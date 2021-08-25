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「減重筆」助你Hold住健康體態

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Evelyn】

這兩個月防疫當前，大家都待在家防疫，不少人缺乏運動又無法抗拒美食的誘惑和食慾，造成體態、體重失守，最新通過台灣衛福部核准的減重筆，經美國FDA以及歐洲EMA藥物管理局認證，讓許多想維持健康體態又無法克制食慾的人紛紛躍躍欲試，而減重筆到底是什麼呢？

減重好幫手

減重筆主要成分是Liraglutide，是一種GLP-1（昇糖素類似胜肽）類似物，相似度高達97%，屬於一種腸泌素荷爾蒙，會因進食而釋放，作用於下視丘，在此處與食慾和食物攝取調節有關的特定神經元進行交互作用，能夠讓人產生飽足感、抑制食慾，減緩胃部排空的速度進而使人減少食物攝取量，進而達到維持體態的效果，它的作用時間比人體自然分泌的飽足感荷爾蒙作用更久，可以大幅降低吃進過多熱量造成肥胖，取得台灣TFDA、美國FDA、歐盟EMA核准用於控制體重，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為成人、病人初始身體質量指數（BMI）為：≥30kg/m²或≥27kg/m²至<30kg/m²，且病人至少有一項體重相關共病，例如第二型糖尿病、高血壓或血脂異常，另外有研究顯示，其成分有預防糖尿病、腦中風、心肌梗塞的功效。

如何使用減重筆？

減重筆的外觀就如同一支筆，方便隨身攜帶，僅限皮下注射使用，不得以靜脈注射或肌肉注射方式投與施用，起始劑量為每日一次0.6mg，建議每天固定在相同的時間注射，施打至少第一週後，可逐漸以每周為單位、每次再增加0.6mg，直至第五周起維持每日一次3.0mg的施打劑量，一個療程建議持續12周，如果體重減少≥5%，表示對減重筆治療反應良好，如果體重未達至少減少5%的目標，可以先暫停使用諮詢醫師重新檢視減重計畫，而減重筆雖然為針劑型，但針頭經過改良，大約跟兩根頭髮一樣細，注射的感受就和蚊子叮咬一樣輕微，幾乎無疼痛感，因此懼怕針劑注射的人也可以接受。

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