「私密處雷射」打造美麗嬌嫩的蓓蕾

【採訪撰文／Miki；本文感謝鄭玉貞醫師提供專業諮詢】

談到私密處護理，總是讓許多人羞於啟齒，其實它適合各個年齡層的女性，重要性更是不可忽略，身為女性的妳一定要知道。

想讓私密處變美，可以從哪些細節著手？

炎炎夏日到來，愛美女性可利用私密處雷射進行適度的除毛、嫩白，以避免生理期時潮濕悶熱帶來的不適，穿上比基尼時也更無後顧之憂；部分女性因為天生小陰唇過長、左右不對稱而反覆摩擦，導致黑色素過度沉澱，穿著絲襪、緊身褲時還會感覺「卡卡的」不舒服，則可利用陰唇美型手術來處理。

十多年前來到診間的女性，多半是被男友要求接受私密處雷射，隨著時代演進，現在的女性更願意主動接受私密處護理療程，不僅擺脫悶熱、減少異味，也能追求美觀，進一步提升生活品質。

療程如何安排？術後該如何照護呢？

Ｇ緊雷射單次療程約10～20分鐘，維密雷射療程更只需要短短6分鐘，十分適合忙碌的現代女性。依個人條件與需求，建議平均一個月可接受一次，整體療程約安排3～6次，半年後可回診評估是否需要後續的保養治療。每次療程結束後，私密處會稍微乾癢、刺痛、分泌物增加，部分女性上廁所時可能有些許灼熱感，建議按時塗抹醫師開立的抗發炎藥膏，或是利用保濕凝膠來舒緩；術後三天內避免性行為，以淋浴方式取代泡澡，就能順利度過恢復期。

私密處雷射是手術嗎？可以達到哪些效果？

舉凡Ｇ緊雷射、維密雷射，這類私密處雷射均屬於非侵入性療程，其原理是運用波長10600nm的「二氧化碳飛梭雷射」精準針對陰道黏膜層進行治療，促進膠原蛋白新生、刺激微血管增長，藉以重塑陰道黏膜層細胞，達到增加彈性、提升濕潤度的效果，幫助女性維護私密處健康，遠離陰道乾澀、鬆弛漏尿、反覆感染發炎等生理困擾。

／／／非侵入性的維密雷射，能幫助各年齡層的女性維護健康。輕熟齡女性可用以保持陰道健康，避免泌尿道感染；產後婦女可增加陰道濕潤度，告別難以啟齒的乾澀問題；年屆更年期、已停經的女性面臨雌激素減少，陰道特別乾燥、容易搔癢，只要接受維密雷射，都能改善這些惱人的問題喔！／／／





鄭玉貞 醫師

學經歷：維格診所（五福）專科醫師｜高雄醫學大學醫學系｜高雄長庚醫師｜義大醫院主治醫師｜維格皮膚科診所主治醫師｜ESAG歐洲婦科私密美學學會會員Master Class認證醫師｜台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會會員｜美國O Shot專利注射認證醫師｜私密治療PRP注射認證醫師｜私密處治療專業認證VIVEVE薇薇電波原廠認證醫師

專長：各式雷射光療｜各式微整形注射｜原廠玻尿酸填充及輪廓矯正｜舒顏萃童顏針注射｜依蓮絲少女針注射｜肉毒注射治療｜Ultherpy音波拉皮｜電波認證｜臉部黃金比例線雕拉提｜女性私密微整型雷射