以「鳳凰電波」與時光逆行的斜槓女王．林心如

【撰文／醫美時尚】

有雙大眼睛、笑起來深酒窩的林心如出道20多年，以還珠格格、十六個夏天裡的角色，深植於大家心中。今年更推出風格不同的作品，超高收視率「她們的創業那件鳥事」、以及備受觀注的超強台劇「華燈初上」，詮釋不同時代的女人故事，在不同的戲劇中，她彷彿能穿梭時間一般，輕鬆駕馭女高中生、事業女強人、甚至是酒店紅牌的多重角色…歲月似乎只寵幸她一般，為她注入迷人韻味和智慧，卻絲毫沒在臉上留下歲月痕跡，讓她更能挑戰多元的角色，身為演藝圈凍齡女神的代表的她也不吝分享，她是如何與時光逆行！

抗老不嫌早！「青春儲值」聰明女子首要超前部署

不論扮演著什麼角色、在任何時期，總是維持完美狀態的林心如，她曾分享過：「想要得到多少，就要付出多少，永遠不要嫌早」，特別要懂得投資自己，不論內、外，越早有保養觀念，就越預先把青春美好的狀態儲值起來。坦言挑選適合自己的保養不盲從，演員需要自然的表情詮釋多重角色，因此每年固定一次鳳凰電波就像是用高科技的保養捷徑，非侵入又自然地幫助她維持肌膚緊實，如同把青春預先儲值，才能在鏡頭前、後都停留在自己最喜歡、最美的時刻。

守住青春線條 享受做最好的自己

身為一個獨立自主的現代女性，林心如舉手投足間總是充滿自信風采，常被問如何才能和你一樣有自信？她透露：「最值得投資的就是你自己！一定要喜歡、滿意自己」鳳凰電波幫助她增加自信，維持在鏡頭前的零死角，不論是在什麼年齡，都能讓她保持在自己最喜歡的狀態，所以當被問起最滿意哪個部位時，她才能充滿自信笑答：「全部！」

不靠外物，完美回歸最美的自己！初次嘗試緊實度就有感

風靡全球的鳳凰電波，許多國內、外巨星都已大方分享是每年定期保養的捷徑。非常信賴鳳凰電波的林心如，她很欣賞鳳凰電波並不是靠填充物或外物去填補，而是藉由3D加熱的方式，幫助刺激更多膠原蛋白新生，不但非侵入性，沒有恢復期，不需要改變自己原本的樣貌，就能很自然的回到自己最喜歡的樣子，她分享在施打的當下就會感覺當下的臉立刻的被提起來了，醫師會先施打半邊臉，就能發現兩邊的臉有明顯的差別，尤其是打完後再回頭看Before跟After照片時都會驚呼。施打後兩三個月，自體膠原蛋白會開始增生，這時候效果又更明顯，不僅肌膚變膨潤，V臉的線條也更加明顯，療程後也沒有傷口，不影響生活還可以立即上妝。每次的療程就是像是不斷為青春儲值加乘，幫助自己維持在最完美、最凍齡的狀態，樂當最美的時光旅人。

身體專用探頭 拯救產後鬆弛肚皮

身為凍齡女神，除了臉部肌膚要維持緊實狀態，身體當然也不能鬆垮！再有自信的女人，還是擔心產後身材走樣以及肚皮鬆馳，為了在鏡頭前展現最佳體態，林心如除了透過飲食調控、適度運動外，也選擇藉由鳳凰電波輔助，搭配身體專用的「美體黃金探頭」，讓產後的孕肚、手臂、腿及屁股變緊實，試過後讚不絕口，直呼：「效果太好！」讓孕媽咪在產後能快速的恢復自信。

脆弱眼周也能打 改善鬆馳垂眼、眼周紋路

除了臉部、身體的鬆馳，其實人最容易且最初開始顯老的部位其實多在眼周！當出現細紋、鬆弛時，不僅狀態看起來疲累沒精神，也會顯得特別有老態，鳳凰電波可用於治療所有肌膚部位，連敏感脆弱的眼周也能治療，而特別針對脆弱眼周設計的「碧眼探頭」，是極少數通過美國FDA認證，可以施打的眼框骨內的皮膚非侵入療程，可有效治療眼周皺紋及細紋、並改善眼皮鬆弛，施打後雙眼看起來會更明亮有神，整個人也顯得更年輕，這也是許多演藝圈藝人及彩妝師發現眼睛更有神、閃耀的小秘袂。

慎選原廠正貨 安心享受時光逆行之旅

追求美麗也要兼顧安全及安心！個性一向謹慎的林心如，特別以自身經驗提醒大家，一定要慎選專業合格的醫師及醫療院所，市面上有許多的產品都標榜跟鳳凰電波一樣的效果，如果跟正常的價格價差太大，那有可能不是原廠的產品，切勿受便宜迷惑，疏忽療程的安全性。在療程前務必與醫師謹慎溝通自己的需求，充分了解療程的狀態。

〈1〉小心非原廠機器，療程主動認明「原廠機器證書」

鳳凰電波的療程機器及探頭，美國原廠擁有超過百種的專利技術，是仿冒品無法輕易仿製，即使外觀長的像，但效果及安全性根本是不可比擬，在療程前請診所出動「原廠機器證書」，確認機器安全來源，為自己把關安全醫美的第一步。

〈2〉原廠探頭辨識三步驟．掃碼QR CODE，立即辨真偽

而在施打鳳凰電波前，探頭為一次性使用耗材，為了效果及醫療安全，不與他人拆打共用探頭，並可透過三步驟辨識原廠正貨，進一步確保使用為全新安全的原廠探頭。簡單步驟就能立即辨識真偽，讓整個療程進行能夠更安心有效。

【STEP 1】主動要求醫師當面拆封原廠探頭包裝。

【STEP 2】辨識紙盒上下封口，是否有原廠防偽雷射標籤。

【STEP 3】以自己的手機，掃描標籤上的QR CODE，確認探頭為首次掃碼無人使用過，並且為原廠正貨。

智慧能量優化 療程後照護簡易不影響生活

新一代電波拉皮，經美國FDA和台灣衛福部核准，其治療的原理是利用熱能刺激肌膚真皮層膠原蛋白新生與重組，達到緊實拉提、膨潤的效果，打造完美V臉線條，讓肌膚恢復到年輕時的狀態。而它最大特色擁有突破性的智慧能量優化技術，在施打的過程能偵測每吋肌膚的需求，提供每吋肌膚所需要的精準能量，大幅提高治療效能，還有新式的紫鑽探頭，增加治療的面積，可以減少25％的治療時間，並搭配環迴震動提升體驗舒適度，因此整療程更精準、更快速、更舒適。

因醫師在施打過程，需要患者的疼痛感回饋，以便能即時調整能量，為了安全考量，不建議採舒眠麻醉方式進行，透過隨時回饋醫生更能掌握患者狀況，不需追高能量就能達到很好的療程效果，療程後也沒有恢復期的問題，只要一個下午茶的時間就能完成，打完可立即上妝直接和朋友約會，或是隔天去上班都不怕被發現，深得忙碌的愛美族群青睞。

打一次就有感！療程效果長達一年以上

施打後當下其實就會有覺得肌膚被拉提，待3～6個月膠原蛋白開始新生，更能明顯感受到緊實、撫紋的效果，膚質也會變得更有光澤。基本上施打後效果可以維持1～2年，實際則會因個人體質、生活習慣等因素有差異。因施打後膚表不會有傷口，療程後照護相對簡易，建議可以加強保濕及防曬工作，飲食方面可以多攝取維他命C、蛋白質食物，幫助膠原蛋白新生，讓效果達到最大化，也避免一週內再進行其他雷射或煥膚療程。



