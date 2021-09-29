打造招桃花面相 讓你化身甜美發電機

【採訪撰文／Miki；本文感謝鄭雅勻老師、王君瑜醫師提供專業諮詢】

從相學觀點來看，生活難免影響面相，面相又會影響運勢，借助適度的醫學美容，對運勢有加分效果。想知道自己是否有招桃花面相，可以從哪些細節來觀察？又可以如何打造呢？讓專業命理師和醫師來告訴你吧！

電眼、臥蠶、櫻桃小嘴 都屬招桃花好面相

常見甜美討喜的女孩都有一雙水汪汪的大眼睛，若能有漂亮的雙眼皮，會比單眼皮的女生容易招來桃花運，在姻緣方面也會比較順利；如果是單眼皮，細長、眼頭稍微開一些的鳳眼也相當有魅力。眼下緊貼著下睫毛的肌肉「臥蠶」也是招來桃花的首要面相之一，讓眼睛看起來更具魅力。臥蠶並不是黑眼圈，可別因為睡眠情況不佳而讓眼下形成黑眼圈，這對桃花運是完全沒有幫助的。

魚尾紋是招桃花的禁忌。許多朋友雖然年紀尚輕，眼尾處卻能清楚地看見魚尾紋，這樣的女性桃花姻緣就相對較少，談起感情也會比較辛苦一些。此外，若有一張精緻的櫻桃小嘴，也特別容易吸引旁人的目光。從整體面相而言，如果嘴巴小、再帶一點酒窩，通常也更容易招來桃花。

打造精緻討喜臉蛋 可從膚質、眼唇著手

「眼睛是靈魂之窗，嘴唇也是誘人的關鍵，想要加強桃花運，建議從眼唇下手！」王君瑜醫師指出，招桃花臉蛋有幾個特點，包含膚質柔嫩白皙、夫妻宮飽滿，還有一雙勾人的電眼，又沒有顯老的淚溝，只要將臉上的小瑕疵各個擊破，就能讓自己散發甜美氣息。

疫情期間 是偷偷變美的好時機

無論是手術或微整注射，術後一週內會有局部瘀青、腫脹，期間建議在治療部位冰敷，並且避免辛辣、刺激飲食，待傷口消腫癒合後，即可恢復正常上妝。若選擇水飛梭雷射這類深層清潔的療程，建議要先和光電雷射間隔兩週，讓肌膚獲得完整修復之後，再接受其他治療。

選擇療程時，建議先考量自身能接受的恢復期有多長，就可在不影響正常生活的前提下，美得神不知鬼不覺。王君瑜醫師指出，和手術相較，微整注射相對安全、幾乎零恢復期，也不易被旁人發現，是許多消費者接觸醫美的首選；尤其在疫情期間，人們必須長時間戴著口罩，可說是進廠維修的好時機，許多消費者都因此到診間諮詢，希望能趁此機會「偷偷變美」。

「女生一被身邊的人稱讚變美，心情自然跟著變好，散發出來的魅力就會不一樣！」王君瑜醫師鼓勵讀者，如果覺得自己臉上有需要改善的小缺陷，不妨借助醫美的力量，不僅在職場上可能更有貴人相助，感情方面也會桃花朵朵開，讓自己化身為一台「甜美發電機」喔！





鄭雅勻 老師

學經歷：台灣星相學會從業會員中星證號0627號｜台灣星相易理堪輿師協進會第一屆台北市分會副理事長｜2010年國際比基尼小姐評審｜十岱開封天下工程室內設計

專長：風水｜姓名學｜八字









王君瑜 醫師

學經歷：王君瑜整形外科診所院長｜台灣整形外科專科醫師｜國泰綜合醫院外科部整形外科主治醫師｜台灣美容外科醫學會TSAPS講師｜美國整形外科醫學會（ASPS）國際會員

專長：乳房整形｜全身體雕｜超能電漿｜私密療程｜產後修復｜痔瘡微整無痛手術｜雙波拉皮



