醫美V女神 張家家「用美力演繹美麗」

【撰文/編輯部】

採訪張家家之前,作為一個媒體人,在生活中見過許多美麗婉約且具有智慧的成功女性,而每一個女性都有自己的故事,相信張家家也不例外。當第一次親眼見到她時,可說是驚呆了!訪談時,她亮麗的外在形象,加上談吐與舉手投足間,透露著優雅和從容的氣質,讓我對她一手打造的美麗帝國,有一股強烈的探索慾望,就跟著醫美時尚一同來認識張家家吧!

關於美麗 讓外表和內在都很精采

COCO CHANEL女士曾經說過:『美麗從你決定成為自己的那一刻開始。』張家家一直堅持著這個信念,因而投入美的事業,並延續到自身,無論外貌、體態或膚質都堪比20+少女,完美狀態無可挑剔,所以有「V女神」的封號,讓人相當敬佩她的外貌與堅持,不禁好奇她到底是什麼星座?張家家爽朗笑著回答:『射手座!』腦海中,瞬間浮現了不少氣質優雅且美麗的女性,如林志玲、侯佩岑、唐嫣、史嘉蕾.喬韓森等人,都是射手座中可圈可點的美女。射手座被第一大吉星「木星」守護著,天生好命!她們普遍樂觀豁達、愛好自由的個性,認為做人要以快樂為本,經常笑臉迎人,大家都說愛笑的人運氣不會太差,因為燦爛的笑容使人更有魅力,令人覺得親近,自然也帶來好運,而張家家就如同射手座美女,給人的印象就是陽光且充滿著正能量。

張家家一直以來皆從事與美有關的工作,對美天生敏感,再加上工作環境的加乘,使張家家對美的品味更有一番自己的見解。早期在國外求學時,於美國好萊塢擔任造型指導,經常為時尚名流提供高端造型規劃,也曾經給予許多國際服裝品牌方向指導、擔任過LA洛杉磯時裝週的美學顧問、國際大小賽事情的專業導師等。2008年開始,她將美學與醫學完美融合,提供個人化專屬的醫美訂製,也在中國大陸舉辦數場的高端式美學沙龍,為高端族群提供美學設計和氣質提升指導,獲得極度良好的口碑和評價。長期與女性交流合作,張家家發現擁有出眾的形象與氣質,能為女性帶來更多的自信,從自信進而提升他們的人生價值,許多人因此實現了更高階層的跨越,擁有更美好的人生、事業、美麗生活觀及精神財富。

上海外灘亞柏國際醫美高級訂製中心

兩岸一線專屬美麗訂製

台灣醫美技術在全世界頗具盛名,使得許多海外愛美人士都慕名來到台灣進行醫美服務。天生擁有敏銳審美觀的張家家,利用她多年的豐富經驗及高端時尚圈的資源,創立兩岸一線的醫美服務,上海外灘、台北東區兩間診所攜手結合,可以減少中國大陸客人飛來飛去的困擾,兩地一線式服務讓醫美零距離、服務全方位。

「亞柏國際醫美高級訂製中心」位於上海東方明珠璀璨奪目的中心──外灘」,診所有別於一般坊間的醫學美容中心,不但擁有新進的設備和專業技術,並且匯集來自全球的權威醫療團隊,提供充滿國際觀且專業的高端多元化醫療服務,包含高級訂製醫美服務、健康管理、形象管理、醫療抗衰老管理等服務,以專業醫療技術為基礎,結合國際的審美理念,打造獨一無二的你。國際性專業團隊,透過一對一的專業諮詢,詳細了解客戶需求,致力於讓每一個愛美者享受到專屬的訂製服務,打造健康美麗的生活。

亞柏國際醫美高級訂製中心

星美妍國際醫美診所 Be come better yourself

張家家表示,她的美麗緣自於上海,讓她累積了許多的實戰經驗。中國大陸醫美開始萌芽時,當時她順勢地投身到兩岸醫美的浪潮中,也在台北東區成立了「星美妍國際醫美診所」,邁進兩岸醫美的黃金期,結合兩岸醫美頂尖人才和國際審美裡面,同時不斷提升技術,讓兩岸醫美共享、共榮。

自我要求相當高的張家家,對美的各個環節要求的相當極致,定期會為診所人員安排美學訓練,讓他們擁有國際觀的審美理念。嚴格把關各個環節,選擇安全、有效原廠認證的針劑和設備,才能提供消費者安心變美的保障。同時也希望每一位來診所的求美者,經由星美妍的訂製美學規劃服務,讓大家都能有屬於自己的品牌美。

星美妍國際醫美診所

人生由我 發掘全新自我

張家家說:『追求自己想要的東西沒有絕對的Yes,但是你沒有開口絕對是No!』每個人都有自己的天賦,只是有些人被挖掘、有些人沒有,當沒有其他人可以挖掘你的天賦時,就要學會自己挖掘自己,同時培養自己,將天賦轉化成為實現夢想的力量。人一旦有了夢想,就必須把夢想視覺化、變成圖片,並將其數字化且制定時間,放在自己每天都能看到的地方,這樣夢想才會實現。

為了把美融入生活,於是她推出了居家保養品牌「葆格菈」,是從法文延伸,其意是「美麗的白」,也是所有女人一生所追求的,研發產品角度是以普羅大眾最在意的「白皙膚質」和「身材養成」為主,產品由專業營養師調配、醫學美容醫師監製,推出符合大眾需求的美容食品和保養品。張家家特別推薦能養顏的美容聖品「星妍錠」和女性私密保養「秘密肌蒂防護精華」,上市後廣受好評,許多消費者使用後回購率都非常高,也因此成立「GoINº19購時尚」電商平台,在社群平台上只要願意分享、敢發文,就能把美和好的產品傳遞給大家。

張家家表示,關於創業,一切與年齡無關,只要她決定要做的事情,就一定要做到最好,即使是失敗也是個經驗累積,沒有哪個氣質出眾的女人是不費吹灰之力走到今天的,都是日久天長的跟自己較勁,身上才逐漸有光點被捕捉到,沒有人會讓你輸,除非你不想贏。希望能幫助更多女性變美,使女性能夠更加自信且獨立,提升女性自我價值,成就更好的自己。

V女神的美麗養成 秘訣靠堅持

擁有凍齡臉蛋和逆齡好身材的張家家,經常在社群媒體上分享日常美照,纖細的A4腰、修長的鉛筆美腿都讓人羨慕不已,但你絕對無法相信她的年齡已40+!讓人相當好奇她的不老祕訣是什麼?張家家分享,因平時工作較忙,比起上健身房更推崇運動融入生活的居家運動方式,每天100個仰臥起坐、10分鐘的拉筋、跳TABATA,來維持完美體態;每天早睡早起、喝足2000cc的水,補充水分又能促進新陳代謝;而內在保養也相當重要,每天食用自有品牌研發的美容聖品,其中含有高比例穀胱甘肽,能讓自己由內而外的保養。此外,高科技的醫美療程更是現代女性的福音,關於日常肌膚保養,她推薦新型高級保養療程「潔比爾」,至於醫美療程她最推崇的療程就是「電波拉皮」,從第一代電波到鳳凰電波,堅持施作了13年,她凍齡的臉蛋就代表效果。想知道更多張家家的保養訣竅,趕快去Follow她的FB和IG吧!