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纖纖腿整形 讓你愛上露腿的自己

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝陳廣得醫師提供專業諮詢】

已經很瘦了，卻還是不敢穿上短裙、短褲嗎？如果覺得腿不夠纖細，或許可以考慮借助醫美的力量，為自己打造一雙纖纖美腿！

你認為一雙「美腿」應該具備怎樣的條件？其實，每個人對於美的定義都不同，有些人偏愛筆直、纖細的「鉛筆腿」，有些熱愛運動、健身的人，則認為腿部帶點肌肉線條才好看，無論你喜歡哪一種美腿，兩者都有一個共同點，那就是——皮下脂肪不能太厚。「如果皮下脂肪太厚，就算肌肉練得再好，也很難看得出來。」陳廣得醫師指出，想讓腿部的皮下脂肪變少，除了利用運動、飲食控制來減少體脂肪堆積，也可以善用醫美療程來幫助改善腿部線條。

腿部粗壯？先確認是肌肉還是脂肪

大腿的體雕療程以抽脂手術或超音波抽脂體雕為主，包含外側、後側、內側、臀下線等部位，都可藉此獲得明顯的改善。小腿的脂肪多半集中在後側，可先由醫師評估屬於「脂肪型小腿」或「肌肉型小腿」，若以手指捏起的脂肪厚度超過0.5cm，就可能屬於脂肪較多的類型，建議優先選擇抽脂或超音波抽脂來雕塑。

陳廣得醫師指出，大腿、小腿接受體雕療程後，都要穿著下半身的塑身衣，第一個月必須盡可能24小時穿著，藉由加壓來緩解腿部的腫脹；第二、三個月是為了維持腿部線條，可視情況減少穿著時間，並適度調整塑身衣的鬆緊度。術後三個月，只要經過醫師的評估及診斷，即可不必再穿塑身衣。

本身喜歡登山、跑步，或是習慣穿高跟鞋走路的族群，小腿肌肉原本就較為發達，若只想用抽脂、溶脂來瘦腿，效果恐怕不會太明顯。陳廣得醫師說明，小腿之所以粗壯，除了脂肪太肥厚之外，也可能是因為「腓腸肌」過於發達所導致。腓腸肌是小腿後側最淺層的大肌肉，主要負責踮腳尖、爆發力彈跳等動作，利用肉毒桿菌素或神經阻斷術讓它逐漸萎縮，才能明顯看出小腿變細。

熱愛運動者 建議多方考慮再接受療程

肉毒桿菌素屬於微整注射，幾乎沒有恢復期；神經阻斷術的傷口微小，術後可直接下床，恢復期也相當短，剛開始會感覺施力方式與原本不同，約莫一週就能完全適應。陳廣得醫師提醒，腓腸肌的神經被阻斷後，初期應盡量避免進行腿部運動，若此時讓小腿維持高強度、高頻率的運動習慣，很可能強迫其他肌肉來取代腓腸肌原本的功能，導致「代償作用」，反而會讓小腿變粗，愛美人士必須特別留意。

那麼，做完神經阻斷術之後，小腿的功能是否會受到嚴重影響呢？「根據臨床經驗，原則上並不會。」陳廣得醫師指出，小腿上有十多條肌肉，腓腸肌僅是最表淺的肌肉，除此之外還有許多肌肉能掌控腿部的活動，所以不太會影響日常的行走和跑跳。不過，肌肉萎縮難免影響運動表現，若平時就有運動習慣，建議與醫師充分溝通後再做決定。最後提醒讀者，無論接受哪一種療程，都別忘了平時要多補充水分、多按摩腿部，加速水分代謝，才能保有一雙纖纖美腿，擺脫蘿蔔腿的糾纏！


陳廣得 醫師

經歷：群英整形外科診所主治醫師｜台北醫學大學醫學系畢業｜桃園天主教聖保祿整形外科主任｜林口長庚醫院整形外科主治醫師｜台灣整形外科醫學會會員及專科醫師｜台灣美容外科醫學會會員及專科醫師｜美國整形外科醫學會會員｜台灣手外科醫學會監事

專長：體雕（各部位抽脂、體態雕塑、自體脂肪回填、美腿塑形）｜眼整形（雙眼皮手術、下眼皮手術、提眼瞼肌手術、雙眼皮重修）｜乳房手術（複合式隆乳、自體脂肪移植豐胸、平胸手術）｜微整形&光電治療（各類填充物、注射劑、光電抗老化治療）

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