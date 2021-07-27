「電漿抽脂」打造緊實纖細體態

【採訪撰文／Miki；本文感謝簡睿宏醫師提供專業諮詢】

夏天是展露好身材的季節，但可別以為只要「瘦」就好，你還要有勻稱的比例、緊緻的肌膚，才能讓體態更美麗！

抽脂後皮膚鬆垮垮，該怎麼辦？

懷孕、快速減重形成的腰腹鬆弛和贅皮，是因為皮膚組織在肥胖過程中體積膨脹、失去了彈性，而妊娠紋、肥胖紋就是組織受傷、自行修復而形成的疤痕組織。要讓鬆垮的肌膚恢復平滑緊實，其實並不是一件容易的事，除了運動、按摩之外，我們也可善用醫美微整療程來幫助改善。

若只有輕度的脂肪堆積，只要利用抽脂手術就可以達到很好的效果；若有中度脂肪堆積和皮膚鬆弛問題，除了抽脂之外，還可加上超音波溶脂療程，讓脂肪更平均地抽出，也幫助皮膚組織適度收縮；若脂肪堆積達中度以上，又有鬆弛、紋路等困擾，此時肌膚已經十分欠缺彈性，就建議再利用「氦氣電漿」促進纖維組織收縮，加強抽脂的效果。

氦氣電漿為何能迅速緊緻肌膚？

氦氣電漿是一種新型微創拉提技術，除了臉部之外，包含頸部、手臂、腹部、大腿、副乳、腰臀等部位的鬆弛問題，都可以利用氦氣電漿療程來改善。其原理是利用氦氣釋放電漿直接加熱皮下纖維中隔層，在短短0.2秒內讓溫度提升到85˚C，使組織收縮率達到60%，同時又利用氦氣急速降溫的技術，讓高溫傳導在皮膚表面的時間僅有0.044秒，因此能夠緊緻肌膚，又避免皮膚表面遭到灼傷，可說是一種治療安全、舒適度也相當高的療程。

療程如何安排？術後該如何照護呢？

若單純接受氦氣電漿療程，時間不到1小時，皮膚緊緻的效果可達兩年左右；若希望增加收縮效果，同時延長持久性，則建議搭配抽脂、超音波溶脂，整體單次療程時間則約3小時，效果則在兩年以上。療程結束後，必須保持傷口清潔，兩週內避免劇烈運動、不要提重物，避免攝取菸酒、咖啡、辛辣等刺激物，並遵循醫囑穿著塑身衣1～3個月，初期建議每天24小時穿著，再依腫脹恢復的狀況調整時間。

值得留意的是，如果只接受抽脂療程，一般會建議在術後兩週時接受排水腫的按摩，待體內多餘水分排除、皮膚組織也和肌肉貼合之後，治療部位會逐漸產生堅硬的疤痕組織，此時更需要按摩療程來幫助軟化。由於氦氣電漿可幫助組織收縮，若在術後太早進行按摩，可能會抵銷掉一些收縮的效果，因此建議讓治療部位自然恢復，或是在術後兩個月再進行按摩，才是較妥善的作法。

／／／目前氦氣電漿在台灣尚屬較新的療程，操作上需要經驗與技術，若讀者想要進一步瞭解，應選擇專業整形外科醫師或原廠認證的醫師，才能在安全的前提下安心變美喔！／／／





簡睿宏 醫師

學經歷：維格醫美診所院長｜國防醫學院醫學系｜外科專科醫師｜中華民國整型外科專科醫師｜國軍松山總醫院外科住院醫師、總醫師｜三軍總醫院整形外科總醫師、主治醫師｜國軍松山總醫院（現為三軍總醫院松山分院）整形外科主治醫師｜美國Miami Breast Center與國際隆乳大師Dr.Khouri研習｜威塑VASER原廠認證醫師｜台灣美容外科醫學會會員｜魔滴認證醫師｜超能電漿認證醫師

專長：自體脂肪移植（五官精雕、身形雕塑、韓星美腿術）｜各部位抽脂、溶脂｜內視鏡隆乳、乳頭、乳暈及乳房整形｜雙眼皮縫合、隆鼻等臉部整形