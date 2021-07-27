炎炎夏日不用怕 你的玫瑰斑肌膚應該這樣照護

【採訪撰文／Miki；本文感謝張維宸醫師提供專業諮詢】

夏天到來，玫瑰斑患者的皮膚出油量變大、又容易乾燥，唯有正確的治療和照護，才能真正穩定膚況！

玫瑰斑與個人體質有關 加上外在因素導致

玫瑰斑的症狀以皮膚泛紅、丘疹、膿皰為主，典型的好發位置在臉部十字區域（以鼻子為中心，上下延伸至額頭、下巴，左右延伸至鼻子兩側），使患者感覺熱、癢、刺痛，更嚴重還會有脫皮、乾燥等情形出現。「有些患者的玫瑰斑，確實是因為不當的保養程序造成，但畢竟屬於少數。」張維宸醫師表示，玫瑰斑多半還是與個人體質有關，加上各種外在因素誘發所造成，現在坊間的保養品琳瑯滿目，成分也十分複雜，不見得適合所有人，若玫瑰斑患者不慎使用了不適合自己的產品，就更容易導致膚況惡化。

「每一位玫瑰斑患者，都有很多故事。」張維宸醫師說明，玫瑰斑是一種慢性長期的皮膚病，會來到皮膚科尋求診治的患者，通常都已經和玫瑰斑相處過一段時間，卻往往不知道自己有玫瑰斑。舉例來說，有些人臉頰泛紅的狀況時好時壞，但因為沒有特別感覺不適，就不覺得這是一種皮膚疾病；有些人的主要症狀是丘疹、膿皰，但常被當作青春痘來治療，因為沒有被正確的診斷，自然無法得到良好的控制。「所以當他們被告知有玫瑰斑時，通常都會嚇一大跳！」

若要接受醫美療程 應優先治療玫瑰斑、穩定膚況

不僅如此，部分醫美療程對於玫瑰斑肌膚也有負面影響。張維宸醫師分享，曾有一位醫美消費者來到診間，指定要接受飛梭雷射療程，希望能改善毛孔粗大、凹疤坑洞等問題，但經過肌膚檢測和醫師評估，其實這位患者有相當嚴重的玫瑰斑，若施打飛梭這類高能量的雷射，可能會讓膚況變得更嚴重。「當時我們就建議她先接受治療，等到膚況穩定之後，再考慮雷射療程比較好。」

張維宸醫師進一步說明，其實玫瑰斑患者並非完全不能做醫美，一切都要視當下膚況才能做出判斷，但如果玫瑰斑的症狀太嚴重，確實應該優先處理玫瑰斑，唯有從根本改善膚質，才能展現雷射、電音波這類醫美療程應有的效果。

減少蠕形蟎蟲數量 可緩解玫瑰斑症狀

玫瑰斑的治療方式，主要分為口服藥物（如口服Ａ酸）、外用藥物兩種。針對症狀輕微的患者，傳統健保藥物已十分有效，若希望得到更好的療效，則建議使用自費藥物，效果會比傳統健保藥物更好。

張維宸醫師指出，蠕形蟎蟲和玫瑰斑正好互為「因果關係」，由於玫瑰斑患者的皮膚免疫功能可能較不均衡，因此蠕形蟎蟲容易增加，當皮膚中的蠕形蟎蟲數量增加，又會加重玫瑰斑的症狀。「所以蠕形蟎蟲可以說是玫瑰斑的成因之一，也算是一種結果。」研究發現，玫瑰斑患者的皮膚多半有蠕形蟎蟲增生現象，只要設法控制其數量，就可能緩解玫瑰斑的症狀。

針對蠕形蟎蟲誘發的玫瑰斑，通常建議使用新型雙效殺蟎蟲乳膏，達到同時抗發炎、殺蟎蟲的治療效果。但要提醒患者，它有別於一般藥膏，必須按照原廠建議的足夠用量來塗抹，2～3週後就能看見效果，一個月左右即有明顯改善，別為了節省藥膏而只塗抹少量，這不僅會拉長療程，也無法達到預期的效果。根據研究數據，只要穩定使用3～6個月，90%的患者膚況都能獲得良好控制，後續即可在醫師的建議下停藥。

避免危險因子 才能與玫瑰班和平共處

眾所周知，高溫、潮濕是玫瑰斑的危險因子之一，近兩年新冠肺炎疫情肆虐，戴口罩也增加誘發玫瑰斑的風險。張維宸醫師建議，夏日高溫容易引發玫瑰斑患者肌膚不適，建議盡可能避免進出溫度過高的環境，多待在冷氣房裡；在清潔、保養方面，應使用溫涼的水洗臉、洗澡，也要掌握「種類、成分愈單純愈好」的大原則，平時著重保濕和防曬，避免美白、去角質等過度刺激的保養程序。此外，避免攝取辛辣刺激的食物、乳製品及過度加工的食品，維持清淡飲食，並維持情緒穩定，也都是玫瑰斑患者穩定膚況的小撇步。玫瑰斑無法完全根治，唯有以正確的方法照護肌膚，才能與它和平共處，甚至長期無需用藥，最後找回平滑柔嫩的肌膚喔！





張維宸 醫師

經歷：藏琢診所院長｜臺灣大學醫學系｜澳洲墨爾本大學進修｜臺灣大學附設醫院醫師｜臺北馬偕紀念醫院醫師｜形體美容外科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜家庭醫學會認證醫師｜美國音波ULTHERA認證醫師｜美國電波THERMAGE原廠認證醫師｜舒顏萃SCULPTRA原廠認證醫師

專長：一般皮膚科疾病、青春痘、酒糟治療｜顏面抗老整體規劃｜抗老微整注射｜非侵入性拉提