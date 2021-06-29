AMWC高關注！經FDA認證亞洲肉毒引熱議

【撰文／Nina；本文感謝吳冠興、林晏聖、陳榮峰和蔡雅敏提供專業諮詢】

備受注目的世界美容醫學高峰會AMWC，與台灣皮膚科醫學會聯合舉辦的學術研討會前陣子圓滿落幕，醫美時尚編輯部有幸參與盛會，現場接收到最新的醫美訊息，發現有款肉毒一上市就引起醫學界關注，據說更適合亞洲人使用，到底有何特別之處，一起來看看直擊報導吧！

新型亞洲肉毒，台灣TFDA正式核准！

目前在台灣合法通過的肉毒品牌共有五個，每個品牌都有其專利及優勢，編輯觀察發現，在今年的AMWC醫學高峰會上，專業皮膚科醫師們都在討論一款來自韓國的「肉毒桿菌」，目前已通過台灣TFDA、美國FDA和歐盟EMA認證，在韓國更有個可愛的暱稱──「彩虹肉毒」，到底其特色為何？這次編輯特別在醫學會上採訪四位專業醫師，來聽聽醫師們的看法！

肉毒桿菌穩佔醫美市場 亞洲肉毒作用速度再提升

肉毒桿菌素在30年前就已經開始用於醫學美容，因為效果明確，成為全球醫美寵兒，也是從事醫學美容的醫師們在臨床上經常會使用到的治療。肉毒桿菌素除了能處理臉部動態紋、瘦小臉外，現今更多的國際期刊與臨床論文進展至開始探討使用於落髮、酒糟等，讓它的使用近乎無遠弗屆。今年肉毒桿菌素市場出現一位生力軍，也就是來自韓國並經由美國FDA認證的亞洲肉毒，其最大亮點就在作用快，施打後最快約2～3日能看見效果，它牌則需3～10日不等才發揮效果，相當適合喜歡速效的人。

吳冠興皮膚科診所／吳冠興醫師

除皺控制更精準 效果更自然消費者滿意度高

肉毒桿菌素可說是相當好入門的醫美療程之一，同時也是許多人喜愛的療程。今年在台灣獲准新上市的韓國肉毒品牌，對廣大愛美民眾來說是一大福音，也多了一種選擇。其有著HI-PURE純化技術，純化出的肉毒桿菌素純度相當高，所以在實際的臨床使用上，藥效起效時間更短，術後效果也比較自然不會有緊繃的感覺，對於醫師的注射來說，也不易有擴散率太大的問題，特別是對於皺紋的控制可以更精準。另外，在韓國以多種色系的可愛彩虹風格形象，也讓許多少女們降低對注射肉毒的恐懼。

臻漾美學診所／林晏聖醫師

肉毒施打運用變廣 造福廣大愛美人士

這次的AMWC會議，很高興看到各大廠的新產品發表，都有不錯的效果呈現，尤其是肉毒產品更受到關注。國內GMP生技大廠引進了品質相當優異且經FDA認證的亞洲肉毒，是由韓國知名藥廠所製造，製程是比照最老牌、也是市場最高價的肉毒桿菌素，但是卻有能讓普羅大眾接受的價格，對於愛美人士實在是一大福音。這次研討會上除了得知此肉毒的優良特性外，講師還分享了國際間針對肉毒在各部位上的應用，例如臉部、腿部以及胃內注射瘦身等多樣化治療的呈現，肉毒在未來運用相當值得期待。

環球診所／陳榮峰醫師

術後自然不僵硬，特別適合東方人

很多女性一直都在追求如何讓自己變美，醫學美容近十幾年來不斷的發展出更新、更好的雷射機器以及療程，但唯獨不變的則是肉毒桿菌的運用，定期施打肉毒能延緩老化和細紋的產生；特別要注意的是，肉毒會因不同的廠牌特性、醫師打法不同產生不同的效果，若想達到更好的效果，除了慎選專業有經驗的醫師外，挑選的肉毒廠牌也很重要。近期台灣知名生技公司引進新型特別針對亞洲人研發的亞洲肉毒，且經美國FDA認證，相當適合想要有效改善紋路，術後想要自然又不僵硬的東方人。

蔡雅敏皮膚科診所／蔡雅敏醫師