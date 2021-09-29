做好私密處保養 就選私密電波

【採訪撰文／Miki；本文感謝許惠翔醫師提供專業諮詢】

越來越多女性都會在意自己的私密美觀與健康，除了做好日常保養，也能選擇合適的醫美療程來呵護私密蓓蕾，讓私密內外在都美麗！

女性私密處保養真的很重要嗎？

關於女性私密處的保養，目前台灣仍普遍持較為保守的態度，但多數民眾正在從「瞭解其重要性」慢慢走向「願意開始嘗試」的階段。以往女性如果私密處發生感染、產生異味，總是羞於啟齒而一再隱忍，甚至等到狀況變得非常嚴重了，依然難以提起勇氣求診。現在有不少女性開始在意私密處的外觀和緊緻度，和過去相比，也更願意到醫美診所尋求改善的治療方式了。

私密電波可改善哪些私密處困擾？

幾年前台灣流行私密雷射治療（如G緊雷射、蒙娜麗莎雷射等），在陰道內施打雷射創造許多些微小傷口，進而使陰道內膠原蛋白增生，多數接受療程的女性都認為私密問題改善不少，治療後改善了陰道的緊實度、濕潤度，進而解決了漏尿問題，此外外陰部也變得更加澎潤而有彈性。不過，由於這些私密雷射治療是以「雷射」為主的療程，接受治療後的1～2週內必須暫停性生活，才能避免感染問題，可說是有點尷尬的小困擾。

最近的新型療程「私密電波」正好克服了這個問題，它是以「電波」來治療，能夠達到和私密雷射治療有同樣的效果，又不會在陰道內部造成傷口，所以治療後的女性可以立即享受性生活，完全不需要因此「停機」，讓私密處立即「內外兼具」。

平時要如何照顧私密處，才能確保健康？

一般來說，私密處無需過度清潔，也不需要陰道內灌洗，只要用清水、中性產品適度清潔，並保持適當的通風即可。有些女性常會用網路上查到的方式來清潔私密處，非但無法做好保養，還可能造成反效果。建議女性讀者，如果真的發現緊實度、濕潤度不佳，或是有漏尿、外觀不美等問題，都要儘速尋求專業的醫療協助，千萬別隨意使用不當的網路偏方，以免適得其反喔！





許惠翔 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜長庚大學醫學系｜林口長庚醫院醫師｜高雄長庚醫院醫師｜中山醫學院附設醫院醫師

專長：音波拉提｜洢蓮絲（少女針）｜舒顏萃（童妍針）｜魚骨線拉提｜鈴鐺線拉提｜玻尿酸注射



