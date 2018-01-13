MLB／洋基開7年1.6億美元？ 達比修：數字不對

2018-01-13 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有本人在推特上回應，表示有接到洋基報價，但數字並不正確。 路透 分享 facebook

日籍投手達比修有昨（12）日遭爆料，拒絕了洋基7年1.6億美元（約新台幣48億元）的大約，不過他本人在推特上回應，表示有接到洋基報價，但數字並不正確。

ESPN廣播播報員麥克凱（Michael Kay）透露，因為達比修有沒在48小時內回覆洋基，導致這筆簽約胎死腹中，達比修對此透過推特表示，「他們還沒給我報價。」不過5小時後更新澄清，「各位抱歉，我搞錯了，他們的確有開價碼，但數字（和爆料的）不對。」

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）先前就承認，已經和達比修有的經紀人接洽，不過雙方在薪水的期待值上有所拉鋸，洋基仍以今年避開1億9700萬美元的豪華稅門檻為目標，「除非老闆們改變心意。」凱許曼這麼說。

身為今年自由市場頂級菜色，達比修有昨天在推特上自爆，除了遊騎兵、洋基、小熊、太空人和雙城外，還有另一支球隊也對他有興趣，引發外界諸多猜測，除了道奇，紅雀和費城人也成影射目標。