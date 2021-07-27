歐巴歐膩變美新歡 亞洲肉毒掀起全球新潮流

【撰文／Nina】

隨著年齡增長，經常做表情加上膠原蛋白的流失，臉上難免會開始出現皺紋，看起來就會顯得有老態。目前市面上用來治療皺紋最受寵的療程就屬肉毒桿菌，近期更出現了讓韓國歐爸、歐膩都為之瘋迷的新型亞洲肉毒素，也受到全球醫師、愛美人士們關注，到底有何獨特之處？施打的成效為何？一起來聽聽專業醫師們的解析吧！

重視外貌管理 韓國醫美風氣盛行

愛美是人的天性，只要提到醫美整形或微整，絕大多數人第一個就會想到韓國。受到社會風氣影響，在韓國不管是女人、男人都很重視「外貌管理」，根據韓國整形大調查，被問及外貌對人生是否會有影響，其中19～29歲的年輕人贊同的比例最高，可見年輕族群對外貌的在意程度。不僅明星藝人出道前需要先進廠維修，就連一般的求職者，外型都被認為是被錄取與否的重要關鍵，甚至還掀起了一股「就業整形風」。

韓風醫美世界聞名，加上受到韓流明星帶來的效應，韓國的整形、微整技術一直都是各國的參考指標，甚至還能引領全球的醫美趨勢。愛美的消費者不僅願意砸大錢飛韓國進行改造，在許多國家也能看到醫師、醫美診所從韓國引進整形及微整技術。

獨佔鰲頭！肉毒桿菌素在醫美市場有高競爭力

隨著醫美技術的進步及普及，當今醫美療程選擇越來越多，但肉毒桿菌素在全球市場上依舊屹立不搖，甚至被譽為跨世代仍不會消失的經典療程。注射肉毒桿菌素的原理是藉由阻斷神經傳導的方式，抑制乙醯膽鹼神經傳導素釋放，達到抑制肌肉收縮，可以減少臉部紋路產生，還能改善臉型如國字臉，甚至能施打在身體如肩膀、小腿，運用性廣泛，療程後幾乎無恢復期，不影響日常生活，效果立即顯著，也適合和其他醫美療程合併治療，因而特別受到醫師及消費者的青睞。

專為亞洲人設計的肉毒桿菌素！

在醫美風氣盛行的南韓，為了讓自己維持在最佳狀態，韓國人平均每2～3個月就會施打一次肉毒，韓國醫師觀察到頻繁施打傳統肉毒桿菌者，其效果會逐漸弱化，也就是發生受到熱議的「肉毒抗藥性」疑慮。為此，就有韓國藥廠比照歐美規格，特別研發出適合亞洲人施打的肉毒桿菌素，在韓國有個可愛的暱稱「彩虹肉毒」，其安全性高、注射效果自然，更適合亞洲人使用，相對較不會出現長期施打無效的問題，目前已通過美國FDA、歐洲EMA認證核准，在2020年終於也獲得台灣TFDA認證。

專業醫師解析「肉毒桿菌素」

肉毒桿菌的發展歷史

穩坐醫美針劑注射寶座的肉毒桿菌素，是一種強效神經毒素，作用在神經末稍，用以抑制肌肉收縮及腺體分泌，目前廣泛應用在許多醫學領域。彭于賓醫師解釋，肉毒桿菌其實最早在18世紀的食物中毒事件中被發現，透過科學研究以及臨床試驗中發現經過高度純化的肉毒桿菌素，可以有效的治療肌肉痙攣的問題。後來就有聰明的醫生便思考可否應用在減少動態皺紋的抗老領域上，直到2002年，美國FDA正式核准以肉毒桿菌素治療皺眉紋，成為第一個醫美方面的適應症，開啟了肉毒於醫美應用的新天地。時至今日，注射肉毒桿菌素仍是醫美微整注射領域的最大治療項目。

肉毒桿菌素臨床應用廣泛

張高榮醫師表示，當今肉毒桿菌在醫學美容運用常見的就是治療動態表情的皺紋，如皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋等。或是施打在咀嚼肌產生瘦小臉效果，身體的部分則能打在肩膀，讓肩膀的線條更柔和，若打在小腿則可讓肌肉型的粗狀小腿變得較為纖細。黃獻正醫師進一步說明，比較少人知道肉毒其實還可以用在改善大笑時露太多的牙齦、平時沒表情時嘴角下垂的臭臉問題等。除了跟醫學美容有關的治療，臨床上也很常用在多汗、酒糟、偏頭痛以及其它造成肌肉強直性等疾病，都可以藉由施打肉毒桿菌素來改善。

頻繁施打肉毒會產生抗藥性？

一直以來受到熱議的「肉毒抗藥性」疑慮，陳冠宇醫師解釋，這的確有可能發生，不過機率是極少的。肉毒桿菌素會出現抗藥性主要有兩大因素，第一，太頻繁注射及本身有自體免疫性疾病病史，第二，注射肉毒桿菌素的效果越來越差時，可能是施打位置不對、注射單位數不夠或隨年紀增長的肌肉鬆弛等，如果產生抗藥性，建議更換品牌施打，或是等4～5年讓抗體代謝掉。楊景翔醫師補充說明，隨著純化技術持續提升，歐美市場已有不含與肉毒桿菌素作用無關的複合性蛋白質的肉毒桿菌產品，不僅能有效提升肉毒桿菌純度，更能進一步減少抗藥性問題產生，而現在韓國藥廠研發出更適合亞洲人施打的「亞洲肉毒」，同時又通過美國FDA認證，上市後就受到許多醫師、愛美人士的關注。

肉毒術後維持效果因人而異

至於肉毒桿菌施打後維持多久？張高榮醫師指出，一般來說，有通過國際認證如美國FDA、歐盟EMA的900kDa肉毒桿菌素，從國際期刊的臨床研究來看，通常可以維持約4～6個月。但實際維持時間會依不同產品特性、施打部位、劑量、每個人的體質、生活型態導致維持時間有所不同，因此施打的間隔應因人而異。由加上每個人所期望的皮膚緊緻度不同，會建議於施打後4～6個月回診由醫師來評估是否需再做施打。

陳雅惠醫師補充說明，注射肉毒桿菌來改善某些肥厚的大肌肉，例如打在國字臉的咬肌可以瘦小臉，打在蘿蔔腿的腓腸肌可以瘦小腿，打在頸後的斜背肌可以達到瘦頸美人肩，這些效果在術後1～2週時會先看到線條變柔和，但較為粗壯的肌肉則要到1、2個月後才會看出因為肌肉放鬆而明顯體積變小的效果，時間約能維持半年左右。

慎選核可的肉毒桿菌品牌

台灣目前核可的肉毒桿素品牌共有5個品牌，分別是由美國、英國、德國、韓國4個不同國家製造且先後推出時間不同，都屬於A型肉毒桿菌素，陳建州醫師說明，不同廠牌的肉毒除了在分子結構組成以及純化技術有所差異外，維持時間及擴散率都有所不同，提醒消費者在選擇上除了考慮有通過FDA認證的品牌，在安全性多分保障外，也一定要由專業醫師評估個人體質、注射部位及需求給予建議後再行施打。此外，建議也能選擇由亞洲國家所製造的肉毒品牌，是專為亞洲人設計，更適合亞洲人體質施打。

不用飛韓國！FDA認證的亞洲肉毒正式登台

受到全球關注「亞洲肉毒」，到底有何獨特之處？吳仁欽醫師說明，它是在2019年通過美國FDA認證的亞洲肉毒，結構和第一個核准的肉毒經典品牌相似，在美國FDA臨床測試第三期發現，注射在皺眉紋和魚尾紋的效果和經典品牌相當，目前已在51個國家銷售，如歐洲、阿拉伯、北美洲、南美洲和亞洲各國等（包含台灣），讓愛美人士及醫師都多了治療的新選擇。彭于賓醫師補充說明，近年來肉毒桿菌素的持續研究跟生產技術的改良，讓肉毒品牌的選擇愈來愈多，且治療上愈來愈安全且廣泛。經美國FDA認證的「亞洲肉毒」透過與西方接軌的先進純化技術，將900kDa的肉毒純度提升至>98%，從臨床研究及多篇期刊論文證實其安全、效果跟持久度都不亞於歐美品牌，很快就撼動了長期以來歐美品牌獨佔的肉毒市場，超高純度的900kDa亞洲肉毒，讓醫美的治療更安全有效，再加上在韓國有個可愛的稱號「彩虹肉毒」，因此獲得許多韓國年輕小資女的的喜愛。

複合式醫美療程 讓美麗更全面

肉毒桿菌素之所以如此受到歡迎，除了療效立即、施打效果自然，還可以跟大部份的醫美療程合併施作，包括針、光電療程甚至手術類。陳冠宇醫師表示，肉毒桿菌素注射可說是大多數人初次能接受的美醫課程，且深度直接注射在肌肉層，像是雷射、電波、音波、線雕、玻尿酸與聚左旋乳酸等都可合併使用，以達到最完整與完美的效果。楊景翔醫師舉例說明，改善抬頭紋可以跟豐額注射、豐額手術搭配；皺眉紋可以跟眉心針劑填充一起，眼周細紋則可以跟眼袋或是蘋果肌填充一起做；想讓下巴肌肉放鬆，會建議在下巴填充或是手術前先行注射肉毒。但要特別注意，如果是搭配有加熱皮下組織的治療，建議安排在肉毒治療之前，以防肉毒素被加熱破壞。

遵從醫囑術後照護

雖然肉毒桿菌至今已是相當普及的醫美針劑療程，陳雅惠醫師提醒注射肉毒桿菌素相當倚賴醫師專業的知識技術與溝通，依照治療劑量、深度、間隔而有每個人不同的治療計畫，並非一個部位十單位，固定六個月打一次這樣子的處方。因此選擇專業的醫師、合格的診所、合法的藥劑絕對是達到滿意療效的第一步。

陳建州醫師補充說明，只要是針劑注射，難免會有疼痛或出血的問題，如有出血可用無菌紗布稍加壓，或使用冰敷以利止血。而像皮下出血（瘀青），數日後將自行吸收，也可以在急性期後溫敷，加速瘀血的退散。為避免肉毒桿菌素不正常擴散，影響到旁邊的肌肉，造成表情不對稱現象，注射後不要隨意按摩搓揉注射部位，與避免劇烈運動。吳仁欽醫師則提醒，若有重症肌無力症與神經肌肉疾病、腎上腺分泌異常、有心、肝、腎等內臟疾病、妊娠及授乳期者，不建議施打肉毒桿菌，有其他疑慮者，療程前一定要與醫師溝通評估，擬定最合適的治療方案。