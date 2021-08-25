快訊

高端疫苗接種者 指揮中心：9月27日開打第二劑

睽違108天！本土今「確診+0」 陳時中：非常不容易

複合式痘疤治療 找回你的平滑美肌

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝吳啟弘醫師提供專業諮詢】

處理痘疤，其實要從痘痘治療開始，如果臉上已經出現坑坑疤疤的凹洞，就更需要尋求專業皮膚科醫師的診治。究竟什麼是「複合式痘疤治療」呢？

痘疤、凹痕好難看，該怎麼辦？

痘疤之所以會產生，是因為青春痘反覆造成慢性且嚴重的發炎，破壞了表皮、真皮、皮下組織而造成異常纖維化，這樣組織不正常的增生或流失，就會形成凸起的「增生型疤痕」或下凹的「萎縮型疤痕」。從皮膚表面到皮下組織，都可能有痘疤的蹤影，必須由醫師設計不同層次的治療——也就是「複合式痘疤治療」，才可達到一加一大於二的效果。

什麼是複合式痘疤治療？療程如何安排？

每個人的肌膚條件、痘疤類型都不相同，適合的療程也有所差異。以「萎縮型疤痕」來說，若凹陷狀況較為嚴重，建議先使用「皮下剝離術」，之後再施打「UP雷射」配合塗抹「PLT修護因子」治療，每次治療後都可以看得到改善效果。

〈1〉皮下剝離術：使用特定器械切開皮下異常增生的纖維化組織，藉以改善局部凹陷，重現皮膚的平整度。適用於處理大面積滾動式疤痕，如額頭、太陽穴、兩頰等部位的痘疤。

〈2〉UP雷射：屬於汽化式飛梭雷射，治療深度可達4mm，藉由熱能破壞、移除疤痕組織，同時刺激膠原蛋白的重組與新生，能改善凹洞和膚況。

〈3〉PLT修護因子：自體血小板血漿中含有大量的濃縮血小板生長因子，PLT修護因子是將血小板凍晶化，能保留極高濃度且穩定的純血小板，僅需抽血一次即可萃取出15～20瓶不等的PLT凍晶。建議於UP雷射施打後馬上使用，因為雷射後會在皮膚上創造許多極小的孔洞，此時PLT修護因子就可經由這些孔洞進入到皮膚深層，讓後續的修護和膠原蛋白增生效果會更好。

這樣的複合式痘疤治療可以在同一天完成，每次療程間隔1～3個月，整體共需6～8次，就能看見膚質明顯獲得改善。UP雷射後皮膚會有傷口，大概7～14天傷口才會完全癒合，之後須依醫師指示加強保濕和修護保養，且術後使用遮蔽式的防曬（如外出時戴帽子、撐陽傘）抑制黑色素的形成，等傷口癒合後再擦防曬乳，也要多補充蛋白質或是富含維他命Ｃ的蔬果，來幫助傷口修復。治療痘疤必須非常有耐心，生活習慣上更要維持規律的作息，不熬夜、少菸酒，避免體內自由基產生，才能減少痘痘，避免疤痕產生。


吳啟弘 醫師

學經歷：東興維格診所醫師｜皮膚專科醫師｜國防醫學院醫學系實習指導教師｜新竹縣文化義工協會皮膚科講座主講人(107)｜中華電信皮膚科講座主講人(108)｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚科光電醫學會會員｜醫用雷射光電醫學會會員｜Allergan®愛力根原廠玻尿酸注射認證｜COMBIped®／podofix®指甲矯正專業認證｜Sculptra聚左旋乳酸原廠注射認證

專長：一般皮膚病（濕疹、蕁麻疹、青春痘、灰指甲、各式指甲疾病、黴菌感染、落髮、乾癬）｜美容醫學（皮秒雷射、雷射除斑、除痣、淨膚雷射、彩衝光、除毛、肉毒桿菌素注射、玻尿酸注射、舒顏翠注射、音波拉堤、埋線拉提）｜皮膚鏡檢查｜皮膚外科手術

【更多精采內容請見《醫美時尚110年8月號》】

延伸閱讀

打高端疫苗前必看！罕見2副作用曝光 3類人不宜接種

搶救TTP之5／一到二成血栓型血小板低下紫斑症患者會復發

搶救TTP之4／病況既兇且猛 緊急血漿置換挽性命

這膚質真的32歲嗎？「最強童顏」太妍美肌白到快變透明人 神駕馭易顯臉大All Back髮型

相關新聞

女力崛起 最懂女性的整外女醫

近年來，女性在不同領域發光發熱，然而以女性為主要客戶的美容整形外科，卻大多還是男醫師主導，可有些整形手術較為私密，讓許多女性在面對男醫師時會難以啟齒，尤其是產後困擾，如私密處、身形走樣等內在和外在的問題。同樣身為女性、同時也是媽媽的王君瑜醫師，深知女性以及產後媽咪所面臨的苦，更能設身處地的站在女性的角度，提供更多專業的手術建議，深受許多女性的青睞，也因此成立了「王君瑜整形外科診所」，期望成為一股力量，成就女性的堅強與美麗。

讓女性安心的暖男醫師 鼻整形達人

在「王君瑜整形外科診所」中還有一位親和感十足的暖男醫師──袁聖哲副院長，同樣也深受女性的信賴，擅長臉部整形，像是隆鼻、雙眼皮、眼袋手術等，尤其是鼻整形，累積了不少好口碑，因此被患者稱做鼻整形達人。

非侵入式脈衝電波溶脂 助你展現迷人曲線

要打造纖細曼妙的好身材，只要體重減輕就好嗎？其實「減重」和「減脂」概念大不相同，兩者之間有何差異？讓專業醫師為你細說分明！

複合式痘疤治療 找回你的平滑美肌

處理痘疤，其實要從痘痘治療開始，如果臉上已經出現坑坑疤疤的凹洞，就更需要尋求專業皮膚科醫師的診治。究竟什麼是「複合式痘疤治療」呢？

複合式減重雕塑療程 讓你窈窕渡夏

炎炎夏日到來，又到了展露曼妙身材的時節，但WTF居家辦公的兩個月，外送美食吃不停，不知不覺就胖了不少，該怎麼辦好呢？

濕疹、痘痘、脂漏性皮膚炎？也許你臉上的是玫瑰斑

玫瑰斑肌膚容易潮紅，常被誤診為濕疹、痘痘，看起來也和接觸性皮膚炎相當類似。究竟玫瑰斑該如何正確治療？讓專業皮膚科醫師為你解惑！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。