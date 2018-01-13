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MLB／貝茲開價近小熊布萊恩 恐交付仲裁庭決定

2018-01-13 10:53聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

紅襪與貝茲仍談不攏薪資，雙方已有走上仲裁庭的準備。 歐新社
紅襪與貝茲仍談不攏薪資，雙方已有走上仲裁庭的準備。 歐新社
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紅襪今年有10名球員具薪資仲裁資格，在今天期限截止前幾乎都達成協議，除了貝茲（Mookie Betts）以外，在1月底前如果還未能取得共識，雙方將進入仲裁庭。

這是貝茲首次取得薪資仲裁資格，去年他的年薪是95萬美元（約新台幣2850萬美元），今年球季紅襪願意開出750萬美元（約新台幣2.25億元）的薪資，不過貝茲團隊開價是1050萬美元（約新台幣3.15億元）。

小熊招牌球星布萊恩（Kris Bryant）今年年薪1085萬美元（約新台幣3.2億元），打破首次取得薪資仲裁資格球員紀錄；貝茲的開價十分接近，不過比起布萊恩，少了新人王、MVP及世界大賽冠軍戒，兩人同樣2度入選明星賽，貝茲多了2座金手套、1座銀棒獎。

雖然在正式仲裁前雙方仍可繼續協商，如果達成共識就不需開庭，但紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，球隊將與貝茲進入仲裁程序，貝茲及經紀人都了解球隊的想法，如果未能達成共識，就交付仲裁。

薪資仲裁庭從1月30日可開始舉行，歷史紀錄看來球隊勝算較大，去年15件仲裁案例是自2004年以來最多，其中球隊獲勝8次，而從1974年薪資仲裁實施以來，302件案例中，球隊贏了224次，因此近來球隊傾向在期限前談判破裂，就會交給仲裁庭決定。

紅襪布萊恩
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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