MLB／洋基開7年1.6億美元？ 達比修：數字不對

日籍投手達比修有昨(12)日遭爆料,拒絕了洋基7年1.6億美元(約新台幣48億元)的大約,不過他本人在推特上回應,表示有接到洋基報價,但數字並不正確。

ESPN廣播播報員麥克凱(Michael Kay)透露,因為達比修有沒在48小時內回覆洋基,導致這筆簽約胎死腹中,達比修對此透過推特表示,「他們還沒給我報價。」不過5小時後更新澄清,「各位抱歉,我搞錯了,他們的確有開價碼,但數字(和爆料的)不對。」

洋基總經理凱許曼(Brian Cashman)先前就承認,已經和達比修有的經紀人接洽,不過雙方在薪水的期待值上有所拉鋸,洋基仍以今年避開1億9700萬美元的豪華稅門檻為目標,「除非老闆們改變心意。」凱許曼這麼說。

身為今年自由市場頂級菜色,達比修有昨天在推特上自爆,除了遊騎兵、洋基、小熊、太空人和雙城外,還有另一支球隊也對他有興趣,引發外界諸多猜測,除了道奇,紅雀和費城人也成影射目標。

Sorry guys. My mistake.

Actually they did make offer but the numbers are not correct. https://t.co/0mIvMlZTPJ