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告別駝峰鼻 柔順你的美鼻線條

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝張鈺珠老師、許英哲醫師提供專業諮詢】

鼻子代表人之本性，也代表後天的財富與事業，因此在相學中佔有舉足輕重的地位。無論你想要鼻子剛毅挺拔或小巧秀氣，最重要的是適合自己，才能真正提升好運！

先賢曾國藩曾說：「邪正看眼鼻，真假看嘴唇，功名看氣概，富貴看精神，壽夭看指爪，風波看腳跟，若要看條理，盡在不言中。」鼻子除了觀看其心性之邪正外，更重要的相理意義是我們一生健康的縮影。根據中醫針灸鼻針圖解，小小的一管鼻竟與我們體內所有五臟六腑（除腦以外）均有經絡聯屬關係，試觀一個健康長壽的人，無一不具有一管好鼻。鼻子是意志力、行動力堅強與否之表徵，缺乏意志力行動的人，雖然思維發達、眼光敏銳，但在人生戰場上仍有所不及。鼻子代表官職高低，顴則代表權力之有無，鼻子與顴相配者，必主職亦有權。此外，鼻為肺之靈苗，在五官中稱為「審辨宮」，準頭與脾臟相聯屬，而脾在五行中屬土，故鼻在五星中稱為土星。問財在眼，問富在鼻，問健康在鼻，問夫星妻星在鼻。若要看聚財之多寡，則要看鼻子相理之優劣。

◎ 鼻以直如截筒、豐隆潤澤，準頭圓滿，不仰不露，山根（兩眼之間）貫通有氣，再加兩顴拱照，是為第一好鼻，可大富大貴，福祿壽俱全。

◎ 鼻之年壽（鼻樑）豐隆者，主其人子女多而優秀；若與兩顴相配，主其人中年41～50歲事業順利。

◎ 年壽（鼻樑）凸起而橫張者，主心性強、事業無成；年壽骨起稜起峰者，主其人青少年邢尅父母，或與父母無緣，中年邢尅配偶。

◎ 女性年壽骨突起者，主個性倔強、獨立性強，敢作敢為；如年壽起節（駝峰鼻）或有痣者，主尅夫寡居。

◎ 女性鼻之年壽骨像劍脊一樣凸起者，主其人一生勞碌到老，難享夫福及子女福，婚姻欠美滿。

◎ 鼻扁曲凹塌者，主其人41～50歲因中年多病而事業失敗。

◎ 鼻直而肉薄露骨者（此為劍鼻），主奔波勞碌貧困。


許英哲醫師指出，鼻子若要好看，以下條件缺一不可：

★ 鼻頭的挺度：從側面看，鼻頭應超過上唇的前緣。

★ 鼻樑的高度：鼻樑不宜太低，太高又顯得突兀，必須符合臉部整體比例。

★ 鼻樑的起點：應在鼻孔和上睫毛之間。

★ 鼻孔與鼻翼的比例：應大小適中，符合臉部整體比例。

所謂「駝峰鼻」是指從側面觀察時，鼻樑三分之一處有一塊突起物，稱為「鼻節」或「骨節」，因外型類似駱駝的駝峰而得名。許英哲醫師表示，駝峰鼻會讓臉龐看起來陽剛而顯得不夠柔美，若希望鼻樑線條更加平順、美觀，建議接受「駝峰鼻矯正手術」來改善，施術方法是在鼻孔內緣切出一個適當切口，利用截骨刀或骨銼刀處理駝峰。若駝峰較小，利用骨銼刀磨平即可，若駝峰較大，則需要先用截骨刀敲除，再利用骨銼刀進行細部微調。

此外，依據個人的條件與需求不同，也可合併其他術式來加強美感。若兩側鼻骨較寬，可利用「敲鼻骨手術」來縮小；若希望鼻頭加高，則建議利用「鼻中膈延長手術」讓鼻頭變得更挺。每次「駝峰鼻矯正手術」手術時間約2～2.5小時，術後應維持傷口清潔，避免大力衝撞或擠壓，短期內避免菸酒，也不要攝取辛辣刺激食物，只要遵循醫囑按時回診、照護傷口，3～4週後就能恢復正常生活。

許英哲醫師分享，曾有一位女性接受「駝峰鼻矯正手術」後，不到一年就找到合適的對象結婚，可見有了線條柔順的美鼻，不僅自信加分，感情運勢也可望更順利。最後也提醒讀者，無論接受何種療程，都要與專業醫師詳細溝通，以整體臉型的和諧比例為前提，才能打造專屬於個人的美鼻喔！


張鈺珠 老師

經歷：人相學會第六屆理事｜知名人相學大師蕭湘居士叩頭大弟子｜日本植村秀彩妝學校畢業｜開運面相結合彩妝美學第一人｜台灣相學醫美講座首席講師

專長：談相．觀氣：面相．手相．摸骨．氣色｜化妝教學：開運化妝．OL彩妝教學．手面相教學



許英哲 醫師

學經歷：萊佳形象美學診所執行長｜顏面重建整型外科醫學會醫師｜台灣形體美容整合醫學會理事｜美國芝加哥鼻整形研究醫師｜高雄醫學大學醫學系畢業｜高雄醫學大學耳鼻喉科主治醫師｜高醫醫學研究所臨床醫學碩士

專長：複合式結構隆鼻｜隆鼻重修｜顏面整形｜微整注射｜埋線拉提

【更多精采內容請見《醫美時尚110年7月號》】

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