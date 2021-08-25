濕疹、痘痘、脂漏性皮膚炎？也許你臉上的是玫瑰斑

【採訪撰文／Miki；本文感謝林怡廷醫師提供專業諮詢】

玫瑰斑肌膚容易潮紅，常被誤診為濕疹、痘痘，看起來也和接觸性皮膚炎相當類似。究竟玫瑰斑該如何正確治療？讓專業皮膚科醫師為你解惑！

林怡廷醫師指出，同一個人身上可能同時罹患不同的皮膚疾病，要釐清病症，原則上可以從好發部位、臨床外觀來做初步的區隔。

〈1〉玫瑰斑好發於臉頰、鼻頭、額中、下巴處等凸起部位，臉頰泛紅、微血管擴張的現象，可伴隨丘疹膿皰，因而易和痘痘混淆。

〈2〉濕疹臉上任何部位都有可能發生，依照病因病程不同患部可能呈現「紅、癢、浮腫、流組織液」，或「乾燥、脫屑、刺痛」。

〈3〉脂漏性皮膚炎好發於眉毛、鼻翼兩側法令紋，伴隨脫屑、泛紅，嚴重時有油黃的片狀皮屑，因熬夜、睡眠不足、壓力大、免疫力下降等情況誘發，沒有丘疹痘狀之病灶。

〈4〉痘痘（痤瘡）好發於較年輕族群、伴隨粉刺、沒有臉頰泛紅或擴張血管絲的現象。

從臨床外觀判斷

油性玫瑰斑常見出油、毛孔粗大、膿皰丘疹，和痘痘、脂漏性皮膚炎同樣都是因為皮脂、表皮處有發炎反應因而需仔細區分；乾性玫瑰斑的患者易有皮膚乾癢敏感之現象，與濕疹、接觸性皮膚炎易混淆。林怡廷醫師指出，由於外觀會影響患者的情緒和社交意願，因此她會優先解決外觀相關的問題，讓發炎不適的現象儘快控制下來，如果皮膚合併紅腫、刺痛等症狀，則會先幫助建立健康的皮膚屏障，讓後續治療更加順利。不論如何，玫瑰斑需要長時間耐心慢慢調理治療，才能達到穩定的狀態。

口服、外用藥物適當搭配 治療效果更佳

林怡廷醫師指出，治療玫瑰斑輕症以外用藥物為主，中重度患者可選擇再加上口服藥物，對於玫瑰斑的控制和改善很有幫助，她會依據患者的情況選擇用藥，加強整體治療效果。在外用藥物方面，外用metronidazole藥膏、新藥lvermectin cream具抗蠕形蟎蟲及抗發炎之作用，可搭配外用杜鵑花酸減少發炎性丘疹膿皰，都有不錯效果。持續泛紅或血管擴張嚴重可於醫師評估後酌情以Brimonidine凝膠治療。針對玫瑰斑合併之乾癢症狀或長期使用類固醇導致的玫瑰斑，醫師會以非類固醇的外用免疫調節劑（如tacrolimus或pimecrolimus）來治療。長期使用類固醇會導致皮膚變薄、血管擴張、毛囊炎等副作用，反而使肌膚惡化。因此，類固醇藥膏必須經過皮膚專科醫師指示監督下再使用。

在口服藥物中，第一線使用的抗發炎藥物是四環黴素類抗生素（如doxycycline），這種藥物需要遵循醫囑醫完成特定療程，且不可自行停藥，以避免抗藥性產生。此外，口服Ａ酸可改善皮脂分泌、減少蠕形蟎蟲活性，常用於治療丘疹膿皰型玫瑰斑，乙型交感神經阻斷劑（β-Blocker）可緩解血管神經活性來改善泛紅。

雙效殺蟎蟲乳膏 使用兩週可見明顯改善

要治療因蠕形蟎蟲過多而誘發的玫瑰斑，首選就是能抗發炎、殺蟎蟲的「雙效殺蟎蟲乳膏」，同時依據患者膚質搭配口服藥物，治療效果最好。「臨床上觀察，多數患者兩到三週就可以看到明顯的改善！」林怡廷醫師說明，使用時必須全臉足量塗抹才能整體改善（全面防守的概念，避免沒有擦到的地方被單點突破），一天用量約1公克（2個食指第一指節的長度，或一個小拇指全長），才能確實達到殺蟲效果。一個療程可能用到一條藥膏以上，必須持續回診讓醫師評估是否需繼續使用完成療程，避免抗藥性產生。

雙效殺蟎蟲乳膏的問世，讓玫瑰斑治療變得更有效率。林怡廷醫師分享，曾有一位中年婦女本身是敏感膚質，經常被診斷為濕疹、過敏，塗抹類固醇藥膏雖然很快就好轉，但長期反覆的使用卻誘發了玫瑰斑，經歷五年以上都沒有獲得改善。「她不希望吃口服藥物治療，我就建議她使用雙效殺蟎蟲乳膏，結果只擦一條，就至少好了一半！」足見正確用藥的重要性。

玫瑰斑的清潔、保養 應把握「簡單」原則

玫瑰斑是一多樣性且慢性疾病，須經皮膚專科醫師仔細評估並量身定做治療計畫，並搭配正確的清潔與保養，找出並避免誘發惡化的因子（如避免過熱、風吹、日曬、口罩或化妝品等等）及良好的作息、飲食、情緒管理。玫瑰斑患者日常保養必須把握「簡單」的大原則，從成份到種類都要力求單純，才能做好肌膚照護的工作。林怡廷醫師指出，洗面乳應選擇洗淨力溫和的種類，避免使用含酒精、尿素、薄荷、果酸等刺激性成分的產品；保養流程可簡化為「洗臉—外用藥膏—適合的保濕產品」，盡量不使用化妝水、面膜，以免增加肌膚負擔。倘若膚況已經穩定，外出時可適度加上物理性防曬，若不確定產品是否適合使用，可先諮詢皮膚科醫師。

林怡廷醫師強調，治療玫瑰斑是一場長期抗戰，患者必須有信心，才會有耐心持續調理膚質，而蠕形蟎蟲誘發的玫瑰斑雖然症狀嚴重，但只要經過適當的診治，都能看見很好的效果。因此，建議患者千萬別胡亂尋求偏方，只要接受專業皮膚科醫師的診治，就能找回平滑細緻的肌膚喔！





林怡廷 醫師

經歷：林怡廷皮膚科診所院長｜桃園長庚皮膚科暨醫學美容中心主治醫師｜台灣皮膚科醫學會專科認證會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚暨美容外科醫學會會員｜醫用雷射光電學會會員｜英國倫敦國王學院醫院皮膚科研究員｜德國慕尼黑工業大學附設皮膚科與過敏科研究員｜法國里昂大學醫學中心皮膚科與過敏免疫科研究員

專長：皮膚、毛髮、指甲疾病｜兒童皮膚病｜青春痘、玫瑰斑、濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎｜肉毒桿菌、玻尿酸、精緻自然之複合式微整型注射｜脈衝光、飛梭雷射、除痘疤、縮毛孔、除傷疤、點痣、除毛、除黑斑、除臉部泛紅血絲、肝斑治療｜Thermage電波拉皮｜酸類煥膚、超音波導入美白保養