象嚴重破損。

把A-Rod和基特如今的聲譽發展兩相對照，有種人事全非的感覺。過去被大多數人討厭、唾棄的難搞自負球星，現在成了形象良好、媒體力捧的當紅炸子雞；而昔日受到棒壇一致擁戴的棒球先生，今天卻淪為地方球迷口中的「惡老闆」。固然大家心底都清楚兩人過去的功與過，A-Rod的禁藥汙點未來很難被洗清，基特的名人堂成就也永遠會被認可，但這段時間這對棒壇瑜亮的聲勢大幅度地一消一長，實在是非常有趣、值得玩味。