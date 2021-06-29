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「RHA玻尿酸」讓你動不動都美

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

炎熱的夏天到來，肌膚要保持柔嫩，才能減少細紋產生，展現彈潤光采！來自瑞士的新型態RHA玻尿酸，能幫助肌膚達到有效的支撐、延展，更能填補凹陷，與肌膚完美融合，讓你動不動，都美！

優質的玻尿酸，應該具備什麼特性？

過去人們對玻尿酸的要求，多半希望施打部位（如鼻子、下巴）的支撐力要夠好，需要柔軟的位置要柔軟（如蘋果肌、法令紋），同時做到可擴散的位置（如眼下）能夠自然擴散，並且幫助皮膚保水。換言之，依據不同的需求，我們會選擇不同質地的產品，才能展現玻尿酸應有的效果。

不過，近年隨著科技進步，玻尿酸的另一項特性逐漸被醫界重視，那就是「彈性」，主打施打後與肌膚自然融合，即使臉部做出較大的表情，依然不會因擠壓而造成緊繃的塑膠感。因此，針對臉部的表情區，這類玻尿酸就是很適合的選擇。

RHA玻尿酸特別適合施打在哪裡？

RHA玻尿酸是一種強調彈性效果的玻尿酸。在製程中，它利用「長鏈不截斷」的技術達到較佳的彈性，所以非常適合注射在鼻子、蘋果肌、下巴、額頭等表情區。經過精準的施打，即使做出皺鼻、大笑、嘟嘴、驚訝等表情，表情區的注射部位都不會有後顧之憂。

如何安排療程？應注意哪些細節呢？

有別於早期的產品選擇十分有限，現在坊間醫美用的玻尿酸品牌種類繁多，加上各種不同的注射技巧與觀念發展，常讓愛美人士感覺眼花撩亂，難以瞭解所有產品的特性。建議消費者不必過度執著於選用某個品牌或劑型，只要在求診時明確表達需求，讓醫師充分瞭解，再逐步討論出適合個人的美麗治療方案，才是最好的做法喔！


張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜台灣美容醫學會專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮

【更多精采內容請見《醫美時尚110年6月號》】

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