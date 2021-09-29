「仿生牙齒美學」透過顯微鏡輔助讓術後仿若天生

【撰文／Nina；本文感謝郭益嘉醫師提供專業諮詢】

想要有一口迷人的笑容，牙齒的健康、色澤美觀都是關鍵，但難免會出現蛀牙、缺牙等問題需要進行治療，好在現在的技術發達，透過材料的選擇及藉由牙科顯微鏡的輔助，能幫助醫師更精準的矯正及治療牙齒，更重要的是具有仿生的優越性。到底什麼是仿生牙齒美學修復？一起來聽聽專業醫師怎麼說！

看牙醫不再只為治病痛

以前大家對於牙齒的要求，只要不痛、可以吃東西就滿足了，隨著美學觀念不斷提升，郭益嘉醫師分享，現在消費者走進牙科診所除了尋求功能性的治療外，越來越多人開始嚮往追求美觀，希望透過牙齒排列矯正、微笑曲線設計等方式，除了擁有完美皎潔笑容，也希望做出來的牙齒能跟天生一樣，看不出有治療的痕跡。想要兼具牙齒外觀自然美麗又要具備健康功能性，治療的難度相對就會提高，除了有賴醫師的美感及經驗外，若能有先進的治療工具輔助，絕對有助提升治療效果及滿意度。

牙齒美學不是你想的那麼簡單

牙齒美學可分為巨觀及微觀，笑容設計就屬於比較巨觀的面相，郭益嘉醫師表示，在臨床治療上，他會先觀察患者的臉，分析表情、五官位置，再客製化設計適合的牙齒形狀排列。而牙齒若想要做得好、用得久，就要以微觀來看，因為透過肉眼不容易看到病灶，例如牙齒有裂痕或是蛀牙等，小則需要用樹脂填補，大的就是做單顆牙冠保護，這些修復物都是接合在真牙上，每一個接縫或是黏著過的地方，接合面都要非常精細密合，才能維持牙周健康，而談到美觀，在製作牙齒的時候，牙技師要做很細微的特徵或是染色才會看起來又白又自然。郭益嘉醫師說明，牙醫師想要達到微觀治療目標，顯微鏡就是一個很好的輔助工具，先進的牙科顯微鏡不僅只有放大的效果，還有偏光和螢光識別，這些都是一般肉眼無法看得清楚的。

舉例來說，前位牙醫修復的牙齒可能過幾年壞了，新的牙醫會想要把舊的病灶去除乾淨，但舊的材料跟真牙顏色很接近，要拿得剛好又乾淨相當的困難，常常會造成過度治療，而產生結構不良或牙髓受損等新的問題，這時候就可以藉由顯微鏡的螢光鏡功能看出真牙和材料的對比，既可以做的保守，又能將不好的病灶除的很乾淨。蛀牙和牙周病的處理也是一樣，想要清理的乾淨、不想拿掉太多健康組織，透過螢光鏡功能可以看到細菌的代謝物產生的紅光，幫助醫師輕鬆的處理好問題點。

仿生牙齒的特色

牙齒的結構包含了琺瑯質、象牙質、牙本質、牙髓，自然牙具有非常強壯的結構，算是人體最堅硬的組織和器官，如果有好好刷牙保養，牙齒是可以用很久的。而近年來受到關注的「仿生」牙齒美學，指的就是模仿自然牙，透過現有的材料去製造原生牙齒的結構，舉例來說，琺瑯質比較硬耐磨，就會用陶瓷來做，牙本質硬度不高、不耐磨，但有韌性讓琺瑯質不容易裂掉，就由性質類似的複合樹脂模擬，再藉由科學的接合技術將上述不同材質緊密連結在一起，產生類似自然牙結構的仿生效果。從外觀來看，牙齒其實不是純白色而是帶點透明度，這就要選擇比較透的陶瓷或是樹脂來製作，透過特殊的光學處理，染一些不同的顏色，疊上不同的層次，才會淨白透亮。這也是為什麼過去有非常多的明星在電視上笑，很容易可以看出是假牙，而有些明星的牙齒看起來漂亮，卻不會讓人覺得是假牙，讓牙齒從純白跳脫到自然白，美觀真假難辨，甚至比原本牙齒更好，這就是仿生的目標。

治療先和患者達成共識

很多人上門求診，都很喜歡要求要做得自然好看，郭益嘉醫師表示，他會反問患者你覺得好看的標準是什麼？因為每個患者心理都有好看的標準，像有些人就是喜歡很白、有些人喜歡像自己自然的牙齒，這時候絕對不能混合處理。所有的治療，第一點要與患者達成共識，他的修護目標是什麼？牙醫師能給的幫助是否實際呢？達成共識後再開始治療，想要自然的，牙醫師必須需要知道自然是甚麼樣子，牙齒有蛋白石效應，如同蛋白石有非常多光輝，有藍色、橘色等等，牙齒上也是有，這也是我們現在牙科一直在講仿生美學，指的是牙齒要如寶石一般有光澤而透亮，而不是像馬桶顏色一樣死白。

牙科顯微鏡對醫師的幫助？

隨著科技的進步，牙科顯微鏡已成為醫師得力助手，郭益嘉醫師表示，他常常在上課教學生時，將顯微鏡比喻成牙醫師的狙擊手，大臼齒的長度近1cm，上面若產生病灶可能只有1mm或是以下，裂痕甚至只有0.001mm，用肉眼很難分辨，這時顯微鏡能輔助醫師更精準去除病灶，並保留好的組織。郭益嘉醫師本身已有八、九年使用顯微鏡治療的經驗，一開始只侷限於根管治療，後來接收許多國外先驅講師將顯微鏡運用在修護假牙、牙周及手術上的經驗，也開啟他利用顯微鏡來做牙齒相關的治療。

目前幾乎所有治療都能採用顯微鏡輔助，像是從最簡單的洗牙到顯微重建手術，透過顯微鏡5倍到24倍的放大倍率，能提供病患更高品質的牙科治療經驗。也能藉由仿生治療，微笑設計，讓病患美容後的微笑更加自然耀眼。在牙科手術重建的過程，不論是訴求不要留疤或是不要太痛，顯微鏡都可以提供很良好的輔助治療，在縫合或清創都可以降低傷害，癒合也能比較快速。

術後的照護及回診追蹤

不論是進行哪種治療，牙醫師都會希望患者養成良好的清潔習慣，美麗是建立在健康之上，藉由衛教協助患者將原本清潔不足的問題改善，這是對牙齒維護相當重要的關鍵，除此之外，也希望患者每半年到一年能夠回診進行洗牙及顯微檢查，可以仔細看到患者牙齒是否穩定或是有新的問題，特別是牙周病或是高齲齒的患者，最好能在三個月左右就要回來看，在問題還很小的時候就可處理掉，不要拖太久，三個月和半年甚至三年牙齒狀況會差很多，儘早就醫診治，也有助醫師進行完整的治療規劃。





郭益嘉 醫師

經歷：光嶼顯微牙醫診所｜日本審美牙醫協會認定正會員｜中華審美牙醫學會專科醫師｜植體美學醫學會專科醫師｜美國加州大學UCLA臨床植牙碩士課程結業｜蔡司顯微認證講師｜仿生樹脂堆築課程講師｜Beyond Vision補綴科學系列課程創辦人｜審美牙醫學會理事

專長：審美仿生顯微修復｜顯微軟組織手術｜美學植牙和硬組織再生



