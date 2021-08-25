複合式痘疤治療 找回你的平滑美肌

【採訪撰文／Miki；本文感謝吳啟弘醫師提供專業諮詢】

處理痘疤，其實要從痘痘治療開始，如果臉上已經出現坑坑疤疤的凹洞，就更需要尋求專業皮膚科醫師的診治。究竟什麼是「複合式痘疤治療」呢？

痘疤、凹痕好難看，該怎麼辦？

痘疤之所以會產生，是因為青春痘反覆造成慢性且嚴重的發炎，破壞了表皮、真皮、皮下組織而造成異常纖維化，這樣組織不正常的增生或流失，就會形成凸起的「增生型疤痕」或下凹的「萎縮型疤痕」。從皮膚表面到皮下組織，都可能有痘疤的蹤影，必須由醫師設計不同層次的治療——也就是「複合式痘疤治療」，才可達到一加一大於二的效果。

什麼是複合式痘疤治療？療程如何安排？

每個人的肌膚條件、痘疤類型都不相同，適合的療程也有所差異。以「萎縮型疤痕」來說，若凹陷狀況較為嚴重，建議先使用「皮下剝離術」，之後再施打「UP雷射」配合塗抹「PLT修護因子」治療，每次治療後都可以看得到改善效果。

〈1〉皮下剝離術：使用特定器械切開皮下異常增生的纖維化組織，藉以改善局部凹陷，重現皮膚的平整度。適用於處理大面積滾動式疤痕，如額頭、太陽穴、兩頰等部位的痘疤。

〈2〉UP雷射：屬於汽化式飛梭雷射，治療深度可達4mm，藉由熱能破壞、移除疤痕組織，同時刺激膠原蛋白的重組與新生，能改善凹洞和膚況。

〈3〉PLT修護因子：自體血小板血漿中含有大量的濃縮血小板生長因子，PLT修護因子是將血小板凍晶化，能保留極高濃度且穩定的純血小板，僅需抽血一次即可萃取出15～20瓶不等的PLT凍晶。建議於UP雷射施打後馬上使用，因為雷射後會在皮膚上創造許多極小的孔洞，此時PLT修護因子就可經由這些孔洞進入到皮膚深層，讓後續的修護和膠原蛋白增生效果會更好。

這樣的複合式痘疤治療可以在同一天完成，每次療程間隔1～3個月，整體共需6～8次，就能看見膚質明顯獲得改善。UP雷射後皮膚會有傷口，大概7～14天傷口才會完全癒合，之後須依醫師指示加強保濕和修護保養，且術後使用遮蔽式的防曬（如外出時戴帽子、撐陽傘）抑制黑色素的形成，等傷口癒合後再擦防曬乳，也要多補充蛋白質或是富含維他命Ｃ的蔬果，來幫助傷口修復。治療痘疤必須非常有耐心，生活習慣上更要維持規律的作息，不熬夜、少菸酒，避免體內自由基產生，才能減少痘痘，避免疤痕產生。





吳啟弘 醫師

學經歷：東興維格診所醫師｜皮膚專科醫師｜國防醫學院醫學系實習指導教師｜新竹縣文化義工協會皮膚科講座主講人(107)｜中華電信皮膚科講座主講人(108)｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚科光電醫學會會員｜醫用雷射光電醫學會會員｜Allergan®愛力根原廠玻尿酸注射認證｜COMBIped®／podofix®指甲矯正專業認證｜Sculptra聚左旋乳酸原廠注射認證

專長：一般皮膚病（濕疹、蕁麻疹、青春痘、灰指甲、各式指甲疾病、黴菌感染、落髮、乾癬）｜美容醫學（皮秒雷射、雷射除斑、除痣、淨膚雷射、彩衝光、除毛、肉毒桿菌素注射、玻尿酸注射、舒顏翠注射、音波拉堤、埋線拉提）｜皮膚鏡檢查｜皮膚外科手術