快訊

男童學柔道被摔成腦死急救70多天不治 父母在旁悲泣

銀行股帶動 美股早盤標普500再創歷史新高

來自西班牙的新型電波療法

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Evelyn】

說到改善鬆弛、老化，你第一個是不是就想到電音波拉皮呢？雖然現在已有許多改善老化的療程都是非侵入式，但主要大多還是以破壞組織後重建，藉此刺激膠原蛋白新生、改善老化或鬆弛的肌膚，隨著電波科技的進步，無創、無痛、零破壞已成為趨勢，而相當受到國外網友推崇的「新電波療法」不需要破壞就能激發身體細胞運動，改善肌膚深層受損組織，可以說是對身體0負擔的新型保養療程。

什麼是「新電波療法」？

它是一種能量性質深透的單極電波，擁有專利448結合20千赫茲技術，透過使細胞內外離子進行跨膜運動，調節細胞平衡，可以提高細胞的新陳代謝，於皮下深層細胞作用，促進身體細胞運動，最早是運用中高頻電磁波作於生理組織的應用，與手術輔助治療和復健治療，能夠舒緩發炎引起的不適，於運動傷害使用上很常見，在歐美國家盛行已久，有37年以上的歷史。

而此種療程目前被廣泛使用於整形外科治療的術前與術後，例如抽脂、雙眼皮手術等，由於有著細胞修復的作用，將其技術與多年的臨床經驗結合，也被廣泛運用於醫學美容領域，在日本推出後就深受網友們喜愛，現在台灣許多醫美、復健診所也開始引進。

使用於醫學美容上，能有什麼效果？

「新電波療法」的高頻電磁波作用，能幫助新陳代謝，膠原蛋白也在電流的刺激下更容易新生，也因此能夠讓肌膚更澎潤，可以緊緻輪廓線，改善肌膚紋路，甚至是肥胖紋、妊娠紋、產後腹部鬆弛等惱人的紋路，持續使用甚至對降低皮下及內臟脂肪也有助益，也因此可以讓體態更佳更健康，可說是懶人的福音。

／／／「新電波療法」可應用於身體各部位，從頭到腳皆能施打，較脆弱的部位也可以施打，如眼周、私密處甚至是喉嚨，而且疼痛指數趨近於零，只有施作時的溫熱感，整體療程舒適度高，而且無修復期，所以也是許多運動員喜愛的舒緩運動疼痛療程，因為施打後可以隨即上場繼續拼搏，輔助組織的新生外，同時也更為安全。／／／

【更多精采內容請見《醫美時尚110年6月號》】

延伸閱讀

對抗口罩痘痘與粉刺，皮膚科醫師傳授3多3少保養守則，原來複合酸類煥膚精華這麼有用！

乾燥肌狂擦保養品卻沒效? 藥師:皮膚補水、鎖水更重要

西班牙戶外無須再戴口罩 仍有許多人戴緊緊

居家抗疫「洗澡很重要」！3招洗出自然、益生態美肌

相關新聞

醫美V女神 張家家「用美力演繹美麗」

採訪張家家之前，作為一個媒體人，在生活中見過許多美麗婉約且具有智慧的成功女性，而每一個女性都有自己的故事，相信張家家也不例外。當第一次親眼見到她時，可說是驚呆了！訪談時，她亮麗的外在形象，加上談吐與舉手投足間，透露著優雅和從容的氣質，讓我對她一手打造的美麗帝國，有一股強烈的探索慾望，就跟著醫美時尚一同來認識張家家吧！

「RHA玻尿酸」讓你動不動都美

炎熱的夏天到來，肌膚要保持柔嫩，才能減少細紋產生，展現彈潤光采！來自瑞士的新型態RHA玻尿酸，能幫助肌膚達到有效的支撐、延展，更能填補凹陷，與肌膚完美融合，讓你動不動，都美！

「私密處雷射」打造美麗嬌嫩的蓓蕾

談到私密處護理，總是讓許多人羞於啟齒，其實它適合各個年齡層的女性，重要性更是不可忽略，身為女性的妳一定要知道。

密醫風險大！無照醫師恐觸哪些刑責？

平常就診時，你會主動留意醫師是否有合法執照嗎？在台灣醫院、診所林立，就診相當方便，但也隱藏著風險，近期就有新聞指出，知名牙醫遭人告發未取得台灣執照就替患者進行植牙，關於「無照醫師」執業這件事，其實並非「新」聞，在台灣恐會觸犯哪些刑責？消費者又該如何自保？一起來聽聽專業律師怎麼說！

AMWC高關注！經FDA認證亞洲肉毒引熱議

備受注目的世界美容醫學高峰會AMWC，與台灣皮膚科醫學會聯合舉辦的學術研討會前陣子圓滿落幕，醫美時尚編輯部有幸參與盛會，現場接收到最新的醫美訊息，發現有款肉毒一上市就引起醫學界關注，據說更適合亞洲人使用，到底有何特別之處，一起來看看直擊報導吧！

來自西班牙的新型電波療法

說到改善鬆弛、老化，你第一個是不是就想到電音波拉皮呢？雖然現在已有許多改善老化的療程都是非侵入式，但主要大多還是以破壞組織後重建，藉此刺激膠原蛋白新生、改善老化或鬆弛的肌膚，隨著電波科技的進步，無創、無痛、零破壞已成為趨勢，而相當受到國外網友推崇的「新電波療法」不需要破壞就能激發身體細胞運動，改善肌膚深層受損組織，可以說是對身體0負擔的新型保養療程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。