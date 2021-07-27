觸感更自然 來自法國的新型義乳

【撰文／Evelyn】

「傲人的胸部」是許多人對美的定義其中之一，也是不少女性所夢寐以求的。現在的隆乳手術形式有自體脂肪隆乳或是假體隆乳，而自體脂肪隆乳無法一次升級太多罩杯，回填的脂肪會依個人胖瘦而消長等問題，因此假體隆乳一直以來都是相當熱門的隆乳療程，其中比較需要注意的是假體材質的挑選。本次編輯部介紹在歐洲區域相當受歡迎的新型「法國義乳」，是歐洲擁有35年製造醫療植入物的製造商所製作，到底它有什麼魔力呢？

法國手工製造的新型義乳

是由法國老字號醫材廠商所研發出來的新型義乳材質，工廠位於巴黎近郊，每一個乳房植入物皆超過15步驟關鍵製程，其中關鍵製程是「手工細心製作」，確保對每個乳房植入物進行嚴格測試和量子度控制，確保產品的品質與安全性。

來自法國的新型義乳表面材質，是屬於微紋理圓形乳腺植入物，能夠平衡光滑與粗糙兩者之間，其表面的粗糙度非常低，因此被國際ISO標準列為「光滑」，內容物具備高生物相容性，膠體是屬於較硬稠度的高黏性質，故延展性高、觸感也更加柔和柔軟；其特殊的微紋理表面，相較於粗糙面的義乳不容易產生夾膜攣縮的機率，同時也有國際雜誌論文顯示，此種新表面和極低的莢膜攣縮發生率有關聯，臨床手術追蹤10年後，只有不到1%的受手術者表示假體有產生破裂以及莢膜攣縮的症狀。特別的是，每個植體上皆有識別碼的雷射打標，方便術後可以追踪植入物的信息，同時品牌提供了十年安心保固服務，隆乳術後更加有保障。

適合隆乳手術的人有哪些？

① 天生胸部發育不良或胸部小的人

② 大小奶、兩胸不對襯者

③ 二次隆乳患者

④ 產後哺乳造成胸部萎縮下垂

⑤ 想隆乳的跨性別者

什麼是莢膜攣縮？

簡單來說就是胸部變硬，變成人家口中的「石頭奶」。是身體過度纖維化外來物反應，當手術植入外來物時，人體會產生自我保護的正常免疫反應，正常的莢膜組織是薄而柔軟的疤痕組織，當這層疤痕組織變厚、變硬，甚至不斷的攣縮向內擠壓隆乳假體，就會使得假體變硬、疼痛、甚至乳房外形改變。