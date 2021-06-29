來自西班牙的新型電波療法

【撰文／Evelyn】

說到改善鬆弛、老化，你第一個是不是就想到電音波拉皮呢？雖然現在已有許多改善老化的療程都是非侵入式，但主要大多還是以破壞組織後重建，藉此刺激膠原蛋白新生、改善老化或鬆弛的肌膚，隨著電波科技的進步，無創、無痛、零破壞已成為趨勢，而相當受到國外網友推崇的「新電波療法」不需要破壞就能激發身體細胞運動，改善肌膚深層受損組織，可以說是對身體0負擔的新型保養療程。

什麼是「新電波療法」？

它是一種能量性質深透的單極電波，擁有專利448結合20千赫茲技術，透過使細胞內外離子進行跨膜運動，調節細胞平衡，可以提高細胞的新陳代謝，於皮下深層細胞作用，促進身體細胞運動，最早是運用中高頻電磁波作於生理組織的應用，與手術輔助治療和復健治療，能夠舒緩發炎引起的不適，於運動傷害使用上很常見，在歐美國家盛行已久，有37年以上的歷史。

而此種療程目前被廣泛使用於整形外科治療的術前與術後，例如抽脂、雙眼皮手術等，由於有著細胞修復的作用，將其技術與多年的臨床經驗結合，也被廣泛運用於醫學美容領域，在日本推出後就深受網友們喜愛，現在台灣許多醫美、復健診所也開始引進。

使用於醫學美容上，能有什麼效果？

「新電波療法」的高頻電磁波作用，能幫助新陳代謝，膠原蛋白也在電流的刺激下更容易新生，也因此能夠讓肌膚更澎潤，可以緊緻輪廓線，改善肌膚紋路，甚至是肥胖紋、妊娠紋、產後腹部鬆弛等惱人的紋路，持續使用甚至對降低皮下及內臟脂肪也有助益，也因此可以讓體態更佳更健康，可說是懶人的福音。

／／／「新電波療法」可應用於身體各部位，從頭到腳皆能施打，較脆弱的部位也可以施打，如眼周、私密處甚至是喉嚨，而且疼痛指數趨近於零，只有施作時的溫熱感，整體療程舒適度高，而且無修復期，所以也是許多運動員喜愛的舒緩運動疼痛療程，因為施打後可以隨即上場繼續拼搏，輔助組織的新生外，同時也更為安全。／／／