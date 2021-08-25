女力崛起 最懂女性的整外女醫

【撰文／Evelyn；攝影／吉米攝影工作室；妝髮／Adora～芮芮】

近年來，女性在不同領域發光發熱，然而以女性為主要客戶的美容整形外科，卻大多還是男醫師主導，可有些整形手術較為私密，讓許多女性在面對男醫師時會難以啟齒，尤其是產後困擾，如私密處、身形走樣等內在和外在的問題。同樣身為女性、同時也是媽媽的王君瑜醫師，深知女性以及產後媽咪所面臨的苦，更能設身處地的站在女性的角度，提供更多專業的手術建議，深受許多女性的青睞，也因此成立了「王君瑜整形外科診所」，期望成為一股力量，成就女性的堅強與美麗。

多重角色 成就王君瑜

媽媽、妻子、整形外科醫師、診所管理者，王君瑜醫師有著多重身份，而該如何在所有角色中取得平衡，成為時間管理大師呢？王君瑜醫師靦腆的笑著說：『其實我跟每一位女性一樣，努力扮演好每個角色，每個人一天都只有24小時，在家裡的時間就盡量陪孩子玩、跟老公說說話，絕對不把工作的事帶回家！在診所的時間就全心全意處理工作的事情、回覆客人和員工訓練，至於整外醫師的角色是最不需要費心的。』

原因在於，在手術方面王君瑜醫師已經累積相當多的經驗，每個手術步驟都標準化，護理團隊也很有默契，手術時間反而是她最輕鬆的時間。診所創辦初期，即便是最繁忙時刻，她偶爾也會給自己放假，調整一下腳步，深呼吸再前進。『事業若要走的遠，需要健康的身體及家人的支持，一昧埋頭苦幹不休息，也許會跑得很快，但是不能持久，無論對家庭、事業都不會有任何幫助』也因此她叮嚀所有跟她一樣擁有多重身分的女性，無論多忙，都要適時讓自己放個假，沉澱一下。

親力親為，真誠待人

王君瑜醫師也跟我們分享從醫的心路歷程，醫學院畢業以後，她曾在國泰醫院訓練六年並且升任主治醫師，擁有相當紮實的外科訓練，後來至連鎖醫美集團專攻產後體雕、私密處整形、隆乳、痔瘡等的女性手術，期間也不斷地出國進修，帶回最新的技術與觀念，漸漸地，無論是手術成果以及術後恢復照護，都得到多方客人的肯定，於是決定創辦屬於自己的診所，自己親自訓練團隊，親身體驗設備效果，確定效果後才敢推薦。

診所成立後，王君瑜醫師又再次成長，以往連鎖集團的環境，只需要開好刀就好，其餘不需要費心。但自己經營診所後，幾乎每件大小事都要參與，摩羯座的個性又有點強迫症，連細節都要求盡善盡美，從大型設備採購到傷口縫線，凡事親力親為，甚至疫情或是颱風時，她還是會獨自到診所上班接電話，每一位客戶也親自溝通，更能貼近客人，和客人產生更緊密的信任感，這是之前沒有的，雖然犧牲掉一些自己以及陪伴家人的時間，但王君瑜醫師也努力在這之中取得平衡，希望診所茁壯後能照顧更多員工，做一些公益回饋社會。

受產婦歡迎的秘密是什麼？

產婦生產後乳房會因為哺乳的關係消風、下垂，乳頭也從可愛的小紅豆變成大黑棗，分娩後陰道出現鬆弛，伴隨痔瘡、痔核脫垂於肛門外或是腹部鬆弛等問題，這些問題都令產婦難以啟齒，並且打擊著她們的信心，身體的不適、身材的走樣、照顧小孩的疲累，往往就是令產婦產後憂鬱的元凶。

而王君瑜醫師同為女性、媽媽的身分讓患者放心不少，”互相理解”是受到產後媽咪青睞的主因，王君瑜醫師由衷地表示：『除了手術規劃讓媽咪們的身材恢復外，更重要的是放慢步伐傾聽她們的聲音，了解媽咪們的需求產後女性的治療其實除了手術本身，需要考慮到很多複雜的因素，像是有沒有哺乳、是否跟寶寶同床、有無服用產後補品等，都是需要考慮進去的，所以在溝通上是非常需要經驗和耐心。』

生產後的女性最在意的就是身材變形和皮膚變得鬆弛，王君瑜醫師建議能採用「N塑抽脂」來改善，這是一種複合式抽脂技術，改良了傳統抽脂術後可能會造成皮膚鬆弛的問題，搭配新型「氦氣電漿」，雕塑身型同時對皮膚還有收緊的效果，是目前相當熱門的手術方式，同時也受到許多比佛利山莊整形名師的推崇。王君瑜醫師笑著說：『我的兩個孩子才差一歲，第一胎恢復其實很容易，但是第二胎就比較困難，即使在月子中就開始穿塑身衣，也把診所裡的儀器都做了一遍。後來實在是沒辦法，懷孕生產後的皮膚鬆弛是不可逆的，由於工作繁忙，我能留給自己復原的時間不多，所以連我自己都選擇最有效果、恢復期短又微創的氦氣電漿治療，就是自己做了效果很滿意，才推薦給有同樣困擾的產婦。』王君瑜醫師補充，產後可能還會有腹直肌分離的問題，導致看起來肚子很大，能夠藉由手術的方式拉緊鬆弛的腹直肌，但對於不敢手術的人，建議能用醫療高科技健身的方式，像是「肌力塑」增肌儀，促進肌肉強力收縮運動，能改善腹直肌分離的問題，同時也能達到增強肌力的作用。

除了身形，產後女性因為需要哺乳，所以導致胸部變小、下垂，就可以藉由「魔滴隆乳手術」找回美胸。擅長隆乳手術的王君瑜醫師，過去國泰醫院時期，參與很多乳癌乳房重建，從那時她就期望自己能擁有幫助女性走過生命幽谷的能力，讓女性找回漂亮自信的胸部。而隆乳手術並不是大家想的那麼簡單，必須考量患者本身的條件，再來是手術方式、假體的選擇、假體植入的層面，甚至到補脂、提乳、縮乳頭乳暈等，這都很考驗醫師的經驗和技術，只要術前做好評估和溝通，術後患者滿意度都會很好。

其他還有像是漏尿或痔瘡，但是這些問題相對是較難以啟齒的，許多女性更因為害羞不敢治療，王君瑜整形外科診所採全約診制度，提供舒適且隱密的治療空間，全程由女性醫療團隊服務提供正確知識和正面力量，讓女性私密診療不再尷尬，能以最有效的方式，縮短恢復期，減低術後疼痛。關於女性常見的私密問題，王君瑜醫師建議對症下藥，不管是乾澀、鬆弛、不敏感、外形等問題，都能利用雷射或是手術方式改善，而痔瘡問題則引進大醫院才有的「微創光纖二極體雷射」，改善傳統痔瘡手術過於疼痛、恢復期長和需要住院的缺點，利用微創傷口就能切除痔瘡，連難以治療的內痔都能切除，傷口小疼痛感便大幅降低、不需住院且恢復期快，不用怕小孩沒人帶，許多媽咪都一個介紹一個。

王君瑜醫師溫暖貼心的形象，加上又具備專業，累積了不少女性客人，讓編輯不禁好奇台灣女性大多會做哪些手術？王醫師跟我們分享了她多年的經驗，早期許多女性來求診大部分都是有局部肥胖或是體態不佳的困擾，想藉由抽脂手術來雕塑，因為我們女生都有勤儉持家的美德，加上亞洲女生的體型普遍上半身扁平、屁股方正、整體身材線條不明顯，便興起自體脂肪移植補胸、補臀手術來改善。以往在台灣雖然較少聽到臀整形，但隨著健身風氣的帶起，現代女性追求的體態是更健康的凹凸有致，而非以往的單純纖細骨感了，但亞洲人身形的關係，臀部沒有想像中的好練，大部分的人也沒有太多時間每天在健身房鍛鍊數小時，也因此慢慢詢問起臀部整形，2018年在韓國，臀整形手術更是一下躍昇到了前五名，結實光滑的腰臀比例給人很健康豐滿的感覺，利用體雕的概念去規劃就可以打造性感的腰窩、屁股翹圓、拉高臀線、大腿曲線的修飾，這個「臀部線條打造手術」是目前很熱門的療程。

維持醫療品質，不做削價競爭

現代人對於整形普遍接受度高，也因此坊間醫美診所林立，大家可以發現一件事，同一種療程卻擁有各種不同的價格，有些甚至低到令人咋舌，在這個競爭的醫美市場許多診所紛紛陷入價格戰中。對此，身為醫師和經營者的王君瑜，也分享了她的看法，王醫師表示：『我其實不瞭解為什麼有些診所的價格這麼低，甚至低於我進貨的成本價。我們診所使用的藥物、縫線、設備等都是非常高”貴”的，但所有細節都加分一點，就會反應在結果上。高品質的醫療體驗是客人普遍給我們的回饋，我認為是值得的！』

以痔瘡手術為例，傳統的手術方式，術後很痛、還要在醫院躺很多天，我們診所利用先進的光纖二極體雷射，先汽化變形的血管再以微創的方式去除痔瘡，術後不僅不痛，可以上班，也不易復發，很多客人都告訴我，早知道那麼簡單他應該早一點做，不要讓自己坐立難安那麼久；醫師的想法很簡單，首先要安全，效果好、恢復期短，疤痕小可隱藏，就是好方法，因此在醫療器材我們大多使用德國、美國儀器，不計成本使用儀器耗材，麻醉科醫師也會全程陪同，所以不走價格戰，只講求效果和醫療安全，因為一針一線都是我縫上的，我要負責。』她也給第一次想要做醫美的人一些建議，安全真的是最重要的，要多做功課，可以精打細算但是不要一直追低，要知道行情。否則即便用很便宜的價格購入療程，但其實效果也相對打折，甚至要花更多金錢跟時間補救，得不償失。