牙痛總是看不好嗎？牙科顯微鏡能將細節看得更清楚

【撰文／Nina；本文感謝顏成翰醫師提供專業諮詢】

人人都想要有一口健康的牙齒，但因外傷、先天性遺傳、不當的口腔保健方式、疏於照顧牙齒等原因，進而造成牙齒或牙周的疼痛不適。大家或多或少都有過牙痛的經驗，經過適當的治療處理後都能得到改善。但也有人的牙痛症狀會反覆發作，多是因為沒有確切的治療到問題點。好在現在有了牙科顯微鏡，能輔助牙醫師進行更精準的診斷與治療，這次特別諮詢牙髓病專科醫師顏成翰，和大家分享牙痛的成因、治療方式以及現今當紅的牙科顯微鏡治療優勢。

常見造成牙痛的原因

牙痛的成因可分為齒源性和非齒源性的。非齒源性的比較少見，所以在這邊不多贅敘。齒源性的牙痛，又分成牙髓和牙周引起。牙齒會因蛀牙、外傷或牙周病等原因，導致內部牙髓組織受到感染，進而發炎壞死，造成根尖病變，這些都會造成疼痛感。另一種疼痛則是從牙周組織，像是牙齦或齒槽骨感染造成的，患者會感覺牙齒浮浮的，咬起來較無力，相較於牙髓發炎所引起的尖銳疼痛，牙周引起的疼痛比較不強烈。

為什麼牙痛會反覆發作？

有些人可能會有這種經驗，牙痛在經過根管治療處理後，還是會感到疼痛不適，這是為什麼呢？顏成翰醫師說明，牙齒的問題有許多是肉眼難以判斷的，尤其是深埋在牙齒內的錯綜複雜的根管，只有0.1mm不到，有些甚至比頭髮還細，光憑肉眼，醫師很容易錯過根管確切的位置，治療過程只能憑經驗和感覺進行，無法切到要點，把細菌完全移除，將根管徹底清潔乾淨，這是治療後依舊疼痛最常見的原因。這也是為什麼近年一直提倡，根管治療建議尋求有配備高倍率顯微鏡的診所，因為在高倍率的顯微鏡輔助下，醫師能更夠更清楚看到問題點，擬定正確的治療計劃，並精準地執行後續的治療，像是根管治療或是活髓保存術等療程。

取代肉眼治療！牙科顯微鏡精準找出牙齒問題點

過去牙科顯微治療不夠普及，得要到部分醫學中心或是極少數的牙髓病專科診所才能夠治療，但隨著醫療科技進步，在台灣已經有越來越多牙醫師開始使用顯微鏡來做治療。所以顏成翰醫師在多年前開業時，就耗資百萬引進來自德國的高倍率顯微鏡，如今絕美牙醫已有五台顯微鏡。而透過牙科顯微鏡輔助治療，可以將牙齒放大且準確定位，幫助醫師看得更清楚、更容易發現問題點、治療過程更精準，對於週遭的健康組織傷害也減少，不僅能大幅縮短治療時間，更能避免因肉眼治療被忽略的部分，造成治療不完全，埋下日後口腔的不定時炸彈。

顏成翰醫師特別舉例，曾有患者在前一位牙醫那做過根管治療，但還是反覆發炎疼痛，後又做了根尖手術甚至轉介到醫院再做一次手術，依舊沒有改善，原醫師又再幫患者重做根管治療，仍舊無效。過程歷經一年多，最後找上了他求診，透過X光片發現，先前醫師重新根管後，仍未將殘留的填充材料清除乾淨，透過牙科顯微鏡輔助，搭配精巧特製的顯微器械，短短30秒就取出被汙染的材料，接著將根管清潔乾淨，下次回診，患者表示持續一年多的疼痛感消失了！專業的醫師搭配顯微鏡，讓大家的牙痛問題可以精準地被解決，是患者們的一大福音。

根管治療VS.活髓保存術

過去若是蛀牙太嚴重或範圍太大，醫師可能就會建議患者做根管治療，也就是俗稱的抽神經。醫師會將根管銼針深入比髮絲還細的神經管中，將感染的神經管清潔、消毒，並利用馬來膠將內部緊密填充，以保留自然牙。但根管治療過的牙齒，也會產生負面的效果，因為齒質在治療過程中會被移除，所以牙齒強度降低，會變得比較脆弱。如果齒質在治療的過程中破壞的越多，長期下來的保存率會越低。隨著醫療的進步，若患者條件允許，我們可以選擇更”微創”的方式來處理，像是「活髓保存術」，就可以在不進行根管治療的情況下，處理發炎的牙髓，保留自然牙的活性。

活髓保存術在台灣算是比較新的技術，因為困難度高，目前還沒有很多牙醫師在施做。過去認為細菌入侵到牙髓腔後，裡面的神經就會壞死，因此會直接根管治療將神經完全移除。但後來的研究和文獻，都證實牙髓組織具有部分程度抵抗細菌的能力。若能只移除掉局部發炎壞死的牙髓組織，留住健康的組織，再藉由置放良好的生醫陶瓷材料，刺激牙髓組織再生，就能減少根管治療的機會。不過，想要判別神經是否健康？或是移除多少牙髓組織，除了仰賴醫師的經驗，還得要使用高倍顯微鏡來判斷。

活髓保存術成功注意事項

會需要根管治療或活髓保存術的牙齒，大多齒質已有缺損，強度已經下降，不再像一般的牙齒般健壯，為了防止咬裂、填充材料隨時間崩裂脫落等原因，導致細菌再次入侵牙髓腔，醫師通常會建議製作贋復物保護剩下的牙齒，視病人牙齒狀況做齒雕、貼片或是假牙，讓牙齒恢復足夠的強度。除了平常維持口腔清潔習慣之外，也會提醒患者術後三個月及每半年需定期回診追蹤。顏成翰醫師特別提醒，不論是做完根管治療或活髓保存術都還是可能會再蛀牙。如果能在治療時，醫師藉由牙科顯微鏡確實的移除感染源，並跟牙技師協同合作，完成精密的贗復物，也有助大幅減少二次蛀牙的機會。





顏成翰 醫師

經歷：絕美牙醫診所副院長｜台北醫學大學臨臨床牙醫研究所牙髓病學碩士｜台北醫學大學牙髓病學指導醫師｜牙髓病學會專科醫師&副秘書長｜日本審美牙醫學會專科醫師｜台灣牙醫顯微美學治療學會理事、講師｜ZEISS蔡司牙科顯微鏡訓練中心講師｜Dr.Schilder′s technique垂直加熱充填技術指導醫師

專長：顯微根管治療｜根尖手術｜活髓保存術｜重新根管治療｜高難度根管治療