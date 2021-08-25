複合式減重雕塑療程 讓你窈窕渡夏

【撰文／Miki；本文感謝余明螢醫師提供專業諮詢】

炎炎夏日到來，又到了展露曼妙身材的時節，但WTF居家辦公的兩個月，外送美食吃不停，不知不覺就胖了不少，該怎麼辦好呢？

食慾真的好難控制！該怎麼辦？

想要減重成功，其實飲食控制比運動更重要！既然飢餓感常讓我們減重「破功」，只要掌握控制食欲的關鍵，就不怕意志力失控。難以控制食欲的愛美人士，可以利用經美國FDA認證的新型針劑，可用於控制體重，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法。

這種針劑的外型長的像原子筆，故坊間被稱為減重筆、瘦瘦筆，主要成分是Liraglutide，它能讓我們產生飽足感，同時抑制食欲、減慢胃部排空的速度，達到降低進食量、體重控制的效果，使用方式是每天進行一次皮下注射，選擇腹部、上臂或大腿內側進行皮下注射。根據臨床經驗，只要遵循醫師的指示使用，一般三個月可減少5～8%的體重，若是再搭配其它的減脂療程，在第一個月就能夠看見明顯的改變。

其它的消脂療程有哪些選擇呢？

想要消滅局部脂肪，除了抽脂手術之外，也可以選擇以下幾種非侵入式療程。

〈1〉脂肪代謝針：坊間俗稱消脂針，施打在脂肪堆積處，能破壞、而且也能加速局部脂肪代謝，使之經由肝臟代謝排出體外，在4～8週後看見消脂、修飾輪廓的效果。

〈2〉冷凍減脂：透過專利-10℃低溫凍結方式，有效促進脂肪細胞自然凋亡、隨著新陳代謝排出體外。建議連續三次治療，每次間隔時間至少1～2個月，即可「凍」出完美曲線。

〈3〉聚焦超音波減脂：透過高強度的聚焦音波直接破壞脂肪細胞，藉由淋巴系統代謝出體外，每次療程只要30分鐘，就能打擊頑固脂肪，打造纖細好身材。

術後如何維持好身材呢？

在接受減重和減脂療程後，切忌千萬不能一鬆懈就瘋狂大吃，術後建議多多補充水分，加速體內循環及新陳代謝，飲食方面要有足量蔬菜，並攝取魚、肉、蛋、奶、豆等優質蛋白質，加上適度且規律的運動，才是維持曼妙身材、打造健康生活的不二法門喔！





余明螢 醫師

學經歷：女性泌尿科專科醫師｜中國醫藥大學中醫系畢業｜中國醫藥大學附設醫院泌尿科住院醫師｜北港媽祖醫院泌尿科主治醫師｜安南醫院泌尿科主治醫師｜李綜合醫院泌尿科主治醫師｜中華民國泌尿科專科醫師｜亞太美容外科醫學會監事｜亞太美容外科醫學會專科醫師

專長：男性私密處治療（性功能障礙、增大手術）｜女性私密處治療（緊實雷射手術）｜醫學美容治療（雷射、脈衝光、肉毒注射及微整型）