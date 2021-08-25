讓女性安心的暖男醫師 鼻整形達人

【整理／MiKi；本文感謝金偉立醫師提供專業諮詢】

在「王君瑜整形外科診所」中還有一位親和感十足的暖男醫師──袁聖哲副院長，同樣也深受女性的信賴，擅長臉部整形，像是隆鼻、雙眼皮、眼袋手術等，尤其是鼻整形，累積了不少好口碑，因此被患者稱做鼻整形達人。

紮實訓練，練就專業技術

袁聖哲和王君瑜醫師是學長和學妹關係，之前一同在國泰醫院做整形外科訓練，幾乎是天天一起，因此兩人變得相當的熟識，同時在醫院開刀時，兩人需要經常相互合作，雙方合作無間。袁聖哲醫師表示：『在醫學中心的整形外科，需要學習各式各樣的重建手術和整形美容。國泰醫院很早就成立美容醫學中心，由教授及主任做美容手術的教學，所以我們在很早期就接觸到相當的多，當時讓我和王醫師累積不少經驗。』

袁醫師從住院醫師、總醫師到整形外科專科後的訓練有16年，由前美容外科理事長吳瑞星醫師一路指導。他認為整形外科基礎是從人體創傷或是先天畸形的手術開始學習，也就是所謂的重建手術。美容醫學是整形外科專科訓練環節之一。整外對於身體解剖構造掌握完整，容易看出問題點，並提供患者更完善安全的處治方式。

獲得許多口碑好評的鼻整形醫師

袁聖哲醫師強調，隆鼻手術一定要先了解鼻子解剖構造，有美感的鼻形不只在於鼻頭立體感和鼻樑的線條弧度，還需搭配鼻翼的協調。術前仔細聆聽並完全了解需求，再選擇適合的鼻模型和手術方式。過去的隆鼻只在乎山根高度，忽略了很多細節，隨著韓風流行，大家對鼻子的形狀需求提升，不再只是侷限於山根高度，還會考量鼻頭堅挺、秀氣的鼻翼、鼻子角度美感，與臉型和其他五官的連貫性等等。袁醫師說明，因為鼻子非平面是3D立體，所以必須全面考量，為個人量身訂製。

目前常使用的鼻模型有Goretex、矽膠、卡麥拉、自體或異體肋骨，常會有患者詢問要選哪種好？袁聖哲醫師會先了解病患有無做過隆鼻手術或處置，若有就要先處理之前的問題，再依照患者需求來給建議。每一種材質各有優缺點，並不是每個人都僅適合單一種材料或手術方式。對於自體肋骨部分，袁醫師不建議初次隆鼻的人使用，自體肋骨他會放在隆鼻重建手術使用，是因為取出肋骨後，在胸部下緣會有疤痕和凹陷，且術後疼痛感重，而肋骨取出後不會再生，且會造成永久性胸口外觀上的改變，加上東方人的疤痕亦容易有色素沉澱或蟹足腫問題產生。如果是非不得已，才會建議使用自體肋骨，像是對假體有排斥的人。

拒絕老化，從「眼」開始

「眼袋」是最顯老的部位，當眼袋一出現會給人一種老態、沒有精神的感覺，眼袋手術也是袁聖哲醫師最常開的手術之一，而眼袋手術又分成「內開、外開」兩種方式。但內開與外開究竟要怎麼選呢？袁醫師表示，初步能以年紀來判斷，一般來說內開方式適合年輕人，外開方式適合年紀較大的人，因為年紀大的人皮膚較易鬆弛，所以除了脂肪必須要切除一些鬆弛的皮膚，再做筋膜修補加提拉，多層次固定改善眼袋的效果會更佳。因此，醫師會從下眼瞼皮膚的細紋來初步評估有沒有必要外開。眼袋內開適合沒有靜態紋或有外翻風險高的人。

新一代眼袋手術經常合併做奈米脂肪填補淚溝，但袁聖哲醫師不建議使用原本眼袋抽出的脂肪來補淚溝，因為第一脂肪量不足，第二則是開刀的過程中有可能破壞脂肪，導致存活率變低；建議抽大腿或肚子的脂肪，經過純化再特別處裡後填入淚溝，這樣的脂肪存活率才會比較高。袁醫師強調，眼袋手術並不是開一次就一勞永逸，因為眼袋的形成不單單是脂肪的因素，還有是皮膚老化、肌肉及筋膜鬆弛等問題，而人的眼睛每天都在使用，所以無法避免眼周老化問題。袁醫師補充說明：『眼袋手術平均可維持七年多。未來如果有細紋或眼袋再形成，可以把外面鬆弛的皮膚或是內層肌肉再拉緊，因為這些部位都會隨著年紀和時間逐漸老化。」

因為人在看臉時，最先看的就是眼睛和鼻子，只要眼睛和鼻子有改變，就可以讓一個人外觀有很明顯的加分效果，也因此隆鼻手術最常與眼袋、雙眼皮手術一起施作。但袁聖哲醫師叮嚀，開眼頭手術盡量不要跟隆鼻一同施作，因為隆鼻手術讓山根變高，會對皮膚造成張力，此時若是開眼頭則會造成皮膚張力更大，而產生過度增生的疤痕，術後就不美觀了。