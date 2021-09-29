滿臉痘疤怎麼辦？複合式治療才是最佳解答

【採訪撰文／Miki；本文感謝林政緯醫師提供專業諮詢】

痘疤是許多人的肌膚煩惱，滿臉坑坑疤疤到底該怎麼辦呢？皮膚專科醫師建議，接受「複合式治療」才是最佳的解決方案！

痘疤是怎麼形成的？該怎麼改善？

當痘痘發炎的狀況太嚴重，造成發炎後的色素沈澱和導致真皮層中的膠原蛋白流失，就會逐漸產生紅色痘疤、黑色痘印，以及凹陷型的痘疤，這就是痘疤形成的原因。根據不同外觀和性質的痘疤，建議患者先由專業皮膚科醫師診斷，再接受「複合式痘疤治療」，就能讓治療效果更全面，不僅改善膚質，更有機會讓整張臉煥然一新。

為什麼痘疤需要複合式治療？

複合式痘疤治療的選擇相當多，舉凡雷射治療、皮下剝離術、填充劑注射、化學換膚、外科手術等，都能用來治療痘疤，最重要的是先將痘疤進行分類，再針對不同的痘疤量身訂製療程。以針對紅色的痘疤、黑色的痘印來說，可優先利用化學換膚和雷射光療來幫助改善。化學換膚可促進皮膚新陳代謝、改善膚質，雷射光療可幫助皮膚拋光、退紅、退黑。而表面已萎縮、塌陷的凹陷型痘疤來說，可施打UP雷射來促進膠原蛋白增生，進而填補肌膚的凹陷處。

至於較嚴重的凹陷型痘疤，建議利用「皮下剝離術」合併UP雷射與膠原蛋白增生劑來治療，「皮下剝離術」方法是利用器械割斷真皮層中的纖維束，避免疤痕組織持續向下拉扯，同時促進膠原蛋白增生，讓凹疤變得不明顯。而膠原蛋白增生劑如聚左旋乳酸或聚雙旋乳酸讓自體膠原蛋白增生，填補皮下空缺的體積，撐起崩塌的皮膚，以達到改善凹疤的效果。

痘疤治好了，後續要如何照護呢？

一般來說，紅色痘疤、黑色痘印在2～4週內就能看見治療效果，凹陷型痘疤則需要一個月以上的時間，端視痘疤的嚴重程度而定。痘疤治好之後，為了避免痘痘再次冒出頭，日常飲食、基礎保養方面都不能馬虎。在飲食方面，患者應減少攝取甜食、乳製品、油炸物，並保持作息正常，以免皮脂腺過度增生而導致發炎物質、自由基增加。在基礎保養方面，由於紫外線直接照射會使痘疤變得更嚴重，因此患者要特別加強防曬，同時搭配適當的保濕工作，才能讓肌膚獲得修復，縮短痘疤療程的恢復期，順利找回平滑亮麗的好膚質喔！





林政緯 醫師

學經歷：維格診所醫師｜皮膚科專科醫師｜林口長庚醫院皮膚科住院醫師｜林口長庚醫院皮膚科總醫師｜台北、林口、基隆長庚醫院皮膚科主治醫師｜台北長庚醫院美容醫學中心主治醫師

專長：一般皮膚病｜急性與慢性皮膚病｜兒童皮膚疾病｜微整注射｜複合式雷射除斑｜複合式雷射保養｜電波／音波拉提｜皮膚腫瘤切除｜痘疤治療｜修疤手術



