雕塑緊膚療程怎麼選？資深整形外科醫師大解析

【撰文／Nina；本文感謝潘俊豪醫師提供專業諮詢】

台灣夏天氣候悶熱，衣物越穿越輕薄，使得身上的贅肉無處可藏！整形外科潘俊豪醫師表示，亞洲女性多半都有下半身肥胖的問題，若是又經歷過產後，腹部更是會大得像顆球，想要擁有迷人自信的好身材，除了透過飲食控管及運動外，現在能透過先進的醫美整形方式來輔助。你也想要展露完美身材曲線嗎？快來聽聽擁有21年美容外科經驗的潘俊豪醫師怎麼說！

想要擁有完美曲線，重點在「凸」與「凹」

許多人都想在夏日嶄露完美S曲線，但是究竟能怎麼做呢？潘俊豪醫師表示，如果想要突顯曲線就是要有「凸」和「凹」，因為亞洲女性身材大部分胖在下半身，所以無法想凸就凸、想凹就凹。而身體凸的區域大多都是脂肪囤積的地方，即使是減重過，也不一定能減去這些凸的區域，建議能藉由一些「侵入性抽脂手術」或「非侵入性減脂療程」來協助，可以雕塑身型過凸的區域，甚至還能將過多的脂肪補到胸部、臀部或臉上，整個身材曲線才能有凸又有凹。

侵入性手術和非侵入性療程，哪個適合我？潘俊豪醫師說明，最主要取決於個人的需求、意願和預算，術前必須跟醫師詳細諮詢討論，醫師會再依個人狀況提供客製化的治療方式，術後才能有滿意成效。潘醫師特別提醒，短時間大量減重的人和產後婦女，這些族群可能會合併有皮膚嚴重鬆弛的問題，比較適合侵入性手術治療，可以藉由氦氣電漿搭配抽脂的手術方式，雕塑緊膚一次達成；而產後婦女可能還會有腹直肌分離的問題，就需要施作腹直肌重建手術，才能改善產後鬆弛的肚皮。

“簡單來說，不想有傷口和恢復期的人就能選擇非侵入性的療程，如果是想要讓效果更好，又不想多次治療的人，則就適合選擇侵入性手術，但其實一般人選擇非侵入性療程就很足夠了。”

零恢復期免動刀「酷Ｓ冷凍減脂」

潘俊豪醫師表示，在韓國相當受歡迎的「酷S冷凍減脂」是以低溫-10℃的冷凍溫度來破壞脂肪細胞，能促使脂肪細胞冷凍結晶化，之後脂肪細胞自然凋亡，療程後1～2週內，體內的巨噬細胞開始包圍治療部位的脂肪並吞噬，再經由自身代謝能力將脂肪細胞代謝掉，最後達成脂肪細胞減少的效果。適合用於局部脂肪容易囤積的地方，例如蝴蝶䄂、副乳、男性女乳症、腹部、外側腰部、大腿內外側、背部、臀部下緣等部位都適合施作。

「酷S冷凍減脂」擁有雙操作探頭能一次治療兩個部位，改良了傳統冷凍減脂一機一探頭導致治療時間較長的缺點。治療探頭有多種尺寸，能依照治療部位選擇符合的探頭，配備特殊智慧型凝膠墊片，能保護表皮安全且提供肌膚保濕，使能量分布更加均勻，使治療更加精準有效。通常術後大概1個月後可以看到效果，在3個月時效果會最為明顯，根據國際論文期刊研究顯示，冷凍減脂治療後，平均患者脂肪減少10～25%、治療部位周長減少14～28%。而每個人對自己身材的要求標準都不一樣，如果做完想要再瘦一點，可以30天後施作第二次療程，一般建議3次為完整療程，但還是要依脂肪厚度及部位，打造專屬治療計畫。

全身性緊膚療程「Q+音波拉提」

潘俊豪醫師進一步說明，大多數的人在脂肪消除後，通常會有皮膚鬆弛的問題產生，但是傳統手術要透過拉皮手術才能拉緊鬆弛的皮膚，因為傷口大、恢復期長，許多人因此卻步。新型氦氣電漿能搭配抽脂手術使用，抽脂同時幫助緊膚，所以氦氣電漿在台灣上市不到一年，就已經有非常多整形外科醫師使用；但是如果是不想要手術的人，建議能選擇音波拉提療程來幫助肌膚緊實，「Q+音波拉提」是使用聚焦式超音波精準的將熱能傳遞到皮下SMAS筋膜層，形成熱凝結點，藉由熱刺激讓原本鬆垮的筋膜層進行收縮，術後能立即性看到熱緊縮的效果，且在術後2～3個月膠原蛋白會持續性增生，最佳效果能持續6個月左右，若是想讓緊膚效果維持，建議能每半年至一年施作一次。

來自韓國的「Q+音波拉提」擁有多種不同治療深度探頭，能依照患者需求和治療部位不同來做選擇，治療深度最深的9mm探頭非常適合用於身體部位，像是腹部或大腿都能使用，2mm則是適合用於眼周，更能符合東方人細緻五官，治療時緊密貼合眼周，不僅治療效果更好，相對也不容易燙傷。「Q+音波拉提」相較於舊型音波拉提儀器，治療速度非常快，整個療程約8～10分鐘，好處是病患還沒來的及感受到疼痛，治療就結束了。潘俊豪醫師特別提到，在韓國「Q+音波拉提」已推出新型的線性探頭，改良後治療能量更密集、速度更快，所以更適合做身體肌膚的緊實，期待台灣能盡快引進，能造福更多有身體皮膚鬆弛問題的族群。

術後小叮嚀

傑尼斯時尚醫美整形外科診所 潘俊豪醫師

◎ 音波拉提

治療後幾小時內可能會有輕微的泛紅、水腫或小刺痛，但這些都屬正常，之後就會恢復正常，若是有出現小水泡、搔癢等現象，請依醫師囑咐用藥，保養方面注意保濕和防曬即可。術後2週內避免按摩或至高溫場所，且應避免菸、酒、辛辣等刺激性食品，以免抑制膠原蛋白增生活化及自由基產生。開放性傷口、皰疹病毒感染、體內有機械植體或植入式電子裝置者和孕婦等都不適合施作。

◎ 冷凍減脂

治療區域可能在療程後感覺僵硬、過敏變紅、挫傷、疼痛，有些人甚至會出現發癢或沒感覺，特別要注意發癢部位切勿去抓或觸碰。術後1～2週避免激烈運動、高溫場所如泡溫泉、三溫暖、烤箱、蒸氣室、日光浴或過度曝曬於陽下。飲食部分，術後一週應避免煙、酒、辛辣、油炸、燒烤等刺激性食品及醃製品，以避免影響成效及增加腫脹情況。蕁麻疹、末梢血管循環障礙、雷諾氏症候群，已懷孕、可能懷孕或哺乳之女性等不適合施作。



