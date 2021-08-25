「TEOXANE隱形玻尿酸」多層填充的美麗秘密

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現代人追求美麗，不再是誇張、明顯的整形塑膠臉，而是自然、立體的4D動態美，更重視整張臉的美感，除此之外還要兼顧膚質，也因此越來越多人選擇玻尿酸去改善自身問題，玻尿酸可做到填充、拉提、改善膚質等問題。對抗老化能利用玻尿酸針對中臉位置進行調整，以「多層填充技術」（Multilayering Technique）來塑造自己想要的獨特外型，能讓五官變得更加精緻又好看喔！

隱形玻尿酸 擊退肌膚老化問題

肌膚老化不但會令皮膚變得粗糙乾澀、失去彈性、出現各式紋路，由於肌膚失去支撐力，開始鬆弛、下垂，臉型失去輪廓線，更會在臉上留下法令紋、淚溝等歲月痕跡；再加上隨著年齡增長，深層和淺層脂肪將會逐漸流失，從而令皮膚失去豐盈度。淺層脂肪則會隨著肌肉移動而呈現各種動態表情，如果淺層脂肪流失會出現皺紋加深、臉頰凹陷、淚溝、眼窩凹陷等老化跡象；深層脂肪萎縮則會形成凹陷下垂、真皮層膠原蛋白及彈性纖維的生成受阻，使皮膚失去彈性缺乏支撐力。

脂肪萎縮後就難以再增加，即使不斷努力塗抹保養品，也無法可以填補已經流失的臉部脂肪，需要進行玻尿酸多層填充技巧（Multilayering Technique）才能夠解決凹陷問題，針對不同肌膚問題使用適合的玻尿酸劑型，讓皮膚回復原有的年輕彈性，五官也不再因為老化而失去支撐力而下垂。

過去玻尿酸施打在表淺皮層容易凹凸不平，有時還會看到產品施打痕跡，對於改善細紋的效果不佳，RHA®隱形玻尿酸對於組織融合度非常好，高度純淨、非常接近皮膚中天然的玻尿酸，也因此可作用於淺層肌膚，連眼周、唇部、唇周等肌膚問題都能夠施打。擁有四大特性：支撐性、延展性、融合性、副作用低，因而達到維持效果時間高、組織融合度高、維持時間高，可以減少使用者期望值落差，在施打時推力阻力極低，使產品注射時穩定，順手好推，醫師可精準控制注射量，因此在治療中可增加醫師注射專業度、病患舒適度，進而增加對診所的信任度。

多層填充技巧Multilayering Technique

打造4D動態美學

立體有神的五官輪廓，幾乎是每個人一直在努力追求的美顏目標，許多醫師在進行填充時，會依據需求與部位來選用「RHA®隱形玻尿酸系列」不同的鏈結程度的玻尿酸，也會依照部位組織的軟硬度來做出選擇；而在經常做臉部表情的肌肉處，如淚溝、蘋果肌、法令紋的位置，就會選用具備彈性和延展性的玻尿酸，並依照深淺度進行多層填充，因此完成填充後不會因為作出動態表情出現結塊的尷尬情況。

以填補中臉為例，針對嘴邊肉、淚溝、眼袋、法令紋這些明顯鬆弛和凹陷的部份，使用RHA®隱形玻尿酸以多層填充技術（Multilayering Technique）來進行填補，不同肌膚層次使用不同鏈結程度的玻尿酸，透過多層填充這種注射方式，能有效避免皮膚不平整的問題，同時讓皮膚變得平滑且自然。填充後由於支撐性、延展性、融合性都極佳，所以能夠自然延展不著痕跡，即使作出各種表情，也不用擔心出現臉部僵硬、皮笑肉不笑的狀況。

第一步，使用支撐性較高的玻尿酸，主要施打於深層脂肪組織作為基底，可以支撐皮膚凹陷的部位，進而改善塌陷及深層皺紋；第二步，再把延展性較高的隱形玻尿酸，施打在表皮層下的淺層脂肪位置，能改善淺層皺紋。

唇．展現美

YOUR LIPS YOUR EXPRESSIONS

除了眼周及中臉填充之外，美感導向也開始延伸至唇部，唇部也是能夠展現出性感的部位，嬌豔欲滴的嘟嘟唇讓人「唇唇欲動」。而目前最受歡迎的療程則是「豐唇」，嘴唇的黃金比例原則為，上下唇厚度比為1：1.618，而又可以細分為幾個重點部位，例如唇峰、唇珠、唇角等，能透過玻尿酸填充來改善唇形線條。想要塑造美麗性感的雙唇，可以用玻尿酸填充讓雙唇變得水潤飽滿，另再加強唇鋒、唇形線條讓整體唇形更加立體，若有嘴角下垂問題的人，可在嘴角周圍注射，利用玻尿酸的支撐力拉提唇角下垂問題，最後再加強唇珠提升雙唇立體度，而嘴唇也因為玻尿酸的保水度同時淡化唇紋。如此一來，不但可以塑造唇部黃金比例，更可以針對個人特色來打造最適合的唇型。

唇部注射玻尿需要考量到許多位置，包含人中、唇珠、唇形線條、上下唇的比例等等，甚至唇峰、唇角和唇色都要考慮。以基本黃金比例為基準，再依照病患需求去量身訂製最適合的完美唇形。