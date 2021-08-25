非侵入式脈衝電波溶脂 助你展現迷人曲線

【採訪撰文／Miki；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

要打造纖細曼妙的好身材，只要體重減輕就好嗎？其實「減重」和「減脂」概念大不相同，兩者之間有何差異？讓專業醫師為你細說分明！

減脂（體雕）和減重有什麼不同？

減重只是單純的減輕體重，減脂則是將多餘脂肪減去，將身形雕塑得更加完美。肥胖者屬於全身性的脂肪堆積，需要先將脂肪減去，也就是讓體重大幅減輕，才能展現瘦身的效果，儘管減脂儀器可破壞部份脂肪細胞，但攝取多餘的熱量依然會堆積到其他脂肪細胞，其實很難單純利用它們來達到「瘦全身」的效果。

因此，減脂其實並不適合用於「減重」，僅適用於減少局部脂肪、雕塑身形線條，或是用以改善紋路、橘皮組織，打造完美比例的好身材。若有肥胖相關困擾，建議和醫師充分溝通，針對需求討論出適合自己的療程，才能順利達到目標。

坊間有哪些體外非侵入式的體雕儀器？

目前市面上無傷口、免手術、不必扎針的非侵式體雕儀器，約可分為以下五種類型：

〈1〉聚焦式超音波系統：針對脂肪層進行瞬間的高熱治療，破壞脂肪細胞。

〈2〉空穴效應超音波系統：利用脂肪細胞敏感度最高的超音波頻率，產生對脂肪的「空穴效應」來促使脂肪細胞凋亡。

〈3〉冷凍：利用低溫促使脂肪細胞凋亡。

〈4〉熱效應（電波／微波／雷射）：利用高溫促使脂肪細胞細胞凋亡。

〈5〉脈衝電波溶脂細胞微穿孔：在脂肪細胞產生細胞膜小孔洞，產生類似細胞凋亡的效果。

減脂體雕療程該怎麼選擇？

每種減脂體雕療程的原理、特性各有不同，若選擇利用能量直接破壞脂肪細胞的療程，通常會引起較大的發炎反應，術後的腫脹程度較明顯，也有較高的風險產生疤痕，但好處是等待期較短，相對能較快看見效果。反之，如果選擇利用促使細胞凋亡程序的療程，則不太會引起發炎反應，不過等待期就相對較長（約90天），效果也較無法精準地掌握。

新型的減脂療程「脈衝電波溶脂細胞微穿孔」，具備上述兩者的優點，其特殊的「類細胞焦亡」以瞬間高壓電脈衝在脂肪細胞膜上創造出微小孔洞，讓脂肪細胞逐漸死亡，治療部位只有微紅或些許皮下出血，舒適度相當高。不僅如此，術後僅需14天就能看見效果，速度比促使脂肪細胞凋亡的方式快上許多，也可免除直接破壞脂肪細胞的相關風險，可說是新一代的減脂選擇。只要1～2週安排一次療程，前後共8次就能看見明顯的效果，輕鬆展現迷人曲線喔！





張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜台灣美容醫學會專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮